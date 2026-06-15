Новолуние в июне 2026 года: чем оно опасно и что нельзя делать в этот период

Середина июня приносит с собой одно из главных астрологических событий месяца — новолуние в Близнецах, которое совпадает с предтеневым периодом ретроградного Меркурия. Астрологи называют этот день точкой ментального обновления, который поможет переписать старые жизненные сценарии. Разбираемся, как правильно запустить колесо фортуны в этот период, что можно и категорически нельзя делать на старте нового лунного цикла.
Что такое новолуние
Новолуние — это фаза Луны, при которой ее ночная сторона повернута к Земле, из-за чего спутник становится практически невидимым на ночном небе. Оно наступает, когда Луна в своем движении вокруг Земли оказывается ровно между Землей и Солнцем.
Солнце в этот момент ярко освещает обратную сторону Луны — ту, которую мы с Земли никогда не видим. Нам же достается неосвещенная, теневая сторона.
В новолуние Луна движется по небу вместе с Солнцем: она восходит утром и заходит вечером. Но из-за слепящего солнечного света разглядеть темный диск на дневном небе невозможно. Единственный случай, когда мы можем четко увидеть Луну в новолуние — это солнечное затмение. Оно происходит, когда Луна проходит точно перед солнечным диском и полностью или частично закрывает его от нас.
Уже через 1–2 дня после новолуния на вечернем небе в западной части появляется узкий и красивый молодой серп. В народе его часто называют «неомения» или просто новая Луна. С этого момента начинается фаза роста спутника, которая продолжается до самого полнолуния.
И хотя с точки зрения науки новолуние — это не больше чем фаза лунного цикла, которая случается примерно раз в месяц, у астрологов на этот счет другое мнение. Для них это время обнуления и закладки фундамента для новых начинаний. И вот чем примечательно новолуние в июне 2026 года, по мнению астрологов.
Новолуние в июне 2026 года с точки зрения астрологии
Астролог Аделина Панина обращает внимание на то, что новолуние проходит в знаке Близнецов, а это, по ее словам, «сложный тандем». Не исключены хаос и неразбериха в повседневном общении:
искажение информации. Окружающие начнут трактовать любые фразы двояко, а безобидный юмор может стать причиной реальных обид;
сбои в работе техники. В этот период высок риск внезапной потери важных данных, зависания приложений и ухудшения качества связи;
документальный хаос. Возрастает вероятность допустить опечатку в контракте, случайно отправить письмо не тому адресату или потерять нужные квитанции.
— Но не всё так плохо! Энергия новолуния в Близнецах идеально подходит для того, чтобы пересмотреть старые идеи и вернуться к забытым проектам, — объясняет Аделина Панина. — Это шанс навести порядок в мыслях, переписать черновики и исправить давние ошибки.
Астролог Василиса Володина добавляет, что знак Близнецов усиливает темы торговли, документов, посредничества, контактов и обмена информацией.
— Это хорошее время для переговоров, поиска клиентов, обсуждения условий сотрудничества, особенно с теми, кого вы уже знаете. Новые же возможности маловероятны или будут тянуться за старыми идеями, как нитка за иголкой, — говорит астролог.
Также, по ее словам, с середины июня может особенно громко зазвучать финансовая тема.
— И валютные курсы будут колебаться, и цены расти, с налогами что-то новенькое придумается или прогремит в новостях. Внезапные решения ЦБ, новые санкции или принудительное перераспределение некогда уже перераспределенных активов, — объясняет Володина.
Что можно и нельзя делать в новолуние
С точки зрения астрологии, психологии и традиций новолуние — это время максимального спада энергии, очищения и планирования. В этот период наш внутренний аккумулятор разряжен, поэтому ресурсы нужно расходовать очень экономно.
Считается, что в новолуние можно и нужно:
строить планы. Наводить порядок в мыслях, писать списки задач на месяц вперед, визуализировать цели. Энергия новой Луны идеально подходит для ментального старта;
избавляться от хлама. Проводить мягкую уборку, выбрасывать сломанные вещи, удалять ненужные файлы и чистить кеш в телефоне;
отдавать долги. По возможности закрывать мелкие финансовые хвосты и оплачивать счета, чтобы войти в новый лунный цикл без балласта;
прощать и отпускать. Проводить внутренний аудит обид, мириться с близкими или мысленно отпускать токсичные ситуации из прошлого;
отдыхать и расслабляться. Принимать ванну с солью, устраивать детокс от соцсетей, больше спать и гулять на свежем воздухе для восстановления сил.
А вот чем в новолуние лучше не заниматься:
запускать новые проекты. Не стоит открывать бизнес, подписывать важные контракты или выходить на новую работу непосредственно в день новолуния. Подождите 2–3 дня, пока Луна начнет расти;
переутомляться физически. Интенсивные тренировки в спортзале, тяжелый физический труд или изнурительные поездки могут привести к быстрому выгоранию и болезням;
крупно тратиться и брать кредиты. Покупка недвижимости, автомобиля или оформление займов в этот день считаются неблагоприятными — деньги могут уйти «в пустоту»;
выяснять отношения. В новолуние люди часто бывают раздражительными, тревожными и эмоционально уязвимыми. Любой мелкий спор может легко перерасти в затяжной конфликт;
проводить важные бьюти-процедуры. Не рекомендуется делать хирургические операции (без экстренных показаний), менять имидж, стричь или красить волосы — результат может разочаровать, а организм будет восстанавливаться дольше обычного.