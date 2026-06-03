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Развлечения «Люди харкаются, трафик бешеный»: туристка сравнила цены в Китае с российскими и объяснила, почему Пекин не впечатлил

«Люди харкаются, трафик бешеный»: туристка сравнила цены в Китае с российскими и объяснила, почему Пекин не впечатлил

Россияне едут сюда не только за новыми впечатлениями, но и за одеждой Zara и Uniqlo

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Великая Китайская стена | Источник: читательница UFA1.RUВеликая Китайская стена | Источник: читательница UFA1.RU

Великая Китайская стена

Источник:

читательница UFA1.RU

Путешествия в Китай становятся всё доступнее, но впечатления у всех разные. Российская туристка Ангелина, недавно вернувшаяся из Пекина, рассказала UFA1.RU о ценах, достопримечательностях, специфике местной кухни и о том, почему Поднебесная — это «страна без анонимности».

Как добраться

Ангелина добиралась в Пекин из Уфы с пересадками.

«Между Уфой и Китаем, за исключением рейса в Санью, прямых перелетов нет, поэтому добираться приходится с пересадками. В Пекин можно попасть через Иркутск либо Новосибирск — наш маршрут пролегал как раз через столицу Сибири. Путь достаточно долгий: 2 часа 40 минут от Уфы до Новосибирска и еще 4 часа 20 минут до Пекина. Билет на одного человека в обе стороны стоил 38 661 рубль», — рассказывает она.

Со слов туристки, цена за билеты держится в диапазоне 35–45 тысяч.

Как вам архитектура? | Источник: читательница UFA1.RUКак вам архитектура? | Источник: читательница UFA1.RU

Как вам архитектура?

Источник:

читательница UFA1.RU

Где жить

С жильем можно поэкспериментировать — необязательно оседать в одном месте.

«Мы жили в разных районах: как в историческом центре, так и в современном районе. Ценовой диапазон — от 3 до 13 тысяч рублей за ночь».

Всё зависит от пожеланий. Если путешествуешь один, можно рассчитывать на комфортные условия в пределах 5 тысяч рублей за ночь.

«Русских туристов не так много, но знакомая речь всё-таки встречается, особенно в ушедших с российского рынка массмаркетах, таких как Zara или Uniqlo», — поделилась путешественница.

Знаменитая торговая улица Ванфуцзин в Пекине | Источник: читательница UFA1.RUЗнаменитая торговая улица Ванфуцзин в Пекине | Источник: читательница UFA1.RU

Знаменитая торговая улица Ванфуцзин в Пекине

Источник:

читательница UFA1.RU

Куда сходить

Пекин богат историческими достопримечательностями. И в первую очередь сюда едут именно ради экскурсий.

«Можно выделить Запретный город и Великую Китайскую стену. Они красивые, масштабные», — говорит Ангелина.

Запретный город в Пекине&nbsp;— самый большой дворцовый комплекс в мире, служивший главной резиденцией для 24 китайских императоров из династий Мин и Цин | Источник: читательница UFA1.RUЗапретный город в Пекине&nbsp;— самый большой дворцовый комплекс в мире, служивший главной резиденцией для 24 китайских императоров из династий Мин и Цин | Источник: читательница UFA1.RU

Запретный город в Пекине — самый большой дворцовый комплекс в мире, служивший главной резиденцией для 24 китайских императоров из династий Мин и Цин

Источник:

читательница UFA1.RU

А вот парки россиянку не впечатлили.

«Из тех, в которых мы были, — это парк с непонятным названием и Олимпийский парк. Но они не впечатляют: там приятно гулять, но они похожи на местные парки, только чуть побольше».

Пекинская Олимпийская башня | Источник: читательница UFA1.RUПекинская Олимпийская башня | Источник: читательница UFA1.RU

Пекинская Олимпийская башня

Источник:

читательница UFA1.RU

Ангелина отмечает, что город воспринимается субъективно. Здесь хорошо считывается культурный колорит — именно это нравится, когда приезжаешь в другое место. Но Пекин для нее оказался «средненьким» по своей динамике и архитектуре.

Кафедральный собор Сишику | Источник: читательница UFA1.RUКафедральный собор Сишику | Источник: читательница UFA1.RU

Кафедральный собор Сишику

Источник:

читательница UFA1.RU

«Ты обращаешь внимание на какие-то детали: что, например, растения болеют, или люди харкаются, или трафик какой-то бешеный. Ты всё это отмечаешь, и в этом есть какой-то колорит города, что ли, его ритм и стиль», — говорит Ангелина.

Подготовка к церемонии | Источник: читательница UFA1.RUПодготовка к церемонии | Источник: читательница UFA1.RU

Подготовка к церемонии

Источник:

читательница UFA1.RU

Еда и цены

Булочка на пару | Источник: читательница UFA1.RUБулочка на пару | Источник: читательница UFA1.RU

Булочка на пару

Источник:

читательница UFA1.RU

Питание в Пекине оказалось вполне доступным. Поесть на двоих можно по цене 2 бизнес-ланчей в Уфе — примерно 500–600 рублей на человека. Иногда выходило дороже — например, случайный визит в мишленовский ресторан потянул на 3000 рублей на одного.

Еда в мишленовском ресторане | Источник: читательница UFA1.RUЕда в мишленовском ресторане | Источник: читательница UFA1.RU

Еда в мишленовском ресторане

Источник:

читательница UFA1.RU

«Еще я бы отметила, что, как ни странно, чай и шелк в Китае — это слишком дорого».

Кухня полностью аутентичная, и она либо нравится, либо нет.

«Но если не есть в сомнительных местах стрит-фуда, то с расстройствами желудочно-кишечного тракта ты не столкнешься, если у тебя нет хронического панкреатита или какого-нибудь обструктивного гастрита».

Кафе в Пекине | Источник: читательница UFA1.RUКафе в Пекине | Источник: читательница UFA1.RU

Кафе в Пекине

Источник:

читательница UFA1.RU

Говоря о безопасности, Ангелина замечает: Китай — страна без анонимности. Всё делается строго по документам. Паспорт понадобится даже для того, чтобы купить входной билет к любой достопримечательности. Туристы повсюду оставляют свои биометрические данные — скрыться от этого контроля, как бы ни хотелось, не получится.

Во сколько обойдется поездка

  • Авиабилеты — 38 661 рубль.

  • Проживание (одна ночь) — 3000 рублей.

  • Питание (бизнес-ланч, обед) — 500–600 рублей.

  • Ужин в мишленовском ресторане — 3000 рублей.

  • Посещение достопримечательностей (Запретный город, Стена и др.) — от 800–2000 рублей.

  • Сувениры (чай, шелк) — от 5000 рублей.

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Лейсан ЗагитоваЛейсан Загитова
Лейсан Загитова
Журналист UFA1.RU
Туризм Китай
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Комментарии
4
Гость
30 минут
Нельзя так говорить о хозяевах
Гость
46 минут
И тогда я поняла как меня развели, миллионы за осмотр деревни.
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Гость
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