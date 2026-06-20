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Развлечения Тест Даже отличники сыпятся на этих 10 каверзных вопросах: хитрый тест на логику

Даже отличники сыпятся на этих 10 каверзных вопросах: хитрый тест на логику

Проверьте свою смекалку — вы сможете найти подвох?

149
Если не сможете справиться с этими заданиями самостоятельно, зовите друзей | Источник: кадр из фильма «Игра в имитацию» (18+), реж. Мортен Тильдум, 2014 годЕсли не сможете справиться с этими заданиями самостоятельно, зовите друзей | Источник: кадр из фильма «Игра в имитацию» (18+), реж. Мортен Тильдум, 2014 год

Если не сможете справиться с этими заданиями самостоятельно, зовите друзей

Источник:

кадр из фильма «Игра в имитацию» (18+), реж. Мортен Тильдум, 2014 год

Считаете себя мастером логики и человеком, которого невозможно обвести вокруг пальца? Самое время пройти настоящую проверку. В этом тесте из 10 вопросов вам не понадобятся сложные математические формулы или энциклопедические знания — здесь всё решают чистая смекалка, критическое мышление и феноменальная внимательность. В задачках, которые ждут вас ниже, спрятаны хитрые ловушки и мелкие детали, от которых только и жди подвоха. Готовы проверить, насколько гибкий у вас ум и сможете ли вы набрать максимальный балл?

ТестПройден 21 раз
1 / 10

Два человека подошли к реке. У берега привязана лодка, которая может выдержать только одного человека. Тем не менее оба они переправились на противоположный берег и продолжили свой путь. Как им это удалось?

  • Они переплыли реку по очереди, возвращая лодку на веревке

  • Лодка была сломана, и они построили плот

  • Они подошли к реке с разных берегов

  • Один из них был ребенком с маленьким весом

2 / 10

Один строительный кирпич весит ровно 1 килограмм и еще половину собственного веса. Сколько весит один целый кирпич?

  • 1,5 кг

  • 2 кг

  • 3 кг

  • 1,25 кг

3 / 10

Из Москвы в Тверь вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км/ч. Одновременно из Твери в Москву по тем же путям отправился грузовой поезд со скоростью 90 км/ч. Какой из них будет находиться ближе к Москве в момент их встречи?

  • Пассажирский поезд

  • Грузовой поезд

  • Тот, у которого скорость выше

  • Они будут на одинаковом расстоянии

4 / 10

В абсолютно темной комнате на столе перемешаны 10 пар черных носков и 10 пар белых носков. Какое минимальное количество носков нужно взять вслепую, чтобы среди них гарантированно оказалась хотя бы одна пара одного цвета?

  • 3 носка

  • 11 носков

  • 21 носок

  • 4 носка

5 / 10

В 12 часов ночи на город обрушился сильный проливной дождь. Можно ли с уверенностью ожидать, что ровно через 72 часа в этом же городе будет светить яркое солнце?

  • Да, тучи уйдут за трое суток

  • Нет

  • Да, если сменится циклон

  • Нет, синоптики не дают точных прогнозов на такой срок

6 / 10

Идет человек в город, а навстречу ему движутся четыре его знакомых. У каждого из них в руках по мешку, а в каждом мешке — по кошке. Сколько живых существ направляется в город?

  • 21 существо

  • 5 человек

  • 1 человек

  • 17 существ

7 / 10

В комнате на столе горело 7 свечей. Прохожий случайно задел край стола и потушил 2 свечи. Сколько свечей в итоге осталось в комнате?

  • 5 свечей

  • 2 свечи

  • 7 свечей

  • 0 свечей

8 / 10

В корзине лежит 5 спелых яблок. Пять девочек взяли себе по одному яблоку, однако в корзине всё равно осталось лежать одно яблоко. Как такое могло произойти?

  • Одна девочка передумала и вернула яблоко

  • Последняя девочка взяла свое яблоко вместе с корзиной

  • Одно яблоко было разрезано пополам

  • В корзине было двойное дно

9 / 10

Мальчик поднимается по лестнице на пятый этаж. Чтобы подняться с 1-го этажа на 3-й, ему требуется ровно 30 секунд. Сколько времени ему понадобится, чтобы дойти с 1-го этажа до 5-го, если скорость его шага не меняется?

  • 50 секунд

  • 60 секунд

  • 75 секунд

  • 45 секунд

10 / 10

Продавец продает шапку за 10 рублей. Покупатель дает ему 25 рублей, но у продавца нет сдачи. Мальчик-посыльный разменивает купюру у соседки. Продавец отдает шапку и 15 рублей сдачи. Позже соседка заявляет, что 25 рублей фальшивые, и продавец возвращает ей настоящие деньги. На какую сумму в итоге обманули продавца?

  • На 50 рублей

  • На 25 рублей

  • На 40 рублей

  • На 15 рублей

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Про свечи - неоднозначный вопрос. Не уточнён момент на который считается количество оставшихся в комнате свечей. На момент, когда прохожий потушил свечи их осталось всё так же 7 штук.
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Гость
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