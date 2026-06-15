Новолуние в июне 2026 года: чем оно опасно и что нельзя делать в этот период

Оказывается, новолуние может повлиять на наши планы. И не только на них Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Середина июня приносит с собой одно из главных астрологических событий месяца — новолуние в Близнецах, которое совпадает с предтеневым периодом ретроградного Меркурия. Астрологи называют этот день точкой ментального обновления, который поможет переписать старые жизненные сценарии. Разбираемся, как правильно запустить колесо фортуны в этот период, что можно и категорически нельзя делать на старте нового лунного цикла.

Что такое новолуние

Новолуние — это фаза Луны, при которой ее ночная сторона повернута к Земле, из-за чего спутник становится практически невидимым на ночном небе. Оно наступает, когда Луна в своем движении вокруг Земли оказывается ровно между Землей и Солнцем.

Солнце в этот момент ярко освещает обратную сторону Луны — ту, которую мы с Земли никогда не видим. Нам же достается неосвещенная, теневая сторона.

В новолуние Луна движется по небу вместе с Солнцем: она восходит утром и заходит вечером. Но из-за слепящего солнечного света разглядеть темный диск на дневном небе невозможно. Единственный случай, когда мы можем четко увидеть Луну в новолуние — это солнечное затмение. Оно происходит, когда Луна проходит точно перед солнечным диском и полностью или частично закрывает его от нас.

Уже через 1–2 дня после новолуния на вечернем небе в западной части появляется узкий и красивый молодой серп. В народе его часто называют «неомения» или просто новая Луна. С этого момента начинается фаза роста спутника, которая продолжается до самого полнолуния.

И хотя с точки зрения науки новолуние — это не больше чем фаза лунного цикла, которая случается примерно раз в месяц, у астрологов на этот счет другое мнение. Для них это время обнуления и закладки фундамента для новых начинаний. И вот чем примечательно новолуние в июне 2026 года, по мнению астрологов.

Новолуние в июне 2026 года с точки зрения астрологии

Астролог Аделина Панина обращает внимание на то, что новолуние проходит в знаке Близнецов, а это, по ее словам, «сложный тандем». Не исключены хаос и неразбериха в повседневном общении:

искажение информации. Окружающие начнут трактовать любые фразы двояко, а безобидный юмор может стать причиной реальных обид;

сбои в работе техники. В этот период высок риск внезапной потери важных данных, зависания приложений и ухудшения качества связи;

документальный хаос. Возрастает вероятность допустить опечатку в контракте, случайно отправить письмо не тому адресату или потерять нужные квитанции.

— Но не всё так плохо! Энергия новолуния в Близнецах идеально подходит для того, чтобы пересмотреть старые идеи и вернуться к забытым проектам, — объясняет Аделина Панина. — Это шанс навести порядок в мыслях, переписать черновики и исправить давние ошибки.

Астролог Василиса Володина добавляет, что знак Близнецов усиливает темы торговли, документов, посредничества, контактов и обмена информацией.

— Это хорошее время для переговоров, поиска клиентов, обсуждения условий сотрудничества, особенно с теми, кого вы уже знаете. Новые же возможности маловероятны или будут тянуться за старыми идеями, как нитка за иголкой, — говорит астролог.

Также, по ее словам, с середины июня может особенно громко зазвучать финансовая тема.

— И валютные курсы будут колебаться, и цены расти, с налогами что-то новенькое придумается или прогремит в новостях. Внезапные решения ЦБ, новые санкции или принудительное перераспределение некогда уже перераспределенных активов, — объясняет Володина.

Что можно и нельзя делать в новолуние

С точки зрения астрологии, психологии и традиций новолуние — это время максимального спада энергии, очищения и планирования. В этот период наш внутренний аккумулятор разряжен, поэтому ресурсы нужно расходовать очень экономно.

Считается, что в новолуние можно и нужно:

строить планы. Наводить порядок в мыслях, писать списки задач на месяц вперед, визуализировать цели. Энергия новой Луны идеально подходит для ментального старта;

избавляться от хлама. Проводить мягкую уборку, выбрасывать сломанные вещи, удалять ненужные файлы и чистить кеш в телефоне;

отдавать долги. По возможности закрывать мелкие финансовые хвосты и оплачивать счета, чтобы войти в новый лунный цикл без балласта;

прощать и отпускать. Проводить внутренний аудит обид, мириться с близкими или мысленно отпускать токсичные ситуации из прошлого;

отдыхать и расслабляться. Принимать ванну с солью, устраивать детокс от соцсетей, больше спать и гулять на свежем воздухе для восстановления сил.

А вот чем в новолуние лучше не заниматься: