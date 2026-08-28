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Экономика По ипотеке разрешили не платить с 1 сентября: условия

По ипотеке разрешили не платить с 1 сентября: условия

Такую возможность получат тысячи людей

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Заемщиков на полгода полностью освободят от выплат основного долга и процентов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЗаемщиков на полгода полностью освободят от выплат основного долга и процентов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Заемщиков на полгода полностью освободят от выплат основного долга и процентов

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября россияне смогут оформить ипотечные каникулы при определенных условиях. Такая информация прописана в поправках закона «О потребительском кредите (займе)».

Воспользоваться такой возможностью смогут семьи, в которых родился второй и последующий ребенок. Это касается и усыновления либо удочерения вторых и последующих детей.

«В случае установления льготного периода в связи с обстоятельством, предусмотренным пунктом 7 части 2 настоящей статьи, длительность льготного периода не может превышать 18 месяцев», — говорится в тексте документа.

После оформления этой льготы, заемщики на полгода полностью освобождаются от выплат основного долга и процентов. Последующие платежи переносятся на период после завершения ипотечных каникул.

Важно, что такой мерой можно воспользоваться один раз, при условии что ипотечное жилье является единственным, а сумма займа не превышает 15 млн рублей.

Вместе с этим цены на квартиры в новостройках пойдут вниз. На это повлияет обновления правил семейной ипотеки, предполагает эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Несколько месяцев эксперты рынка недвижимости обсуждали перспективы изменения условий по семейной ипотеке. Вступить в силу они должны были с 1 июля, но срок решили сдвинуть. В Минфине уточнили, что решение об изменении условий программы будет принято не раньше 1 октября 2026 года.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Банк Ипотечные каникулы Рождение ребенка
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Комментарии
9
Смирняга

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Первая сотка

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На полпути к тысяче

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Словесный поток

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11 часов
Хорошая поддержка семьям
JayroslavMudryi

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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22 часа
Такую возможность должны получить все россияне с ипотекой--почему не кто не думает что сейчас тяжело у кого эти расходы??
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Гость
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