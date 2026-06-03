«Люди харкаются, трафик бешеный»: туристка сравнила цены в Китае с российскими и объяснила, почему Пекин не впечатлил

Великая Китайская стена Источник: читательница UFA1.RU

Путешествия в Китай становятся всё доступнее, но впечатления у всех разные. Российская туристка Ангелина, недавно вернувшаяся из Пекина, рассказала UFA1.RU о ценах, достопримечательностях, специфике местной кухни и о том, почему Поднебесная — это «страна без анонимности».

Как добраться

Ангелина добиралась в Пекин из Уфы с пересадками.

«Между Уфой и Китаем, за исключением рейса в Санью, прямых перелетов нет, поэтому добираться приходится с пересадками. В Пекин можно попасть через Иркутск либо Новосибирск — наш маршрут пролегал как раз через столицу Сибири. Путь достаточно долгий: 2 часа 40 минут от Уфы до Новосибирска и еще 4 часа 20 минут до Пекина. Билет на одного человека в обе стороны стоил 38 661 рубль», — рассказывает она.

Со слов туристки, цена за билеты держится в диапазоне 35–45 тысяч.

Как вам архитектура? Источник: читательница UFA1.RU

Где жить

С жильем можно поэкспериментировать — необязательно оседать в одном месте.

«Мы жили в разных районах: как в историческом центре, так и в современном районе. Ценовой диапазон — от 3 до 13 тысяч рублей за ночь».

Всё зависит от пожеланий. Если путешествуешь один, можно рассчитывать на комфортные условия в пределах 5 тысяч рублей за ночь.

«Русских туристов не так много, но знакомая речь всё-таки встречается, особенно в ушедших с российского рынка массмаркетах, таких как Zara или Uniqlo», — поделилась путешественница.

Знаменитая торговая улица Ванфуцзин в Пекине Источник: читательница UFA1.RU

Куда сходить

Пекин богат историческими достопримечательностями. И в первую очередь сюда едут именно ради экскурсий.

«Можно выделить Запретный город и Великую Китайскую стену. Они красивые, масштабные», — говорит Ангелина.

Запретный город в Пекине — самый большой дворцовый комплекс в мире, служивший главной резиденцией для 24 китайских императоров из династий Мин и Цин Источник: читательница UFA1.RU

А вот парки россиянку не впечатлили.

«Из тех, в которых мы были, — это парк с непонятным названием и Олимпийский парк. Но они не впечатляют: там приятно гулять, но они похожи на местные парки, только чуть побольше».

Пекинская Олимпийская башня Источник: читательница UFA1.RU

Ангелина отмечает, что город воспринимается субъективно. Здесь хорошо считывается культурный колорит — именно это нравится, когда приезжаешь в другое место. Но Пекин для нее оказался «средненьким» по своей динамике и архитектуре.

Кафедральный собор Сишику Источник: читательница UFA1.RU

«Ты обращаешь внимание на какие-то детали: что, например, растения болеют, или люди харкаются, или трафик какой-то бешеный. Ты всё это отмечаешь, и в этом есть какой-то колорит города, что ли, его ритм и стиль», — говорит Ангелина.

Подготовка к церемонии Источник: читательница UFA1.RU

Еда и цены

Булочка на пару Источник: читательница UFA1.RU

Питание в Пекине оказалось вполне доступным. Поесть на двоих можно по цене 2 бизнес-ланчей в Уфе — примерно 500–600 рублей на человека. Иногда выходило дороже — например, случайный визит в мишленовский ресторан потянул на 3000 рублей на одного.

Еда в мишленовском ресторане Источник: читательница UFA1.RU

«Еще я бы отметила, что, как ни странно, чай и шелк в Китае — это слишком дорого».

Кухня полностью аутентичная, и она либо нравится, либо нет.

«Но если не есть в сомнительных местах стрит-фуда, то с расстройствами желудочно-кишечного тракта ты не столкнешься, если у тебя нет хронического панкреатита или какого-нибудь обструктивного гастрита».

Кафе в Пекине Источник: читательница UFA1.RU

Говоря о безопасности, Ангелина замечает: Китай — страна без анонимности. Всё делается строго по документам. Паспорт понадобится даже для того, чтобы купить входной билет к любой достопримечательности. Туристы повсюду оставляют свои биометрические данные — скрыться от этого контроля, как бы ни хотелось, не получится.

Во сколько обойдется поездка