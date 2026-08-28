Родители упускают это из виду. Учительница — о том, как подготовить первоклассника к школе

Педагог перечислила три группы важных навыков у ребенка Источник: Анастасия Матюшко

Учительница начальных классов екатеринбургского лицея № 88 Анастасия Матюшко рассказала E1.RU, чему стоит научить ребенка, поступающего в первый класс, как ему побороть тревожность и грамотно отстаивать свои границы в спорах с одноклассниками. Ее ответы — в интервью.

«Проблема решается в школе, а не дома»

— Анастасия Дмитриевна, какими базовыми навыками должен обладать первоклассник? Что бы вы поставили на первое место?

— Я бы выстроила три уровня навыков по важности. Первое и главное — самообслуживание. Умение завязывать шнурки, переодеваться на физкультуру, складывать рюкзак. Это то, с чего начинается школьная уверенность.

Второе — социальные навыки. Умение поднять руку, сказать: «Я не понял, повторите, пожалуйста». Это для меня важнее, чем знание букв, потому что ребенок, который не боится попросить помощи, никогда не останется один на один с трудностями. И конечно, умение договариваться с одноклассниками, не ссориться, проигрывать. Даже в третьем классе я часто беседую с детьми о том, как искать компромисс.

Третье — учебные навыки. Ориентация в тетради, понимание «лево-право», умение слушать и отвечать на вопросы по тексту. Если ребенок не читает, это не страшно, за первое полугодие мы научим. Но если он внимательно слушает и может сказать, о ком прочитали текст или что он понял, — это для учителя настоящее золото.

И самое важное, что я всегда говорю родителям: не гонитесь за количеством выученных букв. Если ребенок знает хотя бы половину алфавита, вы уже герои. Остальному мы научим в школе. Анастасия Матюшко учительница начальных классов в лицее № 88

Главное, с чем ребенок должен прийти, — это желание узнавать новое и уверенность, что у него есть учитель, к которому можно подойти с любым вопросом.

— А как научить ребенка анализировать услышанное или прочитанное?

— Я делю анализ на три шага. Первый — до чтения: смотрим на заголовок и картинку, строим догадки. Это включает интерес.

Второй — во время чтения. Не просто спрашиваю: «Что дальше?», а торможу на деталях: «Почему герой так сказал?», «Какое слово тут главное?» — это учит видеть смыслы, а не сюжет.

Третий — после: учу детей не пересказывать, а оценивать. Обязательные фразы-опоры: «Мне кажется, потому что…», «Я не согласен, так как…». Если ребенок так говорит, значит, он действительно проанализировал.

В первом классе ребенку вовсе не обязательно читать и писать — гораздо более ценным навыком является умение задавать вопросы и внимательно слушать Источник: Анастасия Матюшко

— Важно ли в первом классе уметь писать?

— Это не обязательное требование, а стартовое преимущество. Главное, чтобы ребенок пришел с желанием учиться, а не с усталостью от письма. Если он уже умеет писать — это не проблема, а ресурс. Такому ученику я не даю больше карточек, а меняю тип заданий: например, вместо прописей — творческие списывания или письмо по памяти. Интерес держится не на объеме, а на сложности. А если не умеет, мы спокойно учим с нуля. К концу первого полугодия все дети приходят к общему уровню, просто разными дорогами.

— Что делать, если ребенок и пяти минут не может спокойно просидеть за столом? Смогут ли активные дети выдержать свои первые уроки?

— Это естественно для шести-семи лет. Игра — их ведущая деятельность, и мы это учитываем. В школе в первом классе каждый урок строится с использованием физкультминуток, дети не сидят статично 40 минут. Между уроками есть прогулка — динамическая пауза.

Для активных малышей в начальных классах есть динамические паузы — физкультминутки Источник: Анастасия Матюшко

Также до школы полезно поиграть с ребенком в «уроки» дома, 5–10 минут по таймеру, чтобы он привык к самому формату.

Главное — снять тревожность. Прогулка по маршруту «дом — школа» до 1 сентября делает неизвестное знакомым, а значит, спокойным. Так что активность тут не помеха, а норма. Мы просто превращаем ее в ресурс.

— Вернемся к теме коммуникации. Вы говорите, что многие ребята не умеют договариваться друг с другом. Как научить ребенка спокойнее реагировать на конфликты?

— В моем классе работает простое правило: проблема решается в школе, а не дома.

