Через что бы ни прошел Рыбак, с ним всегда остается скрипка и его лучезарная улыбка Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мае в 70-й раз прошло «Евровидение», и обсуждают его до сих пор, но вовсе не из-за победителей. Зрителей поразило появление Александра Рыбака: певец вышел в финале всего на несколько секунд, однако этого хватило, чтобы соцсети взорвались. Спустя 17 лет после победы он совсем не изменился. Одни шутят про «криозаморозку», другие — про вампиризм. Но что на самом деле происходило с артистом все эти годы?

Можно подумать, что это запись выступления с 2009 года, но нет, так певец выглядел на «Евровидении-2026» Источник: evrovision / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«В детстве надо мной издевались»

Рыбак практически родился со скрипкой в руках. Мама — пианистка, папа — скрипач, даже тети — и те музыканты. На свет Александр появился в Республике Беларусь, но, когда ему было четыре года, родители переехали в Норвегию.

Скрипки еще нет, но первые признаки фирменной улыбки уже проглядывают Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Решение жить в другой стране пришло главе семейства спонтанно. Во время гастролей он задумал осесть в Норвегии. Зная, что жена будет его отговаривать, он просто не вернулся домой. Позвонил, сообщил, что найдет работу, купит дом, а потом перевезет и семью. Первое время Игорю Рыбаку было совсем не просто. Работы не было, а когда удалось найти место частного учителя, он настолько в него вцепился, что больше не думал ни о чем.

— Я так на всём экономил, что похудел на 10 килограммов. Потом от переутомления у меня началась многомесячная бессонница: симфоническая музыка звучала в голове и не давала заснуть, — признавался Рыбак-старший.

Несмотря на трудности, музыкант своего добился: в 90-е Александр вместе с мамой приехали в Норвегию. Мальчик ассимилировался мгновенно, и уже в начальной школе учителя и не могли подумать, что норвежский язык не его родной.

Родители воспитывали Рыбака в строгости. После школы у него не было времени на компьютерные игры или футбол, надо было заниматься музыкой. Из-за этого он даже друзей в школе не завел.

Между уроками музыки Рыбак лишь иногда находил время для спорта Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я не был плохим парнем, не вел себя агрессивно, наоборот, пробовал быть норвежцем и общался со всеми с улыбкой — у меня всегда была самая большая улыбка в школе. Но в детстве надо мной издевались, потому что после уроков я бежал не играть с ребятами в футбол, а на урок скрипки, — вспоминал Александр.

После школы Рыбак поступил в консерваторию, но и в компании музыкантов он так же часто чувствовал себя чужим. От него требовали придерживаться классики, а он хотел смешивать стили, менять звучание. В экспериментах Рыбака поддерживали только родители. Они же единственные, кто не стали отговаривать Рыбака поучаствовать в шоу X-Factor и подать заявку на «Евровидение» в 2009 году.

«Я очень не люблю ругаться»

Рыбак выступил на «Евровидении» в России с песней Fairytale («Сказка»). Александр признавался, что сочинил ее для своей девушки, которая бросила его незадолго до конкурса.

— Я очень тяжело пережил разрыв с Ингрид, моей первой любовью… Она была скрипачкой. Я ее безумно любил. А она меня бросила, нашла другого парня. Когда узнал об этом, страшно переживал, — жаловался певец.

Рыбаку сначала не позволяли выступать с танцорами, но он добился разрешения Источник: Evrovision Song Contest / YouTube.com

За свое выступление в 2009 году Александр получил 387 баллов — абсолютный рекорд для конкурса. Когда трофей победителя был у исполнителя в руках, он признался, что не верил в свою победу, ведь у него совсем слабый вокал.

После победы у Рыбака началась абсолютно новая жизнь. Он на время оставил учебу в консерватории, выпустил два альбома, начал колесить по миру с концертами, стал частым гостем на шоу, озвучивал мультфильмы, написал саундтрек для фильма Тимура Бекмамбетова «Черная молния» (0+).

Рыбак мечтал посотрудничать с Филиппом Киркоровым, но так и не сложилось Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ритм работы был бешеный, но Рыбак везде появлялся со своей фирменной улыбкой, верной скрипкой и без тени усталости. Мало того, он сильно злился, когда менеджер затеивал самоуправство и отменял какие-то концерты. Александр считал, что, если люди идут его послушать, он не может их подставить.

— Я очень не люблю ругаться, хочу быть мягким человеком. Вы же видите, я всё время улыбаюсь. Но свое мнение отстаиваю до конца, — рассказывал о себе Рыбак.

Видя всегда счастливого Рыбака, никто и не мог подумать, что у него серьезные проблемы со здоровьем, которые он безуспешно пытается глушить антидепрессантами. Сил на концерты становилось всё меньше, а потом Рыбак совсем пропал.

Редкий случай, когда непонятно, то ли фотография свежая, то ли 20-летней давности Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последнее его громкое появление случилось в 2018 году. Он снова выступал от Норвегии на «Евровидении». Вот только теперь в его песне преобладали гитара, барабаны и клубные ритмы. Скрипку он взял в руки разве что для галочки, и публика это не оценила — Рыбак занял 15-е место.

Песня не впечатлила ни судей, ни зрителей Источник: Evrovision Song Contest / YouTube.com

«Я не могу длинные сольники делать»

После фиаско певец с концами ушел в тень и только через два года признался, что с ним происходило. Оказалось, с 2009 года он принимал антидепрессанты, те первое время ему помогали, пока он не стал зависим от них.

— Сначала всё было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок, — делился в своем блоге певец.

Рыбак рассказывал, что из-за препаратов у него испортились отношения с близкими и он больше не может долго выступать.

— Мои доктора говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком, — объяснял Рыбак.

Редкий случай, когда фраза «В душ — и без меня?» была бы приятной Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на бешеную популярность, отношения с девушками у певца долго не клеились. Подозревали, что у Рыбака роман с победительницей «Евровидения-2010» Леной Майер-Ландрут. Артистка специально подогревала эти разговоры и однажды заявила, что они поженятся.

— Мы были вместе три года и четыре месяца. И в ближайшее время поженимся! Мы никогда не скрывали тот факт, что мы пара, — бросила фразу певица.

Позже Рыбак поспешил объяснить, что Лена так неудачно пошутила. Александр пробовал встречаться со скрипачкой, строил отношения с девушкой, далекой от музыки, с которой познакомился на сайте знакомств, но все они заканчивались расставанием. Как бы ни старались партнерши, они не могли принять образ жизни Александра, и певец оставался один.

В 2020 году Рыбак перебрался жить в Штаты. Там он получил магистерскую степень в области кино и музыки, а также открыл свою студию. После того как внутреннее состояние Александра пришло в норму, наладилась и личная жизнь. С 2022 года он в отношениях со скрипачкой Эббой Леонклу.

Три года пара скрывала отношения и раскрыла свою любовь только в 2025-м Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы «Евровидение» никак не отпускает Рыбака. Его регулярно приглашают в качестве почетного гостя. Хоть на сцене он появляется ненадолго, от поездок берет по максимуму. Рыбак наигрывает на скрипке песни участников и снимает фиты с другими приглашенными гостями.

Теперь поклонники упрашивают, чтобы певцы записали совместную песню Источник: rybakofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)