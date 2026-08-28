У Минобороны появится собственная школа: чему там станут учить детей

У Минобороны России появится своя средняя общеобразовательная школа. С таким распоряжением выступило правительство России.
«Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение „Средняя общеобразовательная школа № 22“ Министерства обороны Российской Федерации (далее — учреждение). Определить основной целью деятельности учреждения осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», — говорится в опубликованном документе.
Помимо таких общеобразовательных школ, в системе Минобороны есть и другие форматы довузовского образования: суворовские и нахимовские училища, президентские кадетские училища, кадетские корпуса с профильным уклоном (IT, спорт, инженерия).
Школу создадут при Министерстве обороны РФ. Учреждение станет новым направлением в образовательной системе, связанной с ведомством.
Министерство должно за два месяца подготовить необходимые документы, утвердить устав школы и провести ее государственную регистрацию. В учреждении должны будут работать 68 человек.
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