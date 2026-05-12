«Если что-то нудное, я не читаю»: восьмиклассник завел книжный блог и столкнулся с буллингом

Саша рассказал MSK1.RU, как он стал книжным блогером Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Школьник из Орехово-Зуево начал вести свой книжный блог, столкнулся с буллингом, но не бросил любимое хобби. Восьмиклассник Саша быстро обрел популярность благодаря книжным распаковкам и набрал больше 15 тысяч преданных подписчиков, с которыми он часто общается в личных сообщениях и комментариях.

Мальчик начал вести свой блог в феврале 2026 года, даже не подозревая, как преобразится его жизнь. Вместе с добрыми людьми, которые готовы присылать школьнику книги на обзор, к Саше пришли и агрессивные люди. Восьмиклассник столкнулся с буллингом в интернете, но сумел себя защитить и получил еще большую популярность: «Ну чтобы прямо загоняться по этому поводу — нет. Я прихожу, открываю книжку и погружаюсь в нее. Потому что эти люди со мной ненадолго, а мои 15 тысяч подписчиков со мной, можно сказать, навсегда».

Теперь его поддерживают не только подписчики, но и различные издательства: они присылают ему книги на обзоры. Онлайн-школы предлагают готовиться к экзаменам бесплатно, а самые верные фанаты зовут к себе в гости в Китай.