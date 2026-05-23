«Раздражает дико, терпеть не могу»: из-за чего Успенская поссорилась с Чеботиной

Когда-то Успенская и Чеботина даже успели спеться, но теперь между ними пробежали все кошки мира

В российском шоу-бизнесе снова искрит. На этот раз громко сцепились Любовь Успенская и Люся Чеботина — и без колкостей дело не обошлось.

Всё началось с короткой, но емкой реплики. В соцсетях Успенской попалось видео с молодой коллегой, и певица не стала сдерживаться: «Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала она под роликом. Формулировка оказалась настолько прямолинейной, что мимо нее не прошли ни сама Чеботина, ни ее близкие.

Первой на выпад откликнулась мама артистки Анна, которая по совместительству занимается ее творческими делами. В личном блоге она обратилась к звезде шансона с иронией:

«Спасибо, Любочка, за „поддержку“. Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей».

Позже слово взяла и сама Чеботина. Она заявила, что вокруг ее имени не первый год пытаются раздувать скандалы, но сдаваться не собирается:

«Действительно, странно наблюдать такое. Каждый год меня пытаются забуллить чужими руками. Но не на ту напали! Пытаясь затравить меня фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня стать лучшей версией себя.

Да, я сделала себя сама! Но с поддержкой вот этих прекрасных девочек (мамы и сестры). Вот моя суперсила! Мы втроем проходили сложнейший путь, преодолевая все испытания, которые жизнь нам преподносила. И до сих пор проходим их достойно».

Конфликт разгорелся после злобного комментария звезды шансона

Точку в этой серии не поставили и на премии RU.TV. Корреспонденты «СтарХита» поинтересовались у Успенской, что происходит между ней и Чеботиной и почему общение сошло на нет.

Певица, явно не горевшая желанием обсуждать тему, всё же ответила:

«Девочки, понимаете, что я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Больше я ничего не говорю, всё. Она, конечно, обидела. Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Всё».

Было время, когда Чеботина и Успенская общались душа в душу

После этого 29-летняя артистка решила обратиться к Любови Залмановне. В блоге она задала ряд риторических вопросов:

«Любовь Залмановна, обижаете пока что только вы, своими не подкрепленными фактами высказываниями на публику. Неблагодарная? Болтуха? Раздражаю? Вы взрослый уважаемый человек и артист. Скажите честно, как есть, что вы придумали этот конфликт. Потому что, как мне кажется, взрослые люди решают всё лично. Или боитесь, что граммофон с самоваром потом не дадут?»

История стала особенно обсуждаемой на фоне тесного общения Чеботиной с Филиппом Киркоровым. Певец не раз поддерживал молодую коллегу, и в индустрии ее нередко называют его протеже. При этом с самой Успенской у поп-короля в последнее время отношения далеки от безоблачных.

Разлад между ними вспыхнул после истории с хирургом Тимуром Хайдаровым. В шоу «Три аккорда» (16+) Успенская критиковала специалиста, заявляя о некачественной работе. Киркоров, который тоже пользовался услугами врача, публично заступился за него. В какой-то момент дискуссия перешла на личности: певица назвала коллегу «женоненавистником», а тот в ответ употребил слово «попрошайка».

По слухам, Чеботина попала в немилость Успенской из-за конфликта Любови Залмановны с «патроном» молодой певицы — Филиппом Киркоровым

Дальше конфликт переместился в суды. Замоскворецкий районный суд частично поддержал требования Киркорова и постановил взыскать с Успенской 280 тысяч рублей. В ответ она подала встречный иск, и Таганский суд Москвы обязал певца выплатить 90 тысяч рублей компенсации. Позже артист оспорил это решение, подав апелляцию.