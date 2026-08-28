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Образование У Минобороны появится собственная школа: чему там станут учить детей

У Минобороны появится собственная школа: чему там станут учить детей

Разбираемся во всех нюансах

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Школа станет новым направлением в образовательной системе | Источник: Алена Косточкина / 76.RUШкола станет новым направлением в образовательной системе | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Школа станет новым направлением в образовательной системе

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

У Минобороны России появится своя средняя общеобразовательная школа. С таким распоряжением выступило правительство России.

«Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение „Средняя общеобразовательная школа № 22“ Министерства обороны Российской Федерации (далее — учреждение). Определить основной целью деятельности учреждения осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», — говорится в опубликованном документе.

Помимо таких общеобразовательных школ, в системе Минобороны есть и другие форматы довузовского образования: суворовские и нахимовские училища, президентские кадетские училища, кадетские корпуса с профильным уклоном (IT, спорт, инженерия).

Школу создадут при Министерстве обороны РФ. Учреждение станет новым направлением в образовательной системе, связанной с ведомством.

Министерство должно за два месяца подготовить необходимые документы, утвердить устав школы и провести ее государственную регистрацию. В учреждении должны будут работать 68 человек.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Минобороны Образование
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Комментарии
5
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

11 часов
Очень хорошо, многие дети с раннего возраста хотят по военной линии пойти
Гость
20 часов
Ничего необычного в этом нет. У Минобороны и так есть кадетские училища, а теперь появится обычная школа. Это просто удобно для семей военных
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Гость
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