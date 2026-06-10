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Развлечения Обзор Выставка БПЛА, фестиваль национальной кухни, концерты: афиша на длинные выходные в Ярославской области

Выставка БПЛА, фестиваль национальной кухни, концерты: афиша на длинные выходные в Ярославской области

Программа бесплатных мероприятий 12–14 июня

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Содержание
В Ярославской области на выходных запланированы различные развлечения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области на выходных запланированы различные развлечения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области на выходных запланированы различные развлечения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Впереди у нас праздничные длинные выходные. В этой афише мы собрали мероприятия, куда можно сходить с 12 по 14 июня совершенно бесплатно.

1. День России в Ярославле

В День России, 12 июня, в Ярославле пройдет праздник на Даманском острове (0+). В программе — работа фотозон, выступления городских творческих коллективов и кавер-групп. Начало в 12:00.

Также в праздничный день запланированы праздники у колеса обозрения и в ярославских домах культуры.

Площадка у колеса обозрения

В программе различные развлечения и даже пенное шоу. Начало — в 10:30. Вход свободный.

ДК «Красный Перекоп»

Концерт «Как не любить мне эту землю» (0+) начнется в 12:00. Вход свободный.

ДК «Энергетик»

Концерт оркестра русских народных инструментов «Пою тебе мое Отечество» (0+). Начало в 12:00. Вход свободный.

2. Космический пикник в Никульском

14 июня в поселке Никульское Тутаевского округа пройдет программа «Космический пикник: 48 часов до старта». Праздник устроят в честь 63-й годовщины легендарного полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Возрастное ограничение 6+, если у мероприятия не указано иное.

Для гостей подготовлена насыщенная программа. С 12 до 16 часов на территории музея «Космос» будет работать мобильный «Кванториум», где все желающие смогут попробовать свои силы в управлении роботами-беспилотниками и симулятором пилотирования квадрокоптера.

Мобильный планетарий покажет полнокупольные фильмы «Солнце. Наша живая звезда» (6+) и «Солнечный взрыв» (12+), которые можно посетить бесплатно. Для семей с детьми также пройдут игра «К старту готов» и мастер-классы по созданию ветрячка «Ветерок» и акварельной открытки «Моя планета».

Также будут проводиться экскурсии по экспозиции музея «Космос», дегустация и розыгрыш космической еды.

Программа

Здание музея

  • 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 — экскурсии по экспозиции музея. Стоимость 300 руб.

  • 13:15, 14:15, 15:15 — программа «Вкусно и космос!». Интерактивная познавательная программа с дегустацией космического питания. Участники узнают, как организовано питание космонавтов на орбите, какие продукты входят в рацион экипажа и как меняется привычная еда в условиях невесомости. Гости попробуют настоящий космический рацион, состоящий из шести видов блюд, примут участие в интерактивных заданиях и тематической игре «Угадай блюдо». Стоимость участия — 800 руб.;

Территория у музея

  • 12:00 — 16:00 — Мобильный кванториум. Управление роботами — беспилотниками, симулятор пилотирования квадрокоптера, знакомство с виртуальной реальностью. Вход свободный.

  • 12:00 — 16:00 — «К старту готов» — семейная игра — подготовка экипажа. На территории размещены планшеты с заданиями, установленные на мольбертах. Каждое успешно выполненное испытание приносит команде секретное слово. Все полученные слова участники заносят в специальный буклет. Участие бесплатное.

  • 12:00–16:00 — Мобильный планетарий. Сеансы полнокупольных фильмов «Солнце. Наша живая звезда» (6+) и «Солнечный взрыв» (12+) о ближайшей к нам звезде. Продолжительность фильмов по 30 минут. Вход свободный.

Мастер-классы

  • 12:30, 13:30, 14:30 — мастер-класс «Индикатор невесомости. Динозавр из фетра». Стоимость — 400 руб.

  • 12:30, 13:30, 14:30 — мастер-класс по росписи сумки-шопера. Стоимость — 800 руб.

  • 12:00 — 16:00 — мастер-класс по созданию ветрячка «Ветерок» и акварельной открытки «Моя планета». Участие бесплатно.

Розыгрыш космического обеда

  • 15:40 на территории музея.

