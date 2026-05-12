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Развлечения «Если что-то нудное, я не читаю»: восьмиклассник завел книжный блог и столкнулся с буллингом

«Если что-то нудное, я не читаю»: восьмиклассник завел книжный блог и столкнулся с буллингом

История Саши, который покорил аудиторию своим увлечением литературой, — в видео

784

Саша рассказал MSK1.RU, как он стал книжным блогером

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Школьник из Орехово-Зуево начал вести свой книжный блог, столкнулся с буллингом, но не бросил любимое хобби. Восьмиклассник Саша быстро обрел популярность благодаря книжным распаковкам и набрал больше 15 тысяч преданных подписчиков, с которыми он часто общается в личных сообщениях и комментариях.

Мальчик начал вести свой блог в феврале 2026 года, даже не подозревая, как преобразится его жизнь. Вместе с добрыми людьми, которые готовы присылать школьнику книги на обзор, к Саше пришли и агрессивные люди. Восьмиклассник столкнулся с буллингом в интернете, но сумел себя защитить и получил еще большую популярность: «Ну чтобы прямо загоняться по этому поводу — нет. Я прихожу, открываю книжку и погружаюсь в нее. Потому что эти люди со мной ненадолго, а мои 15 тысяч подписчиков со мной, можно сказать, навсегда».

Теперь его поддерживают не только подписчики, но и различные издательства: они присылают ему книги на обзоры. Онлайн-школы предлагают готовиться к экзаменам бесплатно, а самые верные фанаты зовут к себе в гости в Китай.

В видео для MSK1.RU Саша рассказал, как пришел к созданию блога, кто его поддерживает, а также о других своих хобби, с которыми собирается связать свою жизнь.

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Комментарии
3
Гость
13 мая, 11:33
Сейчас эти хейтеры с нарушением развития - Норма
Гость
13 мая, 04:42
Ясно-понятно, из бисера можно сделать нейрослоп 🏆
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Гость
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