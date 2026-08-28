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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль Направляются в объезд: как изменилось движение автобусов в Ярославле из-за атаки БПЛА

Направляются в объезд: как изменилось движение автобусов в Ярославле из-за атаки БПЛА

Официальное заявление губернатора

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В Ярославле из-за атаки БПЛА изменили маршруты автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле из-за атаки БПЛА изменили маршруты автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле из-за атаки БПЛА изменили маршруты автобусов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На Костромском шоссе в Ярославле ликвидировали последствия беспилотной атаки. Утром 28 августа губернатор Михаил Евраев рассказал, что движение транспорта восстановлено.

Глава региона уточнил, что в связи с беспилотной опасностью автобусные маршруты № 41а, 53, 66 и 68 направляются в объезд.

  • Автобусы маршрутов № 53 и 41а при движении в сторону ТЦ «Ярославский Вернисаж» едут до автовокзала, где делают разворот в обратном направлении.

  • Автобусы маршрута № 68 при движении в сторону остановки «Большие Полянки» при повороте с улицы Институтской следуют направо, к «Арене-2000», и едут в обратном направлении по маршруту без заезда на остановку «Большие Полянки».

  • Автобусы маршрута № 66 при движении в сторону остановки «НЗКИ» едут по улице Гагарина, Московскому проспекту, улице Гоголя и Суздальскому шоссе.

«Оперативно вносим изменения в движение транспорта исходя из действующей обстановки», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

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Ранее из-за объявленной ранним утром 28 августа беспилотной опасности перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы, ограничения действуют по трассе М-8 «Холмогоры» от пересечения Московского проспекта с ЮЗОД до развязки в районе Шопши.

Межмуниципальные автобусы, в том числе в Ростов Великий и Переславль-Залесский, которые следуют в сторону Москвы, отменены.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя опасности не было. Из-за вражеского налета беспилотников в Ярославле закрыли два детских сада.

Все, что известно к этому часу публикуем в онлайн-трансляции.

Обновление информации на 10:07 28 августа:

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Маршрут Атака БПЛА Губернатор
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11 часов
Уже все открыли
Гость
12 часов
Автобусы теперь тоже объекты атак. Никогда не знаешь, в какой маршрут лупанут. Довоевались.
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Гость
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