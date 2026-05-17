Развлечения Обзор «С каждым днем всё меньше желания бороться»: в «Битву экстрасенсов» вернули сразу двух участников

Рассказываем, что случилось в новом выпуске шоу

Дженнифер Бьянки заявила об уходе с проекта, но потом передумала | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 годДженнифер Бьянки заявила об уходе с проекта, но потом передумала | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 год

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» вернулись сразу двое ранее выбывших участников, но в готическом зале возникли нешуточные споры по поводу такого неоднозначного камбэка. Некоторые маги посчитали решение несправедливым, не обошлось без слез. Подробности — в нашем обзоре.

Напомним, в прошлой серии организаторы проекта решили внести интригу и дать выбывшим ранее экстрасенсам еще один шанс. Все они прошли одинаковое испытание, а уже телезрители решали, кто сделал это более успешно. В итоге победителем стала юная шаманка из Карелии Варвара Петрович. Поклонники шоу отдали за нее рекордное количество голосов — почти 300 тысяч.

«Я в шоке, откуда их столько. Это бешеная цифра. Столько любви! Я буду продолжать бороться», — прокомментировала Варвара.

Варвара вернулась в «Битву» по решению телезрителей | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 годВарвара вернулась в «Битву» по решению телезрителей | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 год

Возвращение Вари не вызвало у действующих участников «Битвы» каких-либо возражений. Но неожиданно о своем желании продолжить борьбу заявил грузин Анзор Одишария. Экстрасенс заявил, что видит себя в финале и попросил вернуть и его тоже. Ведущий Марат Башаров предложил принять решение его соперникам.

Анжела Гома, Варвара Петрович и Артем Бесов не возражали, чтобы Анзор вернулся, а вот Семен Лесков, которому, к слову, неоднократно предоставляли второй шанс, и Дженнифер Бьянки были категорически против. Итальянская ведьма вновь впала в истерику и со слезами на глазах говорила, что при таком раскладе лучше уйдет сама.

«Я сражаюсь, прохожу испытания. Анзор попадает на дуэль и вылетает. Люди так голосуют! Давайте, возьмем всех тогда! У меня упали руки. С каждым днем всё меньше и меньше желания бороться, всё! Я начинала с таким азартом, и, видя, что сейчас происходит, зачем это надо!?» — негодовала итальянская ведьма.

Дженнифер была не согласна с возвращением Анзора Одишария | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 годДженнифер была не согласна с возвращением Анзора Одишария | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 год

В итоге большинством голосов Анзору всё-таки дали еще один шанс проявить себя, и шестеро экстрасенсов отправились на новое испытание. На этот раз участникам предстояло рассказать о самых опасных преступниках современности, по вине которых погибло множество людей. Их фотографии были скрыты от магов. Подсказкой экстрасенсам стало небольшое видео, в котором содержалась некая информация, имеющая отношение к убийцам, террористам и насильникам.

Анжела Гома проходила испытание первой | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 годАнжела Гома проходила испытание первой | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 год

Анжела Гома, посмотрев видеосюжет, безошибочно определила фото Марка Чепмена — человека, который застрелил звезду группы «Битлз» Джона Леннона. Дженнифер Бьянки тоже уверенно прошла испытание. Ей достался Йозеф Менгеле — нацистский ученый-медик, который в концлагере Освенцим проводил садистские опыты над людьми, а после завершения Второй мировой войны скрылся и долго жил под разными именами. Артем Бесов вычислил Джеффри Эпштейна — миллионера, финансиста и секс-преступника, имя которого в последние годы будоражит общественность.

Артем Бесов хорошо прошел испытание, рассказав понемногу обо всех преступниках на фото | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 годАртем Бесов хорошо прошел испытание, рассказав понемногу обо всех преступниках на фото | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 год

Анзору Одишария, Варваре Петрович и Артему Лескову задание далось не столь хорошо. Последний не смог практически ничего сказать, посмотрев видео и просканировав фото Усамы бен Ладена, — террориста, который устроил угон пассажирских самолетов и атаку на башни торгового центра 11 сентября 2001 года в США. Как следствие — Артем вновь получил черный конверт.

На дуэль он хотел вызвать кого-то из колдуний, но Анзор выдвинул свою кандидатуру. И после некоторых раздумий сибирский ведьмак, хоть и нехотя, согласился.

Вернувшийся в «Битву» Анзор был настроен решительно, и вызвал на дуэль Семена | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 годВернувшийся в «Битву» Анзор был настроен решительно, и вызвал на дуэль Семена | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 год

Дополнительное задание для экстрасенсов придумал один из ведущих шоу Илья Ларионов. Он прислал видео, по которому экстрасенсам нужно было определить, где находится иллюзионист и что он собирается делать.

Анзор почувствовал, что ведущий лежит в каком-то замкнутом пространстве, возможно в ящике, который находится под землей.

По видеокадрам, появившимся на экране в готзале, было непонятно, где находится иллюзионист и что он делает | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 годПо видеокадрам, появившимся на экране в готзале, было непонятно, где находится иллюзионист и что он делает | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2026 год

«Первая энергетика — страх. Нехорошие ощущения, адреналин. Это закрытое пространство, он не может двигаться. Не хватает воздуха. Страшно. Закрытый ящик. Чувствую давление. Это как гроб. Запах земли», — сказал Анзор.

Семен же предположил, что Илья находится также в положении лежа, но в некой металлической конструкции. Ближе оказался грузин. Это признали все участники «Битвы». Кто останется, а кто покинет проект в следующей серии, решат телезрители. Но кнопки «оставить двоих» больше не будет. А лучшим по итогам этого выпуска стала Анжела Гома.

Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