Если ребенок уносит конфликт домой, родители слышат одну эмоциональную версию и начинается снежный ком. Поэтому я учу детей: случилась ссора — необходимо постараться решить ее здесь и сейчас. Анастасия Матюшко учительница начальных классов в лицее № 88

Мы вместе можем обговорить ситуацию, выслушать всех участников конфликта и прийти к компромиссу.

— Когда нужно дать ребенку самостоятельность в плане выполнения домашних заданий? Знаю родителей, которые и в пятом классе делают уроки со своим ребенком.

— Важно разделить: помощь и контроль — это не одно и то же. В первом классе домашних заданий нет, и главная задача родителя — не садиться рядом с ребенком, а научить его организовывать себя.

Во втором классе, когда появляются задания, я рекомендую правило: «Рядом, но не вместо». Ребенок садится сам, пробует сделать, а если вопрос — подходит и спрашивает. Родитель не диктует, а направляет.

Не начинайте делать уроки вместо ребенка, это не принесет ему никакой пользы Источник: Анастасия Матюшко

Главный маркер того, что можно отпустить, — когда ребенок сам помнит про уроки и сам приносит показать результат, то есть присутствует самодисциплина.

И самое важное, о чем я всегда говорю родителям: ваш ребенок не один. У него есть вы и есть я — его первый учитель. Поэтому не оценивайте его каждый день, а спрашивайте: «Что нового ты сегодня узнал?» Это снимает страх ошибки и дает опору.

Проверяем рюкзак: что точно не стоит носить в школу

— Сейчас магазины просто пестрят школьной канцелярией: яркие тетради, ручки, ластики в виде животных, пеналы. Отвлекаются ли дети на эти вещи?

— Безусловно. Чем ярче и необычнее предмет, тем больше он провоцирует игру, а не работу. Поэтому у меня есть простое правило: канцелярия — это инструмент, а не игрушка. Лучший выбор — простая деревянная линейка, обычные тетради в спокойной обложке, пастельные тона. Это не скучно, это комфортно для глаз и для внимания: ребенок не отвлекается на дизайн, а сосредоточен на задании.

Но при этом я всегда говорю родителям: не запрещайте яркое полностью. Пусть ребенок выберет одну «веселую» вещь, например ластик-зверька или ручку с блестками, но с условием: она остается дома для творчества. А в школу мы берем только спокойные вещи. Так мы не убиваем интерес ребенка, а учим его различать «игру» и «работу». И как следствие — лучше успеваемость и меньше ссор с родителями у прилавка.

Яркие вещи и игрушки отвлекают ребенка от занятий, так что лучше оставить всё это дома Источник: Анастасия Матюшко

— Стоит ли запрещать ребенку носить в школу игрушки? Часто дети не могут их поделить между собой: кто-то что-то забрал — начался конфликт.

— Такие ситуации бывают в первом классе. Запрещать не нужно, но важно ввести правила. Первое: дорогие и любимые игрушки оставляем дома — если ребенок их принес, он сам несет ответственность за сохранность. Второе: игрушки в школе — только для общего досуга, поэтому приветствуются настольные игры, пазлы, конструкторы. Третье: игрушка появляется только во время перемены, чтобы не отвлекаться.

И главное правило для детей: «Принес — будь готов делиться. Не готов — оставь дома». Анастасия Матюшко учительница начальных классов в лицее № 88

— Имеет ли смысл покупать телефон первокласснику?

— Это личный выбор родителей, но я всегда рекомендую исходить из цели: зачем ребенку гаджет в школе? Если для связи с родителями — достаточно умных часов. Они компактные, не отвлекают, потому что в них нет игр и соцсетей, только звонки и сообщения. У многих моих учеников именно такие, и это действительно удобно.

Если же родители всё-таки покупают телефон, у нас в классе работает простое правило: на уроке телефон в рюкзаке и на беззвучном режиме. Это исключает соблазн отвлекаться на игры и мессенджеры во время занятий. Главное — чтобы ребенок с первого класса понимал: телефон в школе — это средство связи, а не игрушка. И тогда любой гаджет будет во благо.

В Свердловской области родителей школьников уже попросили скачать еще одно приложение, которое заменит электронный дневник. Зайти туда можно только через «Госуслуги».

Прочитайте, что еще изменится в уральских школах с 1 сентября 2026 года: например, появится новый предмет и оценки за поведение. А еще загляните в график школьных каникул в Екатеринбурге на весь учебный год.