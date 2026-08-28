Сезонная история или бегство капитала из страны? Россияне вывели за границу еще 800 миллиардов — что это значит

Чаще всего в России валюту покупают за наличные деньги Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

За второй квартал 2026 года объем переводов россиян за рубеж превысил 800 млрд рублей. Причем только за июнь увезли 321 миллиард. На первый взгляд, цифры выглядят так, будто россияне, словно сговорившись, дружно начали везти прочь все накопления из страны.

Согласно статистике Т-Банка, сейчас 63% трансграничных переводов осуществляют граждане России. До середины 2025 года основной объем приходился на трудовых мигрантов. Переведенные средства преимущественно направляются на оплату туристических услуг, образования и расчетов в сфере малого бизнеса. На статистику повлияли санкции против платежной системы «Золотая Корона», введенные в конце июля.

Опрошенные MSK1.RU эксперты предлагают не торопиться с выводами: речь идет не только о прямом выводе капитала. Просто госстатистика настолько хитрая, что в одну категорию попадает множество совершенно разных операций — от оплаты отдыха и содержания семьи до перевода собственных денег на зарубежный счет.

Бизнес-аналитик Виталий Лавринович считает некорректным называть происходящее массовым бегством капитала, поскольку статистика не позволяет понять, зачем именно люди переводили деньги.

Экономист Никита Масленников и вовсе называет происходящее «традиционным сезонным трендом», связывая всплеск в том числе с покупкой валюты перед летними поездками.

А инвестиционный банкир Евгений Коган обращает внимание на масштаб: по его словам, даже 800 млрд рублей — для российской экономики далеко не та сумма, которая способна сама по себе обрушить рубль.

«Никакое это не массовое бегство капитала!»

«На основании этих цифр нельзя говорить о массовом бегстве капитала», — подчеркивает Виталий Лавринович. Он объясняет, что в статистику попадают любые трансграничные переводы физических лиц, а мотивы у этих операций могут быть совершенно разными. Кто-то переводит деньги на собственный зарубежный счет, кто-то оплачивает обучение или лечение, кто-то помогает родственникам, живущим за границей, а кто-то просто готовит деньги к переезду.

«Только если человек переводит накопления для постоянного хранения или приобретения зарубежных активов, такую операцию можно рассматривать как вывод частного капитала», — объясняет бизнес-аналитик.

Кроме того, часть россиян просто перекладывают рублевые депозиты в валюту, говорит Лавринович. По данным Банка России, максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках снизилась с 15,1% в начале января до 12,76% в конце июня.

Скупают валюту, чтобы перепродать или отдохнуть

Экономист Никита Масленников говорит, что в статистике отразилась традиционная покупка населением иностранной валюты. Для россиян, по его словам, ослабление рубля вполне естественно становится сигналом к тому, чтобы часть средств перевести в валюту. А потом, когда рубль снова ослабеет (предположительно, к концу года), россияне купленную валюту продадут и должны остаться в плюсе.

Но есть и вполне земная причина для летнего всплеска — отпускной сезон. Тотальные ограничения на работу российских карт за рубежом заставляют путешественников заранее заботиться о способах оплаты, говорит Масленников.

«Люди, естественно, берут наличную валюту, потому что для них это некоторая гарантия относительно безопасного отдыха», — говорит Масленников.

Дополнительным фактором стала отмена с 8 декабря 2025 года российских лимитов на переводы за рубеж для граждан России. Однако это вовсе не означает, что перевести деньги можно куда угодно и через любой банк: иностранные санкционные ограничения продолжают действовать.

Именно увеличение объема рублевой наличности в обращении, по мнению Масленникова, заслуживает более пристального внимания с точки зрения инфляционных рисков. Ведь огромные объемы валюты скупили именно на наличные рубли.

Деньги останутся в России, если будет куда вложить

«Если будут хорошие условия для бизнеса внутри России, будут нормальные фондовые рынки, которые бы не падали, а росли, тогда не нужно ставить никаких заслонов для оттока капитала, — говорит инвестиционный банкир Евгений Коган. — У нас и так давно уже все эти заслоны поставлены, и законодательство такое, что вытащить кучу денег сложно».

800 миллиардов рублей за квартал для обывателя выглядят как астрономические деньги. Но в масштабах внешней торговли и платежного баланса России это, по мнению Когана, это ничтожно мало.

«Посмотрите, сколько у нас экспорт, объем экспорта, импорта. Так что эта сумма перевода за рубеж настолько микроскопическая для нашего торгового или платежного баланса, что она вообще ни на что не влияет», — говорит Коган.

По его логике, если бы именно отток капитала был главным фактором давления на российскую валюту, рубль выглядел бы сейчас гораздо слабее. Доллар бы стоил минимум 95 рублей, говорит Коган, а не 83, как установил Центробанк. Так что бояться за рубль не стоит, успокаивает эксперт.