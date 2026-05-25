Кто влезет в смокинг после Крейга? Названы 10 главных претендентов на роль Бонда

После ухода Дэниэла Крейга продюсеры запустили кастинг, и сразу несколько звезд претендуют на роль нового Бонда Источник: кадр из кинофильма «Не время умирать» (12+), реж. Кэри Дзёдзи Фукунага, EON Productions и Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 2021 год

Прошло уже 4 года с тех пор, как Дэниэл Крейг попрощался с ролью Джеймса Бонда. С тех пор вопрос «кто следующий?» не дает покоя ни зрителям, ни таблоидам. И вот процесс, кажется, сдвинулся с мертвой точки: по данным Variety, Amazon MGM Studios официально запустила пробы. В команде — известный кастинг-директор Нина Голд, работавшая над сериалами «Игра престолов» (18+), «Корона» (18+) и фильмами вселенной «Звездные войны» (12+).

«Поиск нового Джеймса Бонда уже идет. Мы не планируем комментировать конкретные детали во время кастинга, но будем рады поделиться новостями с поклонниками 007, как только наступит подходящий момент», — подтвердила студия начало поиска.

В числе фаворитов — сразу несколько громких имен. Разбираем главных претендентов.

Каллум Тернер

Британец Каллум Тернер в последние месяцы уверенно лидирует в рейтингах букмекеров. После ролей во «Властелинах воздуха» (18+) и «Фантастических тварях» (18+) он превратился в серьезного кандидата.

Ему 35 — классический возраст для Бонда. Он узнаваем, но не настолько, чтобы его личность затмила персонажа. К тому же во «Властелинах воздуха» Тернер сыграл пилота времен Второй мировой, чье подразделение считалось одним из самых уязвимых в ВВС США. Там он доказал, что умеет держать напряжение и играть не только внешним шармом.

В его пользу говорят и символические совпадения: прошлым летом актер отдыхал в Оракабесса-Бэй на Ямайке — там находится поместье GoldenEye, где Ян Флеминг создавал книги о 007. Фанаты уже увидели в этом знак судьбы.

Против Тернера аргументов немного. Разве что рост — около 188 сантиметров. Но высокий Бонд тоже звучит интригующе.

Харрис Дикинсон

Звезда «Kingsman: Секретная служба» (18+) Харрис Дикинсон — артист с диапазоном. Он успел поработать и в коммерческих проектах, и в авторском кино вроде фильма «Пляжные крысы» (18+). В шпионском боевике он уже демонстрировал, что может выглядеть убедительно в костюме и держать удар.

Сам актер, впрочем, предпочитает скромничать. В разговоре с ES Magazine он коротко ответил на слухи: «Нет, я так не думаю». Возможно, это игра в сдержанность. А может, и правда не горит желанием. Тем не менее харизма и хладнокровие у него в наличии.

Джейкоб Элорди

Австралиец Джейкоб Элорди — фигура горячая во всех смыслах. После «Эйфории» (18+) он ушел в более серьезные проекты: сыграл Элвиса в картине «Присцилла: Элвис и я» (18+), появился в «Солтберне» (18+) и получил первую номинацию на «Оскар» за «Франкенштейна» (18+). В «Грозовом перевале» (18+) 2026 года он примерил образ Хитклиффа.

Он умеет носить костюм, обладает экранным магнетизмом и сейчас на пике популярности. Но есть нюанс: он австралиец, а канонический агент 007 — англичанин до мозга костей. Хотя история помнит Джорджа Лэзенби, так что паспорт — не приговор.

Другой вопрос — захочет ли он снова связывать себя долгосрочным контрактом после многолетней работы в молодежной франшизе.

Аарон Тейлор-Джонсон

Имя Аарона Тейлора-Джонсона всплывает в контексте Бонда уже не первый год. Он отметился в фильмах «Пипец» (18+), «Мстители: Эра Альтрона» (12+), «Довод» (18+) и «Быстрее пули» (18+), уверенно чувствует себя в экшене и способен добавить персонажу глубины.

По информации The Sun, ему якобы даже «официально предложили» роль прежние продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Джи Уилсон, но официального объявления так и не последовало.

В итоге вокруг его кандидатуры по-прежнему витает ощущение упущенного шанса: слухи о назначении ходят уже несколько лет, и каждый раз дело не доходит до финальной точки. Интрига вокруг Тейлора-Джонсона превратилась в затянувшийся сериал — зрители вроде бы готовы увидеть его в смокинге, но официального подтверждения всё нет.

