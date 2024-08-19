«Дома стены лечат!»: как любовь невесты поставила на ноги бойца СВО, несмотря на прогнозы врачей

Константин и Анна наконец-то поженились Источник: предоставлено Анной Максимовой











Больше года прошло с того момента, как мы публиковали историю о 32-летней жительнице Ростова Великого Ярославской области Анне Никифоровой. На тот момент она была невестой 31-летнего участника СВО Константина Максимова. Пара собиралась жениться, у влюбленных была куча планов, но судьба подготовила им нелегкое испытание — в июле 2022 года Костя получил серьезное ранение. Ему в голову прилетел осколок мины.

Когда израненный военный без сознания лежал в реанимации, врачи сказали его невесте страшные слова — Костя больше никогда не сможет ходить и говорить. Анна не поверила. И поставила его на ноги.



Спустя два года после случившегося Анна рассказала порталу 76.RU, как семья живет сейчас.

«Реабилитируется очень хорошо»

При взгляде на счастливые фото Анны и Кости в соцсетях в голову не придет мысль, что пару лет назад врачи поставили на этом улыбчивом парне с блестящими глазами крест. Практически на каждом кадре боец СВО стоит в обнимку с любимой. Костю уже выписали из больницы и пара наконец смогла исполнить давнюю мечту — пожениться.

— Мы поженились! Расписались 8 августа, 17 августа отпраздновали свадьбу. Как и хотели, переехали в Брянск, Костя реабилитируется очень хорошо, по дому ходит без трости, — радостно рассказала Анна, теперь уже Максимова. — Вышли на очень хорошую позицию. Дома, все-таки, стены лечат. Все замечательно, реабилитируемся большими шагами.

Пара расписалась в Брянске Источник: предоставлено Анной Максимовой











После трудных времен пара посвятила время друг другу. Анна с Костей много ездят по России, отдыхали в других городах. Константину это идет на пользу, ему становится лучше.

— Мы были в Геленджике, Волгограде, Москве, Подмосковье, Тюмени, Ростове, — рассказала Анна Максимова. — Собираемся в Ялту.

На время пара хочет перебраться из Брянска в Тюмень. Помимо этого, Анна навещает дочь-подростка. Девочка живет в Новосибирске с бабушкой и дедушкой — родителями женщины. По словам Анны, она планирует забрать ее жить к себе в Брянск, когда прекратится спецоперация.

— Ранее меня осудили за дочь, мол, она не со мной. Пусть не переживают — каждые три месяца я регулярно к ней летаю, а как только закончится СВО, мы с Костей ее заберем, — рассказала Анна.

Анна всегда знала — Костя снова пойдет Источник: предоставлено Анной Максимовой











Пара очень долго ждала момента, чтобы заключить брак Источник: предоставлено Анной Максимовой











Ранее мы рассказывали, как Аня ставила на ноги Костю. Узнав о ранении, она бросила все и рванула к нему в больницу. Буквально ночевала в реанимации в ожидании вестей от медиков. С тех пор Анна начала борьбу — за здоровье жениха и свою любовь. За плечами маленькой и хрупкой женщины — бессонные ночи, процедуры, реабилитация.