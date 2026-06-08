Космический пикник и фестиваль музыки: куда пойти в Ярославле 8–14 июня

Узнайте, чем заняться в Ярославле с 8 по 14 июня Источник: Александр Куренной / 76.RU

На этой неделе страна празднует День России. В честь этого 12 июня считается выходным днем — отдыхать будем с пятницы по воскресенье. Несмотря на то, что общегородского праздника в честь этого выходного не будет, в Ярославле хватит развлечений для всех. В афише публикуем события, которые можно посетить в течение недели — концерты, спектакли, мастер-классы и даже пикник.

8 июня, понедельник

Концерты

18:30 — концерт «Русская симфония» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова (филармония). Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр будет играть под руководством дирижёра Василия Валитова. В программе работы В. Калинникова и П. Чайковского. Билеты от 400 до 800 рублей.

9 июня, вторник

Концерты

19:00 — сольный концерт Бориса Кузьмина (18+) в баре «Папин гараж». Вечер акустики от основателя и вокалиста групп «Свидетельство о смерти», «Вещие ослы» и «Ненужная юность». Билеты от 1000 до 1800 рублей.

Мастер-классы и лекции

19:30 — киновечер с обсуждением фильма «Варвар» (18+) от команды «Полемика» в арт-кафе «История любви» на улице Кирова, 10. Фильм в жанре ужасы, где главная героиня приезжает в арендованный дом. Но оказывается, что произошёл овербукинг, и внутри она находит незнакомого парня. Участие бесплатное, но желательно заказать что-то из меню заведения. Необходима регистрация в группе проекта.

Овербукинг — сверхбронирование. Ситуация, когда билетов продано больше, чем существует мест.

Экскурсии

15:00 — экскурсия с главным художником ТЮЗа (6+). Участникам расскажут историю театра, а также о режиссерах и актерах, которые в нём работали. Алексеева Екатерина Константиновна покажет механику и оборудование сцены, мастерские театра, декорации, костюмы, реквизит. Билеты 1000 рублей.

10 июня, среда

Концерты

11:00 — концерт «Ну лето, погоди!» (6+) в ярославской филармонии. В программе ансамбль русских народных инструментов «Серпантин». Билеты 400 рублей.

Спектакли

18:30 — спектакль «Супница, или кипящие страсти» (16+) в ТЮЗе. Детектив с комедией о богатой тетушке Виолетте и её родственниках. Билеты от 600-800 рублей.

18:30 — спектакль «Весы» (16+) на основной сцене Волковского театра. В приёмном покое небольшого родильного дома встретились четверо мужчин. Почти каждый из них пережил тревожные часы ожидания, чтобы потом испытать счастье рождения ребёнка. Но для всех эти минуты складываются по-разному. Билеты 1000 рублей.

19:00 — спектакль «Другая жизнь» (16+) в КЗЦ «Миллениум». Франческа живёт с мужем и двумя детьми, как вдруг к ним приезжает фотограф Роберт. Героине приходится выбирать между верностью и любовью. Билеты от 1500 до 3600 рублей.

Мастер-классы и лекции

21:15 — кинопоказ с обсуждением «Достучаться до небес» (18+) от команды «Нефть» на веранде ресторана «Райские сады». По сюжету две абсолютные противоположности, тихоня Руди и разгильдяй Мартин, оказываются в одной больничной палате и решают использовать последние дни на полную катушку. Билеты 500 рублей.

11 июня, четверг

Концерты

20:00 — сольный концерт группы «Сегодняночью» (18+) в «Руки вверх! Бар». Коллектив из Санкт-Петербурга, существующий с 2001 года. Дебютный альбом «Кофе и Сигареты» был записан при участии саунд-продюсера Ильи Лагутенко. Билеты от 1500 до 4500 рублей.

20:00 — сольный концерт ярославской группы «Пистолеты» (18+) в арт-пространстве «Лампа». Коллектив выступает с 2009 года. Сыграют каверы на хиты «Зверей», «Иванушек», «Руки вверх», «Ласкового мая», «Мумий Тролля», «Комнаты культуры» и многих других, а также собственные песни. Билеты 1000 рублей.

Спектакли

18:00 — спектакль «Старомодная комедия» (16+) в ТЮЗе. Комедия по одноимённой пьесе Алексея Арбузова. История о двух немолодых людях, которые встретились в санатории на Рижском взморье. Билеты от 600 до 800 рублей.

19:00 — спектакль «Брак без обязательств» (18+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Творческое объединение «Душа без границ» из Рыбинска представит интерактивную историю, в которой главной героине придётся решить, что ей делать с мужем, который предлагает семейную жизнь без обязательств. Билеты от 800 до 1400 рублей.

Экскурсии

15:00 — экскурсия с главным художником ТЮЗа (6+). Участникам расскажут историю театра, а также о режиссерах и актерах, которые в нём работали. Алексеева Екатерина Константиновна покажет механику и оборудование сцены, мастерские театра, декорации, костюмы, реквизит. Билеты 1000 рублей.

Встречи

18:00 — интеллектуальный вечер «За закрытой дверью» (18+). Место проведения встречи — «Арсенал парк». В программе свободный разговор о состоянии бизнеса сейчас, мозговой штурм и фуршет с сюрпризами. Хэдлайнером встречи выступает Дмитрий Аббакумов. Билеты 3500 рублей.