Афиша праздника | Источник: Музей Космос / Vk.comАфиша праздника | Источник: Музей Космос / Vk.com

Афиша праздника

Источник:

Музей Космос / Vk.com

3. Любовь Казарновская и Игорь Бутман в Ростове Великом

12 июня Ростов Великий станет одной из площадок проведения всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» (0+). Здесь прозвучат произведения великих композиторов. В течение дня для детей и взрослых также пройдут мастер-классы и интерактивная программа, посвященная Дню России и Году единства народов нашей большой страны.

События запланированы на Соборной площади и территории Ростовского Кремля. Вход на концерты свободный.

Программа

  • с 10:00 в Ростовском кремле для взрослых и детей будут проходить мастер-классы и интерактивная программа, посвященная истории Дня России. Мастер-классы и творческие активности предложит гостям и пространство «АртЕль» — лавка сувенирной продукции ремесленников и умельцев Ярославской области, а ресторан «Финифть» подготовил тематическое меню;

  • 13:00 — музыкально-литературная композиция «С любовью к России». В ней примут участие Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр с главным дирижером Василием Валитовым, филармоническая хоровая капелла «Ярославия» с главным дирижером Владимиром Контаревым, солисты проекта «Молодая опера России». Художественным словом выступит оперная певица, актриса театра и кино, художественный руководитель проекта «Молодая опера России» Любовь Казарновская;

  • 19:00 — состоится концерт народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.

4. Театральные миниатюры в Ростове

Еще одно событие запланировано 12 июня в Ростовском кремле. Здесь покажут театральные миниатюры «Зарисовки из дачной жизни» (6+). Они приурочены к открытию выставки «Митрополичье варенье», подготовленной совместно с Музеем русского импрессионизма.

Театральный салон «Сцена 23» представит спектакль по произведениям Валентина Катаева, Антона Чехова, Льва Толстого и Александра Пушкина. Площадкой проведения станет Конюшенный двор. Важной частью вечера станет музыка. Романсы исполнят тенор Сергей Петрищев и гитарист Анатолий Ядрышников.

Время проведения с 18:00 до 19:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

5. Фестиваль национальной кухни в Борисоглебском

12 июня в поселке Борисоглебском на территории Центрального парка состоится фестиваль национальной кухни «Рецепты дружбы» (0+). Посетители смогут познакомиться с кулинарными традициями и кухней разных народов. Для гостей выступят творческие коллективы Борисоглебского округа и приглашенные артисты, запланированы театрализованные представления и ярмарка ярославских мастеров.

Время праздника — с 11 до 14 часов.

6. Ситская ярмарка в Лопатино

В Некоузском округе 12 июня запланирована Ситская ярмарка (0+). Мероприятие пройдет на поле у стелы в деревне Лопатино. Будет работать полевая кухня с ситскими щами и кашей. На ярмарке организуют интерактивные площадки: древнерусскую оружейную, исторический тир, будут проходить сражения на мечах, старинные игры, выставка БПЛА и фотозона «Ставка князя».

Начало работы ярмарки — в 11:45 минут.

7. Концерт и ярмарка в Любиме

В Любиме 12 июня на Советской площади пройдет праздничная программа «День России» (0+). С 18 часов начнут работу ярмарка народных промыслов и детская ярмарка. Для гостей организуют мастер-классы от «Движения Первых» и молодежного центра, парк аттракционов, прокат роликовых коньков и скейтбордов. В 19 часов — торжественное открытие и концерт «Мы вместе» от коллективов Центра культуры Любимского округа, затем выступит группа «Импульс» из Ярославля.

8. Плэнер в Рыбинцах

13 июня Ярославский художественный музей и Дом-музей А. М. Опекушина приглашают всех, кто любит рисовать, принять участие в однодневном пленэре (6+) в селе Рыбницы (Ярославская область, Некрасовский район). Участие бесплатное.

Программа:

  • 11:00-11:30 — сбор и регистрация участников в Доме-музее А. М. Опекушина;

  • 12:00 — 17:00 — пленэр;

  • 17:00-18:00 — оформление и размещение работ на первом этаже Дома-музея;

  • 18:00 — открытие выставки по итогам пленэра. Выставка будет работать до 30 сентября 2026 года.

Платные мероприятия можно посмотреть здесь.

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БПЛА обеспечит украинская сторона?
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