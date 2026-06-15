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Развлечения Оберег для дома: аналитик превращает хрусталь и камни в ловцов солнца. Посмотрите видео с этой красотой

Оберег для дома: аналитик превращает хрусталь и камни в ловцов солнца. Посмотрите видео с этой красотой

Для Дины всё началось с одного случайного ролика и превратилось в красивую историю

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Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Экс-бухгалтер и нынешний аналитик из Тюмени Дина Степанова всегда была и остается человеком творческим: эстетику она стремится добавить даже в строгие таблицы и отчеты. Случилось так, что пару лет назад ей на глаза попалось видео про изящных ловцов солнца — это такие обереги для дома из хрусталя и различных поделочный камней. Она сразу поняла: хочет и может создавать такие предметы интерьера сама. Так и случилось.

«Для основы беру металлические кольца — золотистые или серебристые. Камни подойдут обычные поделочные, из которых делают украшения. Я еще использую хрусталь, который не что иное, как стекло с добавлением цинка. Именно эта добавка создает тот самый радужный перелив. Обычное стекло так не умеет», — рассказала мастерица изданию 72.RU.

Каждый ее ловец солнца уникален и неповторим. И работа над каждым начинается с эскиза, но он не на бумаге, а в голове.

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Екатерина Бурлева
Журналист 72.RU
Хрусталь Украшение Оберег Ручная работа Красота
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Комментарии
1
Гость
1 час
Выглядят, как люстры в Совке. Обереги у дома только одни - замок, сигнализация, крепкие коммуникации и правильная санитарная обработка
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Гость
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