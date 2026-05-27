«Нет, я не мачо»: как актер Барыш Бакташ выбрался из массовки и стал крашем поклонниц по всему миру

Этот сериал принес популярность Барышу Бакташу

Звезда турецких экранов Барыш Бакташ сегодня бьет все рекорды популярности: фанаты активно обсуждают не только его новые роли, но и подробности личной жизни. Рассказываем, как студент-экономист из турецкой провинции штурмовал кастинговые агентства, почему его называют «диким романтиком» и в каких громких проектах актера можно увидеть прямо сейчас.

«Меня все знали»

Барыш Бакташ родился в Батмане, на востоке Турции, в известной и консервативной семье Реджеплер. Его отец был торговцем, а мать — домохозяйкой. Барыш — самый старший из пяти братьев и сестер. Его отец и дед были уважаемыми старейшинами, поэтому будущий актер вырос в традиционной культуре «агалыка» — сословии крупных землевладельцев и авторитетных региональных лидеров.

«Нет, я не мачо. Давайте назовем это мужественностью. И я не жесткий человек, просто у меня такой типаж. Мой отец — ага, и дед тоже был агой. У нас это в крови, я вырос в такой среде. Например, мой дед был очень известным агой, — признавался Бакташ. — Даже если в 10 лет я приходил в незнакомый квартал, меня там все знали. Или если я заходил в магазин к незнакомому бакалейщику и говорил: „Я его внук“, мне сразу давали всё, что нужно».

Актер признавался, что его детство было счастливым, но наполнено тяжелыми испытаниями. Одно из таких событий сильно повлияло на его характер и заставило повзрослеть раньше времени.

«Мне было 10 лет, а моему дяде — 29. Он скончался прямо у меня на глазах, держась рукой за мой воротник. Он был моим кумиром, я даже ходил как он. Он носил кожаную куртку, и я тоже носил кожаную куртку. Есть только одна вещь, которую делал он, но пока не сделал я, — он ездил на мотоцикле. Хоть раз в жизни, но у меня будет свой мотоцикл, и я буду на нем ездить», — рассказывал актер изданию Sabah.

Бакташ позже признавался, что суровое воспитание и груз ответственности с ранних лет помогли ему психологически справиться с обрушившейся славой.

«Батман — город небольшой, а поскольку наша семья была известной, меня там волей-неволей знали все, — говорил он газете Hürriyet. — Когда мы шли куда-то по улице, со мной здоровались человек сто, хотя половину из них я даже не знал. Поэтому, когда я начал становиться известным, это не стало для меня психологическим шоком: я к такому привык».

«Я был абсолютно счастлив»

Несмотря на то что семья занималась торговлей, у многих родственников Барыша была тяга к искусству: дядя учился на сценариста, а кузены получили кинообразование.

«Еще в детстве я постоянно переодевался в разные костюмы и кого-то пародировал. Когда я учился на первом курсе, мой двоюродный брат твердил мне: „Ты должен стать актером“, а потом сам подал от моего имени заявку в агентство», — вспоминает Бакташ.

По настоянию родителей будущий актер сначала окончил Стамбульский коммерческий университет по направлению «бухгалтерский учет и аудит», причем вошел в топ-3 лучших выпускников факультета. Просто потому, что отец хотел, чтобы Барыш стал финансовым консультантом. Но бизнес-аналитика уступила место творчеству благодаря случайности.

«Мне позвонили из агентства — я не пошел. Позвонили снова — опять не пошел. А потом экзамены закончились, друзья разъехались по домам. И вот сижу я, думаю, чем бы заняться завтра, и тут снова звонок: „Не могли бы вы завтра приехать в агентство?“ Я согласился исключительно для того, чтобы просто хоть как-то занять день, — сказал Бакташ. — Приехал на площадку и подумал: „Какое же классное место!“ Там было много людей, которые, как и я, оказались на съемочной площадке впервые. И пока все вокруг ныли и вздыхали от усталости, я был абсолютно счастлив».

В тот период актер сознательно просил операторов не снимать его крупным планом, чтобы не примелькаться на экране, он заранее выстраивал стратегию для будущих главных ролей.

«Меня начали звать на роли второго плана и в массовку, я стал соглашаться. В итоге я поработал более чем на 200 съемочных площадках как актер массовых сцен и эпизодов», — признавался Бакташ.

«Если нет смелости, ты обречен на проигрыш»

Параллельно с учебой Барыш брал уроки сценической речи и импровизации у мэтров турецкого театра и кино, а также прошел серьезную подготовку по работе перед камерой в «Мастерской ремесел».

«Однажды я наткнулся на брошюру курсов, где был просто потрясающий преподавательский состав. Я сразу понял: „Хочу учиться именно у этих людей“, — признавался актер. — После этого я аннулировал свои анкеты во всех агентствах массовки и полностью сфокусировался на саморазвитии. Научился ездить верхом, уверенно держать меч, прошел курсы по сценическому бою и экшену перед камерой, занимался танцами. И у меня есть одно железное правило: нет ничего невозможного. Я считаю, что сделать можно всё. Если у тебя нет смелости, ты обречен на проигрыш».

Эта подготовка в сочетании со статной фигурой, благородной осанкой и ростом 184 см сделала его идеальным кандидатом для исторических экшенов.

«Я снялся в фильме „Малазгирт 1071“ (12+) во второстепенном составе, в роли командира. Для этой роли мне нужно было уметь ездить верхом и владеть мечом. Я прошел ускоренное обучение и уже во время самих съемок сильно развил эти навыки. Но дело вот в чем: я безумно полюбил именно верховую езду, да и большинством видов оружия из исторических проектов теперь владею свободно — рука уже набита. К тому же я люблю сложные задачи, такой уж у меня характер», — говорил актер.

«Очень долго оставался без работы»

В кино Барыш Бакташ снимается с 2019 года. Первым был документальный проект «Легенды войны» (16+). После этого актер начал активно пробовать себя в разных жанрах: снялся в хорроре «Джеберрут» (16+) и сыграл главную роль в триллере «Номер 26: Крик смерти» (18+). Примерно тогда же Бакташ получил и первый международный опыт.

«Я сыграл главную роль — персонажа по имени Бурак в иранском художественном фильме „Слезы Бога“ (18+). Это был классный опыт, а единственной сложностью стал языковой барьер. Из-за него мне часто приходилось играть, не получая полноценной эмоциональной отдачи от партнеров по кадру, и это, честно говоря, было непросто. Но опыт всё равно вышел отличным: с иранскими коллегами мы стали как одна семья», — рассказал актер изданию Yeniçağrı.

Этот сериал прославил Барыша Бакташа в России

Настоящим прорывом для артиста стало утверждение на главную роль в ежедневной драме «Кровавые цветы» (18+). Образ сурового и харизматичного Барана Карабея мгновенно принес ему популярность и признание многомиллионной аудитории, в том числе и российской.

«Перед тем как попасть в „Кровавые цветы“, я принял решение, которое шло вразрез с моим характером. Я отчаялся и подумал: „Ну всё, у меня ничего не получится“. Ведь я очень долгое время оставался без работы. К тому моменту я уже вернулся в Батман и прожил там около восьми месяцев. В такой ситуации невольно думаешь: „Да, похоже, теперь я останусь здесь“. Но затем мне пришло сообщение, которое буквально полило водой сухую землю, куда я когда-то бросил семена, и я стал частью проекта», — рассказывал актер.

«Из рода Салах ад-Дина Эйюби»

Закрепив за собой статус новой звезды, в 2024 году Бакташ порадовал фанатов коротким появлением в сериале «Ветреный холм» (16+) в качестве приглашенного актера, причем в роли всё того же Барана.

«Я люблю его. И очень уважаю. Он сильный человек. И очень терпеливый. Сам я никогда не отличался особым терпением, но именно благодаря Барану я научился терпеть», — подчеркивал Бакташ.

Позже он вошел в каст высокобюджетной исторической саги «Завоеватель Иерусалима: Салахаддин Айюби» (18+). Барышу досталась заметная роль Таджа аль-Мулька бин Бёрю, младшего брата великого правителя. Любопытно, что сам Бакташ слышал семейные предания о том, что является его потомком.

«С самого детства я слышал следующее: „Мы происходим из рода Салах ад-Дина Эйюби“. Но насколько это правда, я не знаю», — отмечал актер.

Актер сыграл грозного воина

Игру Барыша Бакташа оценили и критики, и профессиональное сообщество. За участие в «Кровавых цветах» он был номинирован на престижную премию «Золотая бабочка» в категории «Лучший актер». Кроме того, Бакташ и его партнерша по съемочной площадке Ямур Юксель претендовали на Турецкую молодежную премию как «Лучшая сериальная пара».

