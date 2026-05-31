Молодые и дерзкие: 5 сериалов с вайбом «Трудных подростков»

Что посмотреть в стиле «Трудных подростков» Источник: «Трудные подростки» (18+), 2019–2024, реж. Рустам Ильясов, Александр Цой, Николай Рыбников

Если вам нравятся молодежные драмы про взросление, любовь и попытки найти себя в духе «Трудных подростков» (18+), эта подборка для вас. Выбирайте жанр от легких комедий и научной фантастики до семейных драм и мрачных триллеров. Эти сюжеты поглотят вас целиком и не оставят равнодушными.

«Подростки в космосе» (18+)

Сериал от создателей «Трудных подростков» с элементами сай-фая. На дворе 2054 год, экологическая катастрофа, Земля на исходе. В мире будущего средний возраст населения стремительно падает. Спасти человечество могут только подростки, физически способные перенести космический полет в поисках спасительного вещества. Из 13 смельчаков отберут только шестерых. В главных ролях — Святослав Рогожан, известный по сериалу «Трудные подростки», Денис Косиков («брат» Славы Копейкина из сериала «На автомате»), Лев Зулькарнаев и Ярослав Могильников (оба из «Слова пацана»), а также Софья Аржаных («Цикады»). Сюжет новый, но подача всё та же — молодые и дерзкие, только теперь — в космосе.

«Новенькие» (18+)

Стартовавший как триллер про буллинг, этот сериал трансформировался в подростковую драму о взрослении и поиске себя. В небольшом городе Юровске пропадает переехавший из Москвы новый ученик, которого травили в школе. Расследование его исчезновения перевернет вверх дном жизнь всего города. В основу первого сезона легли реальные истории и собирательные образы пропавших детей, включая смоленского подростка Влада Бахова, но все персонажи — вымышленные. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, а в 4-м сезоне к актерскому составу присоединилась победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева. Проект оказался популярен не только в России, но и в Японии, поэтому получил продолжение в виде нескольких сезонов.

«Стрим» (18+)

И снова сериал про школьный буллинг, но на этот раз не в формате мрачного триллера, а в жанре сатирической комедии. Главный герой Жора переезжает с семьей в новый город, сталкивается с травлей и решает бороться с ней нестандартным способом — надевает шлем со встроенной камерой и транслирует в сети всё, что с ним происходит. Актер Денис Власенко во время съемок носил на голове конструкцию весом около 9 килограммов. Поскольку в пилотной серии это было крайне неудобно, позже шлем модернизировали.

«Цикады» (18+)

Проект от создателей «Нулевого пациента», который сравнивают с испанским хитом «Элита» от Netflix. В центре сюжета — группа подростков, которые только начинают взрослую жизнь. Беззаботные школьные будни омрачает трагедия, произошедшая на вечеринке в доме одного из учеников. Теперь следователям придется по кусочкам восстанавливать картину случившегося. Сериал построен нелинейно: каждая серия подбрасывает новые улики, увеличивая пропасть между школьниками и родителями, которые, как оказалось, совсем не знают своих детей. Проект, подаривший киноиндустрии новых молодых звезд, определенно понравится тем, кто любит острые сюжетные повороты и неожиданные развязки.

«Урок» (18+)