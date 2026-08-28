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Происшествия Дрон попал в поликлинику и продуктовый магазин в Подмосковье — кадры

Дрон попал в поликлинику и продуктовый магазин в Подмосковье — кадры

В здании больницы выбило 46 окон

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Сильнее всего в поликлинике пострадали два кабинета | Источник: Воробьёв LIVE / TelegramСильнее всего в поликлинике пострадали два кабинета | Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Сильнее всего в поликлинике пострадали два кабинета

Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

Утром Подмосковье атаковали беспилотники. В Павловском Посаде дрон попал в магазин продуктовой сети «Магнит». Вместе с этим взрывной волной повредило расположенную рядом поликлинику. Подробности об этом в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Андрей Воробьев.

«Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено», — сообщил глава региона.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Все помещения убираются, в зданиях фиксируют повреждения. Кроме того, готовятся к восстановлению остекления больницы.

Последствия от удара дрона | Источник: Воробьёв LIVE / TelegramПоследствия от удара дрона | Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Последствия от удара дрона

Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

Беспилотник также попал в продуктовый магазин «Магнит» | Источник: Воробьёв LIVE / TelegramБеспилотник также попал в продуктовый магазин «Магнит» | Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Беспилотник также попал в продуктовый магазин «Магнит»

Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

«Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», — отметил Воробьев.

В настоящее время поликлиника продолжает работать и принимать пациентов в штатном режиме. В учреждении временно приостановили лишь работу кабинета физиотерапии. Информации о пострадавших не поступало.

За ночь над Россией уничтожили 512 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Больница Взрыв Магазин Магнит
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Комментарии
6
Смирняга

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Первая сотка

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На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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11 часов
Ну они за это ответят, как обычно
Гость
14 часов
Главное что детское отделение не пострадала, а врачи продолжили работу не смотря ни на что
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Гость
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