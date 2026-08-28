По ипотеке разрешили не платить с 1 сентября: условия

Заемщиков на полгода полностью освободят от выплат основного долга и процентов Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября россияне смогут оформить ипотечные каникулы при определенных условиях. Такая информация прописана в поправках закона «О потребительском кредите (займе)».

Воспользоваться такой возможностью смогут семьи, в которых родился второй и последующий ребенок. Это касается и усыновления либо удочерения вторых и последующих детей.

«В случае установления льготного периода в связи с обстоятельством, предусмотренным пунктом 7 части 2 настоящей статьи, длительность льготного периода не может превышать 18 месяцев», — говорится в тексте документа.

После оформления этой льготы, заемщики на полгода полностью освобождаются от выплат основного долга и процентов. Последующие платежи переносятся на период после завершения ипотечных каникул.

Важно, что такой мерой можно воспользоваться один раз, при условии что ипотечное жилье является единственным, а сумма займа не превышает 15 млн рублей.

Вместе с этим цены на квартиры в новостройках пойдут вниз. На это повлияет обновления правил семейной ипотеки, предполагает эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута.