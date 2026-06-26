Сериал «Шифр» возродили после закрытия: что известно о пятом сезоне

Действие сериала «Шифр» разворачивается в Москве 1950-х. Это ретро-детектив, где преступления распутывают четыре героини. Во время войны они работали шифровальщицами в ГРУ, и каждая обладает своей суперсилой.

Ирина, которую играет Марьяна Спивак, — мозг группы, просчитывает всё на десять ходов вперед. Анна, ее на экране воплотила Екатерина Вилкова, обладает невероятной интуицией и может скопировать любой почерк. Соня (Яна Дюбуи) — ходячая энциклопедия, которая помнит всё. Последняя в их команде — строгий руководитель Катерина, в лице Елены Пановой.

— Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала The Bletchley Circle («Код убийства» (18+) — Прим. ред.), но в нашем случае есть ряд изменений, — делился перед запуском проекта Владимир Утин, генеральный директор Sony Pictures Television Russia — Английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е. Мы постарались воплотить в этом проекте сплав сразу двух жанров: захватывающего исторического детектива и глубокой драмы.