НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 755мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Чествование «Локомотива»
Кубок Гагарина изменят
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Где интернет?
Как отметить свадьбу в Ярославле
Контракты хоккеистов
Нет горячей воды
Родила в Сербии
Афиша на выходные
Развлечения Подробности «Раздражает дико, терпеть не могу»: из-за чего Успенская поссорилась с Чеботиной

«Раздражает дико, терпеть не могу»: из-за чего Успенская поссорилась с Чеботиной

Артистки не выбирают выражений в надежде выиграть в публичной перепалке

107
Когда-то Успенская и Чеботина даже успели спеться, но теперь между ними пробежали все кошки мира | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Когда-то Успенская и Чеботина даже успели спеться, но теперь между ними пробежали все кошки мира | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда-то Успенская и Чеботина даже успели спеться, но теперь между ними пробежали все кошки мира

Источник:

lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В российском шоу-бизнесе снова искрит. На этот раз громко сцепились Любовь Успенская и Люся Чеботина — и без колкостей дело не обошлось.

Всё началось с короткой, но емкой реплики. В соцсетях Успенской попалось видео с молодой коллегой, и певица не стала сдерживаться: «Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала она под роликом. Формулировка оказалась настолько прямолинейной, что мимо нее не прошли ни сама Чеботина, ни ее близкие.

Первой на выпад откликнулась мама артистки Анна, которая по совместительству занимается ее творческими делами. В личном блоге она обратилась к звезде шансона с иронией:

«Спасибо, Любочка, за „поддержку“. Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей».

Позже слово взяла и сама Чеботина. Она заявила, что вокруг ее имени не первый год пытаются раздувать скандалы, но сдаваться не собирается:

«Действительно, странно наблюдать такое. Каждый год меня пытаются забуллить чужими руками. Но не на ту напали! Пытаясь затравить меня фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня стать лучшей версией себя.

Да, я сделала себя сама! Но с поддержкой вот этих прекрасных девочек (мамы и сестры). Вот моя суперсила! Мы втроем проходили сложнейший путь, преодолевая все испытания, которые жизнь нам преподносила. И до сих пор проходим их достойно».

Конфликт разгорелся после злобного комментария звезды шансона | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Конфликт разгорелся после злобного комментария звезды шансона | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конфликт разгорелся после злобного комментария звезды шансона

Источник:

lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Точку в этой серии не поставили и на премии RU.TV. Корреспонденты «СтарХита» поинтересовались у Успенской, что происходит между ней и Чеботиной и почему общение сошло на нет.

Певица, явно не горевшая желанием обсуждать тему, всё же ответила:

«Девочки, понимаете, что я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Больше я ничего не говорю, всё. Она, конечно, обидела. Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Всё».

Было время, когда Чеботина и Успенская общались душа в душу | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Было время, когда Чеботина и Успенская общались душа в душу | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Было время, когда Чеботина и Успенская общались душа в душу

Источник:

lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого 29-летняя артистка решила обратиться к Любови Залмановне. В блоге она задала ряд риторических вопросов:

«Любовь Залмановна, обижаете пока что только вы, своими не подкрепленными фактами высказываниями на публику. Неблагодарная? Болтуха? Раздражаю? Вы взрослый уважаемый человек и артист. Скажите честно, как есть, что вы придумали этот конфликт. Потому что, как мне кажется, взрослые люди решают всё лично. Или боитесь, что граммофон с самоваром потом не дадут?»

История стала особенно обсуждаемой на фоне тесного общения Чеботиной с Филиппом Киркоровым. Певец не раз поддерживал молодую коллегу, и в индустрии ее нередко называют его протеже. При этом с самой Успенской у поп-короля в последнее время отношения далеки от безоблачных.

Разлад между ними вспыхнул после истории с хирургом Тимуром Хайдаровым. В шоу «Три аккорда» (16+) Успенская критиковала специалиста, заявляя о некачественной работе. Киркоров, который тоже пользовался услугами врача, публично заступился за него. В какой-то момент дискуссия перешла на личности: певица назвала коллегу «женоненавистником», а тот в ответ употребил слово «попрошайка».

По слухам, Чеботина попала в немилость Успенской из-за конфликта Любови Залмановны с «патроном» молодой певицы&nbsp;— Филиппом Киркоровым | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)По слухам, Чеботина попала в немилость Успенской из-за конфликта Любови Залмановны с «патроном» молодой певицы&nbsp;— Филиппом Киркоровым | Источник: lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По слухам, Чеботина попала в немилость Успенской из-за конфликта Любови Залмановны с «патроном» молодой певицы — Филиппом Киркоровым

Источник:

lusia_chebotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дальше конфликт переместился в суды. Замоскворецкий районный суд частично поддержал требования Киркорова и постановил взыскать с Успенской 280 тысяч рублей. В ответ она подала встречный иск, и Таганский суд Москвы обязал певца выплатить 90 тысяч рублей компенсации. Позже артист оспорил это решение, подав апелляцию.

Теперь добрая часть публики считает, что Чеботина стала всего лишь пешкой в войне более матерых и опытных коллег.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Люся Чеботина Любовь Успенская Филипп Киркоров Шоу-бизнес Ссора
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Вы артисты и ведете себя как малые дети, у которых уже мозг 🧠 взорвался от больших денег, взрослые люди не ведут себя так
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем