«Работа автобусов ограничена»: на трассе Ярославль — Кострома затруднено движение на фоне атаки БПЛА

Затруднено движение по трассе Ярославль — Кострома, в районе Туношны Источник: Александра Мамонтов / 76.RU

На фоне утренней атаки БПЛА затруднен проезд по трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна. Движение автобусов временно ограничено, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В связи с последствиями беспилотной атаки на Костромском шоссе в районе села Туношна затруднено движение автотранспорта. Также временно ограничена работа пассажирских автобусов на данном направлении», — прокомментировал глава региона.

Пробка в Туношне растянулась на километр. Как пишут автомобилисты в «Яндекс. Картах», проезд затруднен в левом, среднем и правом ряду в районе моста в самом поселке.

В Туношне перекрыли дорогу Источник: Яндекс. Карты

Ранее также перекрыли въезд из Ярославля в сторону Москвы, ограничения действуют по трассе М-8 «Холмогоры» от пересечения Московского проспекта с ЮЗОД до развязки в районе Шопши. Межмуниципальные автобусы, в том числе в Ростов Великий и Переславль-Залесский, которые следуют в сторону Москвы, отменены.

Городские автобусы следуют с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и Московским вокзалом.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя опасности не было.

Все, что известно к этому часу публикуем в онлайн-репортаже.

Обновление на 9:39.

В 9:21 губернатор Михаил Евраев сообщил о ликвидации последствий беспилотной атаки на Костромском шоссе. Движение транспорта восстановлено.