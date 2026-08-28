Дрон попал в поликлинику и продуктовый магазин в Подмосковье — кадры

Утром Подмосковье атаковали беспилотники. В Павловском Посаде дрон попал в магазин продуктовой сети «Магнит». Вместе с этим взрывной волной повредило расположенную рядом поликлинику. Подробности об этом в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Андрей Воробьев.
«Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено», — сообщил глава региона.
Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Все помещения убираются, в зданиях фиксируют повреждения. Кроме того, готовятся к восстановлению остекления больницы.
«Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», — отметил Воробьев.
В настоящее время поликлиника продолжает работать и принимать пациентов в штатном режиме. В учреждении временно приостановили лишь работу кабинета физиотерапии. Информации о пострадавших не поступало.
За ночь над Россией уничтожили 512 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев