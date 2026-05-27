Человек‑паук в окне и бездомный в душе: как сталкеры и грабители портят жизнь звездам

Приватность — это привилегия? Для звезд шоу-бизнеса точно да. В дом Джонни Деппа как минимум дважды пытались пробраться незнакомцы, а в особняке Брэда Питта грабители перебили окна, забираясь в него.

Российские селебы тоже то и дело страдают от сталкеров. К певице Доре в квартиру однажды забрался незнакомец в костюме Человека-паука, а Юлианне Карауловой пришлось нанять охрану, чтобы защититься от преследователя.

Собрали топ самых громких случаев вторжения в дома знаменитостей за последние годы.

Ограбление по-американски

В 2021 году особняк Джонни Деппа на Голливудских холмах пережил небольшой спа-захват. Бездомный мужчина перепрыгнул через забор его дома, выпил алкоголь актера, а после дегустации решил принять душ.

Незваного гостя заметил сосед Деппа и вызвал полицию. Правоохранителям даже пришлось выломать дверь, чтобы задержать его. Сам мужчина выходить не собирался: ну а кому захочется уходить из такого райского уголка?

Еще одна «гостья» появилась на пороге дома Джонни Деппа в мае 2026 года. Неизвестная женщина несколько раз подходила к главным воротам особняка, снимала его и уходила. По данным полиции, она пыталась связаться с актером и передать ему какое-то сообщение. Сейчас ее ищут.

Коллега актера Брэд Питт стал жертвой ограбления в июне 2025 года. Трое злоумышленников перелезли через забор и разбили окно, чтобы попасть в дом.

Подробности преступления не раскрыли, но известно, что из особняка они вынесли ценные вещи. К счастью, Брэда Питта дома не было: он находился в мировом турне, продвигая фильм «Формула-1».

Задержанные грабители признались, что актер не был их целью. Они просто взламывали дома, которые выглядели побогаче, и крали из них. Предположительно, из-за банды пострадали Николь Кидман, Кит Урбан, Том Хэнкс, Рита Уилсон и другие знаменитости.

В апреле этого года незваный гость напугал и супругов Барбару Палвин и Дилана Спроуса, когда они были дома. Спроус заметил злоумышленника на территории их поместья.

По информации инсайдеров, актер повалил мужчину на землю и удерживал его до прибытия полиции, угрожая оружием. Барбара в этот момент вызывала правоохранителей. Всё закончилось хорошо, пара отделалась лишь легким испугом.

Сталкеры российских звезд

Ужасный сталкинг пережила певица Юлианна Караулова. В 2023 году она рассказала о мужчине, который ходит за ней попятам. Девушка писала на него заявления в полицию и даже наняла охранника для защиты. Секьюрити сопровождал ее на улице и провожал до дверей дома.

Однако такие меры безопасности преследователь воспринял как призыв к действию. Он стал еще чаще появляться рядом с Карауловой. Из-за этого ей пришлось урезать активность в соцсетях и скрывать информацию, где она находится.

«Человек, о котором шла речь, решил, что это, видимо, какая-то индульгенция на то, чтобы видеться со мной чаще. Поэтому с тех пор я никаких конкретных примеров не рассказываю. Но могу сказать, что для такого человека, как я, который является объектом преследования, это весьма некомфортно, а зачастую страшно», — признавалась певица.

Певица Дора также пострадала от навязчивого поклонника. Мужчина присылал ей цветы и оставлял признания в любви в соцсетях, но потом пошел еще дальше — попытался вломиться в квартиру девушки.

Всё произошло ночью: певица спала, когда услышала сильный стук в окно. Открыв глаза, она увидела мужчину в альпинистском снаряжении и костюме Человека-паука. Он специально забрался на крышу и спустился к ее окну.

Поклонник якобы хотел оставить романтическое послание на стекле, но не смог забраться обратно на крышу и стал ломиться к звезде. Дора рассказала, что эта ситуация стала для нее большой травмой.

«Мне очень хочется верить, что это был просто ночной кошмар, но, к сожалению, всё это является реальностью», — вспоминала певица.

Сильный стресс от настойчивых ухаживаний пережил и певец Андрей Губин. Несколько лет артиста преследовала девушка из его фан-клуба.

Поклонница постоянно пыталась выйти на связь с Губиным: дежурила у его дома в центре Москвы, оставляла письма и фотографии в почтовом ящике. Однажды она даже расписала несмываемым маркером велосипед Губина, который он оставлял в подъезде.