12 июня, пятница

Музей-заповедник устраивает открытый концерт колокольных звонов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концерты

15:00 — колокольный концерт (0+) на Большой звоннице Ярославского музея-заповедника в честь 35-летия восстановления колокольных звонов в городе. Послушать колокольные перезвоны гости смогут по входному билету на территорию. Стоимость 50-100 рублей.

Спектакли

18:30 — спектакль «Сотворившая чудо» (12+) на основной сцене Волковского театра. Учительницу Анни Саливан пригласили воспитателем для девочки Элен Келлер, которая потеряла способность слышать и видеть. Анни решила не просто натренировать Элен обслуживать себя, но и научить её общаться с другими людьми. Билеты от 200 до 1300 рублей.

Мастер-классы и лекции

12:00 — мастер-класс «Ваза и цветок» в Музее имени В. Ю. Орлова. Роспись деревянной вазочки и создание цветка из синельной проволоки. Билеты 500 рублей.

Экскурсии

13:00 — аудиоспектакль прогулка «Волков голос» (12+) от команды «Волков.Подмостки». Прогулка по центру Ярославля, исторический квест, который в аудио проводят актёры Волковского театра. Билеты от 750 до 1100 рублей.

13:00 — 19:00 — Интерактивная историческая экскурсия от клуба «Лихие люди» (12+) с рассказом о событиях Смутного времени в Ярославском музее-заповеднике. В время экскурсии вы посетите крепостные стены и башни бывшего Спасо-Преображенского монастыря, узнаете об их истории и легендах, с помощью исторической реконструкции погрузитесь в эпоху Смуты и сможете увидеть, как выглядели ярославцы того времени и участники Второго земского ополчения. Сбор группы у памятного знака «Копейка 1612 г.» Сеансы в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Стоимость билета 450 рублей.

Встречи

12:00 — открытый рейтинговый шахматный турнир имени В. Ю. Орлова в музее имени В. Ю. Орлова. Организатором выступает ярославская шахматная школа, участие индивидуальное, общий призовой фонд 200 000 рублей. Организационный взнос 2000 рублей. Для участия необходима регистрация в группе и ID ФШР.

13 июня, суббота

Концерты

18:00 — сольный концерт артиста «Джизус» (16+) в «Руки вверх! Бар». Он исполнит свои хиты и новые песни. Билеты от 1649 до 3649 рублей.

Спектакли

19:00 — спектакль «Детективное агентство Синий заяц» (16+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. По сюжету в разорившееся детективное агентство приходит новая клиентка, чтобы нанять себе охрану. Зрителя погрузят в расследование, в котором придётся понять, что значит для героев таинственный Синий заяц. Билеты от 1300 до 1700 рублей.

Экскурсии

12:00 — экскурсия «История и архитектура бывшего Спасо-Преображенского монастыря». Гости знакомятся с самыми древними архитектурными памятниками Ярославля, созданными русскими мастерами в XVI–XVII веках — храмами, памятниками гражданской и крепостной архитектуры, входящих в ансамбль бывшего Спасского монастыря, основанного ещё в XIII веке. Продолжительность 45 минут. Сеансы в 12:00 и 14:00. Стоимость 350 рублей.

14:00 — экскурсия по Красноперекопскому району «На месте фабрики парк» (12+) от команды «Textil». Билеты 500 рублей.

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.

Встречи

12:00 — открытый рейтинговый шахматный турнир имени В. Ю. Орлова (6+) в музее имени В. Ю. Орлова. Организатором выступает ярославская шахматная школа, участие индивидуальное, общий призовой фонд 200 000 рублей. Организационный взнос 1500 рублей. Для участия необходима регистрация в группе (https://vk.ru/yarchess76) и ID ФШР.

Фестивали

Фестиваль «Неро: легенда о жар-птице» (18+) в Гостином дворе Ростова Великого. Главная идея — соединение русского культурного наследия и современного творчества. На одной сцене выступят разные артисты электронной музыки. Для одного из видов билетов предусмотрена лаундж-зона, а также будет предоставлен доступ на сцену. Билеты от 2900 до 4900 рублей.

14 июня, воскресенье

Концерты

18:00 — концерт «И. С. Бах и венские классики за органом» (12+) в концертном зале им. Л. В. Собинова. На сцене выступит лауреат международных конкурсов из Москвы Олеся Кравченко. Билеты от 500 до 800 рублей.

18:00 — сольный концерт группы «КняZz» (12+) в КЗЦ «Миллениум». В программе тура композиции из репертуара групп «КняZz» и «Король и Шут», связанные с театральной тематикой. Персонажи песен оживут для зрителя не только в песнях, но и на экранах, которые создаёт Андрей Князев. Билеты от 3200 до 5700 рублей.

19:00 — сольный концерт группы «Букер» (16+) в баре «Китайский лётчик Джао Да». Артист выступит с новой программой и презентацией альбома «Время колокольчиков». Билеты от 2300 до 4800 рублей.

Спектакли

14:00 — спектакль-игра «Жил-был царь» (6+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Три скомороха начинают представление, они постоянно в кого-то превращаются, шутят и веселят зрителей. Артисты погрузят зрителей в атмосферу русского фольклора и сказки. Билеты 700 рублей.

Экскурсии

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.

18:00 — благотворительная экскурсия по храмам Крестовоздвиженского прихода (6+) от команды культурно-просветительского центра «Ставрос». Начало экскурсии на Кооперативной, дом 2, у стенда с фотографиями. Расскажут о купеческих семьях, о священниках прихода. Собранные средства пойдут на противоаварийные работы одного из храмов. Билеты 300 рублей.

Фестивали и праздники