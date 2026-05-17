«С каждым днем всё меньше желания бороться»: в «Битву экстрасенсов» вернули сразу двух участников

Дженнифер Бьянки заявила об уходе с проекта, но потом передумала

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» вернулись сразу двое ранее выбывших участников, но в готическом зале возникли нешуточные споры по поводу такого неоднозначного камбэка. Некоторые маги посчитали решение несправедливым, не обошлось без слез. Подробности — в нашем обзоре.

Напомним, в прошлой серии организаторы проекта решили внести интригу и дать выбывшим ранее экстрасенсам еще один шанс. Все они прошли одинаковое испытание, а уже телезрители решали, кто сделал это более успешно. В итоге победителем стала юная шаманка из Карелии Варвара Петрович. Поклонники шоу отдали за нее рекордное количество голосов — почти 300 тысяч.

«Я в шоке, откуда их столько. Это бешеная цифра. Столько любви! Я буду продолжать бороться», — прокомментировала Варвара.

Варвара вернулась в «Битву» по решению телезрителей

Возвращение Вари не вызвало у действующих участников «Битвы» каких-либо возражений. Но неожиданно о своем желании продолжить борьбу заявил грузин Анзор Одишария. Экстрасенс заявил, что видит себя в финале и попросил вернуть и его тоже. Ведущий Марат Башаров предложил принять решение его соперникам.

Анжела Гома, Варвара Петрович и Артем Бесов не возражали, чтобы Анзор вернулся, а вот Семен Лесков, которому, к слову, неоднократно предоставляли второй шанс, и Дженнифер Бьянки были категорически против. Итальянская ведьма вновь впала в истерику и со слезами на глазах говорила, что при таком раскладе лучше уйдет сама.

«Я сражаюсь, прохожу испытания. Анзор попадает на дуэль и вылетает. Люди так голосуют! Давайте, возьмем всех тогда! У меня упали руки. С каждым днем всё меньше и меньше желания бороться, всё! Я начинала с таким азартом, и, видя, что сейчас происходит, зачем это надо!?» — негодовала итальянская ведьма.

Дженнифер была не согласна с возвращением Анзора Одишария

В итоге большинством голосов Анзору всё-таки дали еще один шанс проявить себя, и шестеро экстрасенсов отправились на новое испытание. На этот раз участникам предстояло рассказать о самых опасных преступниках современности, по вине которых погибло множество людей. Их фотографии были скрыты от магов. Подсказкой экстрасенсам стало небольшое видео, в котором содержалась некая информация, имеющая отношение к убийцам, террористам и насильникам.

Анжела Гома проходила испытание первой

Анжела Гома, посмотрев видеосюжет, безошибочно определила фото Марка Чепмена — человека, который застрелил звезду группы «Битлз» Джона Леннона. Дженнифер Бьянки тоже уверенно прошла испытание. Ей достался Йозеф Менгеле — нацистский ученый-медик, который в концлагере Освенцим проводил садистские опыты над людьми, а после завершения Второй мировой войны скрылся и долго жил под разными именами. Артем Бесов вычислил Джеффри Эпштейна — миллионера, финансиста и секс-преступника, имя которого в последние годы будоражит общественность.

Артем Бесов хорошо прошел испытание, рассказав понемногу обо всех преступниках на фото

Анзору Одишария, Варваре Петрович и Артему Лескову задание далось не столь хорошо. Последний не смог практически ничего сказать, посмотрев видео и просканировав фото Усамы бен Ладена, — террориста, который устроил угон пассажирских самолетов и атаку на башни торгового центра 11 сентября 2001 года в США. Как следствие — Артем вновь получил черный конверт.

На дуэль он хотел вызвать кого-то из колдуний, но Анзор выдвинул свою кандидатуру. И после некоторых раздумий сибирский ведьмак, хоть и нехотя, согласился.

Вернувшийся в «Битву» Анзор был настроен решительно, и вызвал на дуэль Семена

Дополнительное задание для экстрасенсов придумал один из ведущих шоу Илья Ларионов. Он прислал видео, по которому экстрасенсам нужно было определить, где находится иллюзионист и что он собирается делать.

Анзор почувствовал, что ведущий лежит в каком-то замкнутом пространстве, возможно в ящике, который находится под землей.

По видеокадрам, появившимся на экране в готзале, было непонятно, где находится иллюзионист и что он делает

«Первая энергетика — страх. Нехорошие ощущения, адреналин. Это закрытое пространство, он не может двигаться. Не хватает воздуха. Страшно. Закрытый ящик. Чувствую давление. Это как гроб. Запах земли», — сказал Анзор.