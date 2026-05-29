Забеременела в 13, попала в рехаб и снова родила: как сложилась судьба девочки, о которой говорила вся страна

Даша Суднишникова начала новую жизнь после нескольких лет борьбы с зависимостью

В 2020 году история 13‑летней Даши Суднишниковой из Красноярского края шокировала всю страну: девочка заявила, что беременна от 10‑летнего друга.

Сегодня Даше уже 20 лет. За эти годы девушку успели лишить родительских прав на дочь, она столкнулась с зависимостью, лежала в психбольнице. В попытке заработать Даша начала продавать интимные фото.

Сенсации на этом не закончились — недавно Даша удивила своих подписчиков: она родила второго малыша и вышла замуж. Как сложилась судьба той самой девочки, о которой когда‑то говорила вся страна? Рассказываем, что произошло за эти годы.

После скандального выпуска на «Пусть говорят» (16+) Даша и ее 10-летний друг продолжали общаться. Экспертиза показала, что мальчик — не отец ребенка, но он всё равно вместе с подругой провел гендер-пати и встретил ее из роддома.

Ребята постили в соцсети милые фото, снимали тик-токи с беременным животом, но после рождения дочери Даши их общение сошло на нет. Фанаты начали гадать — кто же настоящий отец ребенка?

Даша говорила, что забеременела после нападения старшеклассника Паши (имя изменено. — Прим. ред.), но ее слова были опровергнуты. Оказалось, что парень — действительно отец ребенка, но изнасилования не было.

Попала в рехаб

В таком юном возрасте образцовой мамой у Даши стать не получилось. Она начала употреблять запрещенные вещества, выпивать и торговать интимными фото. На воспитание дочери времени не оставалось, поэтому ответственность за девочку легла на плечи ее бабушки Елены.

На тусовки Даши даже обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Подписчики молодой мамы завалили ее обращениями.

«Такая ситуация вызывает обеспокоенность многих граждан, они переживают, что есть серьезный риск для жизни и здоровья ребенка. Мы обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку и принять меры по защите девочки», — писала Мизулина в своем телеграм-канале.

Меры действительно были приняты — Дашу ограничили в родительских правах на дочь. Ребенка передали биологическому отцу. Его семью признали благополучной. Сейчас девочка растет с родными, но до этого ей некоторое время пришлось жить в госучреждении, пока решался вопрос опеки.

Сама девушка отпиралась от всех обвинений до последнего. Она жаловалась на травлю своей семьи и блокировку аккаунтов в соцсетях. Даша убеждала фанатов, что не употребляет запрещенные вещества уже полтора года.

«От меня многие родственники отвернулись, потому что думают, что я реально такая. Я не знаю, как буду дальше двигаться. Не знаю, на что дальше жить, потому что блог заработок приносил, а на работу меня не возьмут официально, потому что у меня проблемы со здоровьем. Мне хотят дать инвалидность», — говорила девушка.

По словам девушки, она страдала от панических атак. В реабилитационном центре молодая мама даже отметила 18-летние.

Радостные новости

Из-за пережитых проблем Даша пропала из соцсетей. Счастливого возвращения девушки не ждали, однако хеппи-энд всё-таки случился.

«Недавно, кажется, встретила человека. Но кто он — рассказывать не буду, счастье любит тишину», — загадочно поделилась Даша в соцсетях.

Позже всё же стало известно, что возлюбленные быстро съехались, начали думать о свадьбе, и вдруг Даша забеременела.

На этот раз обошлось без треш-контента — молодой человек сделал любимой предложение, и они поженились. Новая жизнь — новая фамилия. Скандальное прошлое девушка оставила с девичьей фамилией.

Даша Суднишникова вышла замуж в феврале 2026 года

«Два года назад я и подумать не могла, что смогу выбраться из зависимости и начать жизнь с чистого листа. Я безумно рада жить по-новому», — поделилась трогательным признанием девушка.

Кстати, все свои провокационные посты Даша скрыла. Теперь в ее соцсетях только милые семейные фото с мужем и второй дочкой, которая родилась в мае. Сейчас Дашу волнуют здоровье, материнство, забота о доме и муже, а не треш-контент, как в тяжелые времена.

Молодожены ходят на свидания, дарят друг другу милые подарки. Например, Даша радует мужа свежей выпечкой, а он ее — романтическими жестами без повода. Недавно молодой человек вручил любимой кружку с сердечками.

Наладила Даша и отношения с первой дочерью. В своих соцсетях она часто делится совместными фото с девочкой, где они дурачатся, дарит ей подарки.

Вторую дочь девушка тоже окружила заботой. Для малышки молодые родители купили новую мебель, игрушки и обустроили ей уютный уголок, где есть кроватка и пеленальная зона. Всю беременность Даша наблюдалась у врача и переживала за анализы. Однако все страхи уже позади.