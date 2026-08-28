Дрон попал в поликлинику и продуктовый магазин в Подмосковье — кадры

Сильнее всего в поликлинике пострадали два кабинета Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Утром Подмосковье атаковали беспилотники. В Павловском Посаде дрон попал в магазин продуктовой сети «Магнит». Вместе с этим взрывной волной повредило расположенную рядом поликлинику. Подробности об этом в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Андрей Воробьев.

«Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено», — сообщил глава региона.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Все помещения убираются, в зданиях фиксируют повреждения. Кроме того, готовятся к восстановлению остекления больницы.

Последствия от удара дрона Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Беспилотник также попал в продуктовый магазин «Магнит» Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

«Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», — отметил Воробьев.

В настоящее время поликлиника продолжает работать и принимать пациентов в штатном режиме. В учреждении временно приостановили лишь работу кабинета физиотерапии. Информации о пострадавших не поступало.