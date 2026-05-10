Вы много читаете или книгу в руках только в школе держали? Очень сложный тест по литературе

Хранители книжных библиотек здесь? Даже если у вас нет ни одной книги дома, это не повод переключаться. Пора проверить свои знания по литературе. Ничего сложного — десять вопросов про самые разные произведения.
Писателей тоже не забыли — Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Шарль Перро. Но не только они. Сегодня угадываем, какие слова пропущены в стихотворениях, кого Бунин называл словоблудом, кто был представителем «Бури и натиска» и многое другое. Вперед.
Вот вы, мужчина, у вас в усах <…>
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей
Что было в усах у мужчины в стихотворении Владимира Маяковского?
Картошка
Свекла
Капуста
Морковка
Как звали основателя города Макондо в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»?
Хосе Аркадио Буэндиа
Орасио Оливейра
Сантьяго Назар
Пауло Коэльо
Кто написал философскую повесть «Кандид, или Оптимизм»?
Виктор Гюго
Жан-Жак Руссо
Франсуа Рабле
Вольтер
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в <…>
Когда же?
В декабре
В январе
В феврале
В марте
Как называется один из сборников рассказов Сергея Довлатова?
«Портфель»
«Чемодан»
«Сумка»
«Багаж»
«Какой мошенник и словоблуд (часто просто косноязычный)» — про кого так писал Иван Бунин?
Про Владимира Набокова
Про Льва Толстого
Про Федора Достоевского
Про Максима Горького
В каком городе происходят действия романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы»?
В Санкт-Петербурге
В городе N
В Скотопригоньевске
В Глупове
Сколько произведений в прозе входят в классический сборник «Сказки матушки Гусыни» Шарля Перро?
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Назовите представителя литературного движения «Буря и натиск»
Ги де Мопассан
Чарльз Диккенс
Джованни Боккаччо
Фридрих Шиллер
Кто является автором романа «Имя розы»?
Данте Алигьери
Умберто Эко
Джанни Родари
Луиджи Пиранделло