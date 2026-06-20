Даже отличники сыпятся на этих 10 каверзных вопросах: хитрый тест на логику

Считаете себя мастером логики и человеком, которого невозможно обвести вокруг пальца? Самое время пройти настоящую проверку. В этом тесте из 10 вопросов вам не понадобятся сложные математические формулы или энциклопедические знания — здесь всё решают чистая смекалка, критическое мышление и феноменальная внимательность. В задачках, которые ждут вас ниже, спрятаны хитрые ловушки и мелкие детали, от которых только и жди подвоха. Готовы проверить, насколько гибкий у вас ум и сможете ли вы набрать максимальный балл?