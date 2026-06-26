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Развлечения Обзор Сериал «Шифр» возродили после закрытия: что известно о пятом сезоне

Сериал «Шифр» возродили после закрытия: что известно о пятом сезоне

Без сюрпризов от создателей не обошлось

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На экраны вернутся знакомые героини | Источник: пресс-служба продюсерского центра «ЛЕАН-М»На экраны вернутся знакомые героини | Источник: пресс-служба продюсерского центра «ЛЕАН-М»

На экраны вернутся знакомые героини

Источник:

пресс-служба продюсерского центра «ЛЕАН-М»

Редкий случай — сериал возвращается после закрытия. Многие поклонники «Шифра» (18+) считали, что четвертый сезон, который вышел в 2024 году, был финальным. Однако создатели проекта решили иначе и в июне 2026 года начали съемки пятой главы истории про подруг-разведчиц. Рассказываем, кто из любимых героинь появится на экране и с чем им предстоит столкнуться в этот раз.

  1. О чем сериал «Шифр»?
  2. Чем закончился четвертый сезон сериала «Шифр»
  3. Что известно о пятом сезоне сериала «Шифр»
  4. Когда выйдет пятый сезон «Шифра»
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О чем сериал «Шифр»?

Действие сериала «Шифр» разворачивается в Москве 1950-х. Это ретро-детектив, где преступления распутывают четыре героини. Во время войны они работали шифровальщицами в ГРУ, и каждая обладает своей суперсилой.

Сериал о шифровальщицах признан лучшим по версии ассоциации продюсеров кино и телевидения | Источник: кадр из сериала «Шифр» (18+), реж. Ольга Гнедич, Вера Сторожева, «Леан-М», 2022 годСериал о шифровальщицах признан лучшим по версии ассоциации продюсеров кино и телевидения | Источник: кадр из сериала «Шифр» (18+), реж. Ольга Гнедич, Вера Сторожева, «Леан-М», 2022 год

Сериал о шифровальщицах признан лучшим по версии ассоциации продюсеров кино и телевидения

Источник:

кадр из сериала «Шифр» (18+), реж. Ольга Гнедич, Вера Сторожева, «Леан-М», 2022 год

Ирина, которую играет Марьяна Спивак, — мозг группы, просчитывает всё на десять ходов вперед. Анна, ее на экране воплотила Екатерина Вилкова, обладает невероятной интуицией и может скопировать любой почерк. Соня (Яна Дюбуи) — ходячая энциклопедия, которая помнит всё. Последняя в их команде — строгий руководитель Катерина, в лице Елены Пановой.

— Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала The Bletchley Circle («Код убийства» (18+) — Прим. ред.), но в нашем случае есть ряд изменений, — делился перед запуском проекта Владимир Утин, генеральный директор Sony Pictures Television Russia — Английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е. Мы постарались воплотить в этом проекте сплав сразу двух жанров: захватывающего исторического детектива и глубокой драмы.

2

Чем закончился четвертый сезон сериала «Шифр»

Финал четвертого сезона ставил точку в жизни объединения девушек, и каждая из героинь планировала идти своей дорогой.

Беременная от поэта Летнева Анна отменяет свадьбу с отцом ее ребенка, увольняется из органов и уезжает к подполковнику Проскурину, который приглашает ее в Мурманск. Катерина оказывается перед выбором — ехать в Кишинев с возлюбленным, которому предложили новую должность, или остаться там, где она нужна как профессионал. В финале она выбирает службу и планирует собрать новую команду девушек, которые будут заниматься расследованиями.

Ирина уходит работать в институт ЭВМ — ей хочется применить свой аналитический ум в другой сфере, где логика и точность важнее интуиции. Соня же решает стать преподавателем в школе милиции: она хочет передавать свой опыт и учить новое поколение замечать детали, которые обычно ускользают от взгляда.

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Что известно о пятом сезоне сериала «Шифр»

После объявления новости о съемках пятого сезона «Шифра» многие фанаты переживали, что это будет история с новыми героями — командой, которую захотела собрать Катерина. Однако состав остается полностью прежний. Режиссер сериала Вера Сторожева признается, что для нее это огромное счастье.

— Прошло два с половиной года, наши девочки-героини действительно соскучились. Самое удивительное — они сразу, с первых съемочных дней, впрыгнули в образ, — делилась Сторожева.

В новом сезоне создатели сохранят ретро-антураж | Источник: пресс-служба продюсерского центра «ЛЕАН-М»В новом сезоне создатели сохранят ретро-антураж | Источник: пресс-служба продюсерского центра «ЛЕАН-М»

В новом сезоне создатели сохранят ретро-антураж

Источник:

пресс-служба продюсерского центра «ЛЕАН-М»

Подробности дел, которые будут распутывать в этот раз героини, пока держатся в тайне. Известно только, что вместо четырех, их будет только три, так как количество серий значительно сократилось. Предыдущие сезоны их было 16, сейчас лишь 12.

Кроме Москвы, съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Кисловодске. В последнем героиням придется расследовать необычную гибель партийного работника.

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Когда выйдет пятый сезон «Шифра»

Точной даты выхода пятого сезона «Шифра» пока нет, премьера запланирована на конец 2026 — начало 2027 года. По традиции сначала серии выйдут на «Первом канале», а после появятся в доступе в онлайн-кинотеатрах.

Ждете 5-й сезон «Шифра»?

Еще спрашиваете!
Думал, сериал закрылся, но приятно удивлен, что это не так
Для меня эта история закончилась на четвертом сезоне
Принципиально не смотрю российские сериалы
Впервые слышу о таком сериале
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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
3
Гость
1 час
Наконец-то узнаю, что стало с любимыми персонажами!
Гость
1 час
Жду с нетерпением сериал «Чиполлино» (18+), когда же он появится на русском языке?
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Гость
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