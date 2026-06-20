Даже отличники сыпятся на этих 10 каверзных вопросах: хитрый тест на логику

Считаете себя мастером логики и человеком, которого невозможно обвести вокруг пальца? Самое время пройти настоящую проверку. В этом тесте из 10 вопросов вам не понадобятся сложные математические формулы или энциклопедические знания — здесь всё решают чистая смекалка, критическое мышление и феноменальная внимательность. В задачках, которые ждут вас ниже, спрятаны хитрые ловушки и мелкие детали, от которых только и жди подвоха. Готовы проверить, насколько гибкий у вас ум и сможете ли вы набрать максимальный балл?
Два человека подошли к реке. У берега привязана лодка, которая может выдержать только одного человека. Тем не менее оба они переправились на противоположный берег и продолжили свой путь. Как им это удалось?
Они переплыли реку по очереди, возвращая лодку на веревке
Лодка была сломана, и они построили плот
Они подошли к реке с разных берегов
Один из них был ребенком с маленьким весом
Один строительный кирпич весит ровно 1 килограмм и еще половину собственного веса. Сколько весит один целый кирпич?
1,5 кг
2 кг
3 кг
1,25 кг
Из Москвы в Тверь вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км/ч. Одновременно из Твери в Москву по тем же путям отправился грузовой поезд со скоростью 90 км/ч. Какой из них будет находиться ближе к Москве в момент их встречи?
Пассажирский поезд
Грузовой поезд
Тот, у которого скорость выше
Они будут на одинаковом расстоянии
В абсолютно темной комнате на столе перемешаны 10 пар черных носков и 10 пар белых носков. Какое минимальное количество носков нужно взять вслепую, чтобы среди них гарантированно оказалась хотя бы одна пара одного цвета?
3 носка
11 носков
21 носок
4 носка
В 12 часов ночи на город обрушился сильный проливной дождь. Можно ли с уверенностью ожидать, что ровно через 72 часа в этом же городе будет светить яркое солнце?
Да, тучи уйдут за трое суток
Нет
Да, если сменится циклон
Нет, синоптики не дают точных прогнозов на такой срок
Идет человек в город, а навстречу ему движутся четыре его знакомых. У каждого из них в руках по мешку, а в каждом мешке — по кошке. Сколько живых существ направляется в город?
21 существо
5 человек
1 человек
17 существ
В комнате на столе горело 7 свечей. Прохожий случайно задел край стола и потушил 2 свечи. Сколько свечей в итоге осталось в комнате?
5 свечей
2 свечи
7 свечей
0 свечей
В корзине лежит 5 спелых яблок. Пять девочек взяли себе по одному яблоку, однако в корзине всё равно осталось лежать одно яблоко. Как такое могло произойти?
Одна девочка передумала и вернула яблоко
Последняя девочка взяла свое яблоко вместе с корзиной
Одно яблоко было разрезано пополам
В корзине было двойное дно
Мальчик поднимается по лестнице на пятый этаж. Чтобы подняться с 1-го этажа на 3-й, ему требуется ровно 30 секунд. Сколько времени ему понадобится, чтобы дойти с 1-го этажа до 5-го, если скорость его шага не меняется?
50 секунд
60 секунд
75 секунд
45 секунд
Продавец продает шапку за 10 рублей. Покупатель дает ему 25 рублей, но у продавца нет сдачи. Мальчик-посыльный разменивает купюру у соседки. Продавец отдает шапку и 15 рублей сдачи. Позже соседка заявляет, что 25 рублей фальшивые, и продавец возвращает ей настоящие деньги. На какую сумму в итоге обманули продавца?
На 50 рублей
На 25 рублей
На 40 рублей
На 15 рублей