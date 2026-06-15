Оберег для дома: аналитик превращает хрусталь и камни в ловцов солнца. Посмотрите видео с этой красотой

Экс-бухгалтер и нынешний аналитик из Тюмени Дина Степанова всегда была и остается человеком творческим: эстетику она стремится добавить даже в строгие таблицы и отчеты. Случилось так, что пару лет назад ей на глаза попалось видео про изящных ловцов солнца — это такие обереги для дома из хрусталя и различных поделочный камней. Она сразу поняла: хочет и может создавать такие предметы интерьера сама. Так и случилось.