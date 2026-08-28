«Кокосовые конфеты и чай „Ахмад“». Учителя рассказали о лучших и худших подарках на 1 Сентября

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Фонтанка» решила узнать у педагогов, что бы они хотели получить от родителей и учеников на 1 Сентября. Ответы оказались очень разными. Еще мы поинтересовались худшими подарками в День знаний — на этот вопрос учителям ответить было не так просто.

Наши собеседники пожелали остаться анонимными, имена героев публикации изменены. Все они действующие или бывшие классные руководители, а также учителя-предметники.

Ксения, учительница МХК

— Стандартно дарят на 1 Сентября и выпускной цветы. Когда я была классным руководителем, то получила от своих учеников дорогую косметику, цветы и что-то съедобное. Никто мне не дарил настолько красивые и большие букеты, какие я получала, пока была классным руководителем. Все цветы принимаю с большой любовью.

Сейчас я уже не классный руководитель, но учитель-предметник. Дети дарят шоколад и чай. Многое из подаренного я отдаю техническому персоналу. Что я очень люблю? Из путешествий ученики привозят открытки — репродукции картин. Я их использую как закладки в книгах — это очень мило.

Самое запоминающееся: один мой ученик уходил после 9-го класса, и его родители подарили мне много новых книг по искусству, которых еще не было в моей коллекции. Еще есть такая традиция: многие классы скидываются и дарят учителям перед праздниками сертификаты в «Золотое яблоко». Такое я тоже очень люблю.

Антон Вячеславович, учитель истории

— За всё время работы в школе мне в основном дарили цветы. Из самого оригинального — один раз школьники подарили мне геймпад для PlayStation 5. Для понимания расскажу актуальное положение дел. Сегодня есть тенденция, что цветы стараются вообще не дарить, потому что не видят в них смысла. Если цветы получают мужчины-преподаватели, обычно всё подаренное передают женам и детям. Например, именно так поступаю я.

Нормальному учителю, по моему мнению, вообще не хочется никаких подарков. Хочется, чтобы дети хорошо учились, а учебный год прошел нормально. Главный подарок, ну для мужчин-учителей во всяком случае, чтобы дети не натворили какую-нибудь очередную фигню и в СК не вызвали.

Дарья, учительница физики

— На 1 Сентября чаще всего дарят букеты без подарков. Еще какие-нибудь сладкие презенты.

Очень понравился один подарок от детей, который они мне сделали просто так. Я ношу на телефоне чехол со своей фотографией. С этим подарком связана личная история. Дети незаметно сфотографировали меня — сделали из меня мем. Эту фотографию потом стали ставить себе на заставки телефонов и электронных часов, а через какое-то время принесли мне чехол для телефона с этой фотографией. Я не просила, они сделали это самостоятельно. Очень приятно.

Нелюбимых подарков не существует, потому что любой подарок — это внимание. Поэтому я не смогу назвать, какой был самый плохой подарок.

Если говорить про подарки, которые было бы приятно получить на 1 °Cентября. Цветы, конечно, остаются желанными. Еще, возможно, сертификаты в какой-нибудь спа-салон, массажный салон.

Мне был бы приятнее общий подарок от родителей и учеников — какая-нибудь вылазка на шашлыки или прогулку. Коллективно большой частью класса хорошо бы провели время.

Если еще говорить про приятные подарки: какое-нибудь выступление детей, где они сами всё организуют, поют и рассказывают что-то. Это значит, что они действительно вложили в подготовку время и свои силы.

Борис Дмитриевич, учитель истории

— У меня было два необычных подарка на 1 Сентября. Мне подарили хорошие часы и сертификат в «Детский мир» на 50 тысяч рублей. Это самые дорогие подарки, которые мне дарили. Если говорить о худших подарках… это кокосовые конфеты и чай «Ахмад». Часто дарят цветы. Один букет я отнесу директору — знаю, что у нее нет цветов. Другие букеты отдаю жене. Был бы рад еще одним дорогим часам. (Смеется.)