Генри Кавилл

Генри Кавилл давно ходит по краю бондианы. В 2005 году он дошел до финального этапа проб, но уступил Крейгу.

Режиссер «Казино Рояль» (18+) Мартин Кэмпбелл вспоминал: «На пробах он выглядел отлично. Его актерская игра была потрясающей. И если бы не существовало Дэниэла, Генри стал бы превосходным Бондом. Он выглядел великолепно, был в отличной физической форме… очень красивый, с выразительными чертами лица. Просто тогда он казался немного слишком молодым».

Сейчас Кавиллу за 40, и он успел побыть и Суперменом, и ведьмаком Геральтом. Вопрос лишь в том, не слишком ли плотно его имя связано с другими франшизами. Но фанаты на стороне Кавилла — это стало очевидно после того, как Джефф Безос поинтересовался мнением аудитории.

Том Холланд

Том Холланд не скрывает амбиций. В подкасте Awards Circuit он честно заявил: «В конечном счете, как молодой британец, который любит кино, я бы с удовольствием стал Джеймсом Бондом. Просто говорю это вслух. В костюме я выгляжу довольно неплохо».

Он уже лицо «Человека-паука» (12+), а продюсер марвеловской франшизы Эми Паскаль работает и над будущим Бонда. Коммерчески это был бы удар в яблочко.

Однако Холланду всего около 30, и его до сих пор часто воспринимают как подростка. К тому же график с новыми частями «Человека-паука» (12+) оставляет мало пространства для еще одной масштабной эпопеи.

Тео Джеймс

Тео Джеймс оказался в числе кандидатов на роль Бонда после «Джентльменов» Гай Ричи

После сериала «Джентльмены» (18+) Тео Джеймса начали воспринимать как почти готового агента 007. Он умеет выглядеть аристократично и при этом убедительно драться.

Но в 2023 году актер признался SiriusXM: «Мне нравятся некоторые фильмы с Шоном Коннери, но, думаю, им нужно сделать что-то другое. Понимаете, о чём я? Им действительно нужно полностью переосмыслить это по-новому, и это был бы не я».

Джеймс скептически высказывался о своем возможном участии во франшизе, но его имя продолжает фигурировать в обсуждениях

С тех пор многое могло измениться. Но пока энтузиазма с его стороны немного. Что не мешает поклонникам сватать его на заветную роль.

Джонатан Бейли

Звезда сериала «Бриджертоны» (18+) Джонатан Бейли — само обаяние, а без него агенту 007 никуда. Его экранная харизма работает безотказно: он одинаково убедителен и в роли романтического героя, и в образе уверенного лидера, способного держать внимание зала одним взглядом.

Бейли 38 лет, и за последние годы он заметно расширил амплуа, выйдя за пределы костюмированных драм. Участие в крупном проекте «Мир Юрского периода: Возрождение» (18+) подтвердило, что он готов к масштабным студийным франшизам и умеет существовать в формате большого блокбастера.

Кстати, журнал People признал Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года, что тоже добавляет плюсиков в его копилку — и сентиментальных надежд женской части аудитории фильмов про Бонда.

Джек Лауден

Джек Лауден уже несколько сезонов играет сотрудника британской разведки и уверенно чувствует себя в шпионском жанре

Шотландец Джек Лауден уже несколько лет живет в шпионской вселенной — в сериале «Медленные лошади» (18+) он на протяжении 4 сезонов играет сотрудника британской разведки. Его герой — не глянцевый супермен, а умный, язвительный и временами упрямый профессионал, который умеет просчитывать ходы наперед.

Лауден аккуратно балансирует между холодной расчетливостью и скрытой эмоциональностью, и именно это сочетание вполне могло бы сработать и в бондиане. При этом актеру удается добавлять персонажу ироничные интонации и внутреннюю динамику, что делает его игру живой и современной. Такой Бонд мог бы получиться более приземленным, но не менее опасным.

Джеймс Нортон

Джеймс Нортон прославился благодаря картинам «Счастливая долина» (18+), «Война и мир» (18+) и «Гранчестер» (18+). Он сочетает интеллигентность и внутренний стержень.

«У него есть всё, что нужно. Прежде всего — он невероятно привлекательный, очень умный, прекрасно образованный и потрясающий актер. И он сексуален, правда? Я ведь не ошибаюсь, женщины будут от него в восторге», — восхваляла Нортона актриса Дайан Китон в интервью Sky News.

Сомнения касаются лишь масштабности его экранного опыта. Но и Пирс Броснан, и сам Крейг когда-то были не самыми очевидными кандидатами.