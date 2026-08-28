«Работа автобусов ограничена»: на трассе Ярославль — Кострома затруднено движение на фоне атаки БПЛА

На фоне утренней атаки БПЛА затруднен проезд по трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна. Движение автобусов временно ограничено, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В связи с последствиями беспилотной атаки на Костромском шоссе в районе села Туношна затруднено движение автотранспорта. Также временно ограничена работа пассажирских автобусов на данном направлении», — прокомментировал глава региона.
Пробка в Туношне растянулась на километр. Как пишут автомобилисты в «Яндекс. Картах», проезд затруднен в левом, среднем и правом ряду в районе моста в самом поселке.
Ранее также перекрыли въезд из Ярославля в сторону Москвы, ограничения действуют по трассе М-8 «Холмогоры» от пересечения Московского проспекта с ЮЗОД до развязки в районе Шопши. Межмуниципальные автобусы, в том числе в Ростов Великий и Переславль-Залесский, которые следуют в сторону Москвы, отменены.
Городские автобусы следуют с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и Московским вокзалом.
Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя опасности не было.
Все, что известно к этому часу публикуем в онлайн-репортаже.
Обновление на 9:39.
В 9:21 губернатор Михаил Евраев сообщил о ликвидации последствий беспилотной атаки на Костромском шоссе. Движение транспорта восстановлено.
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