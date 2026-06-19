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Развлечения Обзор «Люди перестанут воевать»: Ванга предсказала, когда наступит мир во всём мире

«Люди перестанут воевать»: Ванга предсказала, когда наступит мир во всём мире

До этого этапа истории осталось меньше времени, чем кажется

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Ванга была уверена, что будущее нельзя изменить, его остается только принять | Источник: Мария Романова / Городские медиаВанга была уверена, что будущее нельзя изменить, его остается только принять | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ванга была уверена, что будущее нельзя изменить, его остается только принять

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Количество пророчеств, которые болгарская провидица Ванга сделала при жизни, отсчитывается тысячами. Зачастую вспоминают самые пугающие и печальные из них: смерть принцессы Дианы, теракт 11 сентября или распад СССР. Но на самом деле Ванга часто делала положительные прогнозы для человечества, которые удалось расшифровать.

О новых пророчествах Ванги, которые она оставила при жизни, рассказал исследователь ее наследия Сергей Косторной. По его словам, люди очень мало говорят о позитивном будущем, которое предрекала Ванга. А также из-за того, что провидица не вела дневники, а лишь говорила о своих видениях, некоторые ее слова забывались, оставались загадкой или трактовались неправильно.

Одним из самых обсуждаемых вопросов на протяжении десятилетий остается возможность начала Третьей мировой войны. Конкретный ответ на него, по словам Сергея, Ванга дала давным-давно.

— Был прямой вопрос задан Ванге: «Будет ли Третья мировая война?» Она ответила: «Нет, не будет. Будут отдельные войны, но сразу всех не коснется». Это дословный перевод, — рассказал на шоу «Пусть говорят» (16+) кум Ванги.

Похожий ответ Сергей дал и на вопрос об экологических катастрофах. Долгое время другие люди, которые общались с Вангой и были знакомы с ее предсказаниями, с уверенностью говорили о масштабных наводнениях или экологическом коллапсе. Но в архивных записях, на которые ссылается крестник ясновидящей, содержится совсем иной ответ.

— Второй вопрос: «Будет ли всемирная экологическая катастрофа?» Она отвечала: «Нет. В ближайшие 100 лет, по крайней мере, никакой катастрофы не будет», — передал слова провидицы Сергей Косторной.

Тема будущего человечества, по его словам, волновала людей не меньше, чем войны и стихийные бедствия. Вангу спрашивали о том, каким станет мир через десятилетия и сохранится ли привычное устройство государств. Ответ оказался неожиданным даже для тех, кто давно изучает ее наследие.

— Также спрашивали: «Что будет? Как мир будет дальше развиваться?» Она говорила: «Приблизительно к концу XXI века не будет никаких границ во всём мире. Люди перестанут воевать за чужие земли. Не будет разных денег, люди перестанут воевать из-за денег», — огорошил еще одним неожиданным заявлением Сергей.

Похожим прогнозом делился и другой провидец — математик Сидик Афган. Он уверял, что вскоре в мире больше не будет войн с применением оружия и человечество вступит в абсолютно новую эпоху.

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Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Ванга Предсказание
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