«Важны отношения между двумя людьми, искренность, и я думаю, что она именно такой человек. У нас отличная энергия, мы на одной волне. Она веселая, я тоже веселый — тут просто невозможно было не поладить. А когда вы ладите, появляется искренность; когда есть искренность, рождается энергия. И эта энергия потом отражается на твоей работе, передается через камеру, чувствуется в общении и разговорах», — подчеркивал Бакташ.

«Постоянно пишу стихи и музыку»

Барыш Бакташ играет и в театре. Он исполнил главные роли в спектаклях «Граница» (16+) и «Деревья умирают стоя» (16+), но сегодня он делает ставку не только на актерство. Артист активно развивает музыкальную карьеру.

«Шесть лет назад я написал первую песню. Я как раз вышел из метробуса и шел в сторону дома, увидел на стене слово Umut („надежда“), и я сочинил песню, которая начиналась со слов: „У меня больше нет надежды“», — рассказал он.

У Бакташа сильный вокал, а его синглы мгновенно взлетают в чартах и получают высшие оценки от фанатов. Сейчас актер одинаково успешно штурмует и киноплощадки, и студии звукозаписи — его популярность растет с каждым днем.

«Я не считаю свой голос красивым. Но если ты чем-то занимаешься, значит, тебе это нравится. И поскольку я автор, некоторые из этих песен я исполняю сам. Точнее, просто хочу их петь, — признавался Бакташ. — Но в музыке у меня нет амбиций стать парнем, которого все знают и кто собирает многотысячные концерты. Я постоянно пишу стихи и музыку. Но где я это использую и что с этим буду делать, пока сам не знаю».

«Она приснилась мне во сне»

Барыш Бакташ старается держать личную жизнь подальше от чужих глаз, рассказывая о ней не так много. Актер очень дорожит семейными узами: он самый старший из пяти братьев и сестер и всегда соблюдает традиционные праздничные ритуалы вместе с родными.

«Для меня это очень ценно. Мы просыпаемся, идем на праздничный намаз, поздравляем всех с праздником. Потом возвращаемся домой и поздравляем друг друга уже в семейном кругу: встаем в очередь, целуем руку отцу, получаем свои карманные деньги и отправляем навещать родственников», — рассказал актер.

Артист признается, что знает о своем публичном имидже «жесткого парня» и старается уравновесить это восприятие. Он описывает себя не как мачо, а как мужественного человека с сильной эмпатией. Артист всегда прямо выражает свои чувства, но отмечает, что внутри остается очень чутким.

«Да, я ревнив, но я никогда не стану ограничивать, подавлять или контролировать человека в моей жизни. Моя ревность — это, скорее, желание уберечь, защитить. Я безумно привязан к тем, кого люблю, поэтому иногда мои поступки могут выглядеть как чрезмерная ревность. Но на самом деле всё это от сильной привязанности, оттого что я дорожу ими и боюсь за них», — подчеркивает он.

В 2021 году Барыш Бакташ создал собственную семью. Он женился на Гюлюм Акбаш — дочери ведущего новостей на канале TV8 Салиха Акбаша и владелице центра красоты. Молодые люди познакомились случайно.

«Она была знакомой знакомого из Анкары, которого знал мой бизнес-партнер (у нас была съемочная площадка для свадебных фотосессий). Она работала репортером и приехала в Стамбул на собеседование, — вспоминает Барыш. — При первой встрече между нами ничего не пробежало. А потом она приснилась мне во сне. Я начал активно действовать: нашел ее соцсети, мы подписались друг на друга. Какое-то время попереписывались, а потом я поймал себя на том, что уже еду в поезде, направляющемся в Анкару».

Поклонники часто называют супругов образцовой семьей и отмечают, как сильно они подходят друг другу.

«Я не то чтобы романтик, я скорее „ормантик“ (шутливое турецкое слово-гибрид от romantik и orman — „лес“, то есть „грубоватый романтик“. — Прим. ред.), — говорит актер. — Например, я не умею вот так просто взять за руку и ворковать: „Я тебя так сильно люблю“. Я проявляю чувства в более маскулинной манере, и внешне это выглядит так: „Я тебя люблю, просто имей в виду “» .