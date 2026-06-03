«Говорят, что это подстава»: как Александр Шепс довел до слёз участницу «Экстрасенсы. Реванш». Видео

Как девушка попала на шоу и что происходило на съемках Источник: Городские медиа

Юлия Гикис снялась в шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+), хотя изначально пришла на кастинг юмористического шоу. В видео выше Юлия поделилась впечатлениями от увиденного за кулисами проекта.

На шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+) с Александром Шепсом и Викторией Райдос Юлия попала в 2024 году. Девушка была среди участниц, на которых эзотерики проверяют свои умения. Задачей экстрасенсов было узнать, какая из участниц недавно вышла замуж.

К Юлии подошла эзотерик Соня Егорова с горящей свечкой, через глаза «заглянула в ее личную жизнь», рассказала, что видит. И напугала пермячку.

«Глаза меняются очень сильно. То есть Соня закрывает глаза, а когда открывает — создается впечатление, что на меня не Соня смотрит, а кто-то другой, — поделилась впечатлениями с 59.RU Юлия Гикис. — Я сначала испугалась, но потом она заулыбалась и начала описывать мне моего знакомого, и я немного успокоилась».

К концу шоу Александр Шепс подошел к участникам и, показывая на Юлию, рассказал, что видит у нее за спиной семью.

«За два года ушли родственники, похоронили практически всех, — рыдая, сказала Юлия в шоу. — Я просто по ним скучаю, я всегда хочу им сказать, что очень их люблю».