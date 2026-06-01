Развлечения Эксклюзив «Даже не могла мечтать о таком»: студентка из Ярославля выпустила песню, которая взорвала интернет

Трек «обла.ком» оценили популярные артисты и блогеры

«За облаком, за облаком туман
За маленькими тучами цветные берега
За облаком, за облаком обман
Зачем меня окутали пушистые снега?»

Если вы видели ролики со строчками этой песни, знайте — это хит 25-летней студентки из Ярославля. Она выпустила трек, который взорвал интернет и попал в топы музыкальных чартов. Исполнительнице под псевдонимом Солова удалось обогнать многих популярных артистов.

Речь идет о композиции «обла.ком», вышедшей 3 апреля 2026 года. Песня завирусилась еще раньше из-за роликов в социальных сетях, а именно в TikTok. За пару месяцев под трек сняли более 370 тысяч роликов.

Что думает о волне популярности

В разговоре с корреспондентом 76.RU Солова рассказала, что не ожидала такой большой волны прослушиваний ее новой песни, хоть и надеялась на это. До обрушившейся популярности её треки слушали в разы меньше.

— Когда увидела первые сотни тысяч просмотров, было чувство лёгкого шока. Конечно, я предполагала, что песню оценят, но чтобы настолько», — поделилась эмоциями исполнительница.

Солова (Анастасия Телешева)

Честно говоря, я даже не могла мечтать о таком.

Из-за широкой популярности в соцсетях песню заметили многие российские звезды. Например, Баста, Андрей Гайдулян и прочие известные артисты и блогеры. Некоторые из них даже записали собственные видео под песню «обла.ком».

Непринужденный текст у многих слушателей вызвал ностальгию и меланхолию. Кто-то считает, что трек мотивирует и заряжает надеждой на светлое будущее. Кроме того, электронное звучание создает ритм, из-за которого неосознанно начинаешь танцевать.

Композиция «обла.ком» попала в топы сервиса Яндекс.Музыка, а также в подборку «Новые хиты электронной музыки». На обложку плейлиста, кстати, поместили саму исполнительницу — Солову. За месяц у ярославской артистки было около 1,5 млн новых слушателей.

28 мая на площадках появился клип на песню «обла.ком». На этом Солова не собирается останавливаться. Летом 2026-го молодая артистка планирует выпустить новый альбом.

Кто такая Солова

Солова — псевдоним 25-летней Анастасии Телешевой. Девушка родилась в городе Галич Костромской области. В 2019 году она переехала в Ярославль ради поступления в местный медицинский вуз.

Свою музыку Анастасия впервые показала в 2021 году. Известно, что девушка входит в лейбл «Диско клуб». Обычно она создает свои треки в тандеме со сводным братом — исполнителем Евтелой.

Проект «Диско клуб» — это творческое объединение, которое включает в себя несколько форматов: музыкальное продюсирование, организацию фестивалей и разных мероприятий, а также работу с брендами одежды, винила и прочего.

В лейбле, помимо Соловы, состоят такие артисты, как Mirele (бывшая солистка группы «Мы»), Мальбэк, onda ondar, Игнатий Винтуров и прочие.

Ранее мы рассказывали, кто из звезд живет в Ярославской области.

Алёна Троицкая
