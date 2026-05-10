НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 750мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Скончалась заслуженный учитель РСФСР
Подробности смертельного ДТП
Боб Хартли в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Смешные мемы с котами
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Развлечения Вы много читаете или книгу в руках только в школе держали? Очень сложный тест по литературе

Вы много читаете или книгу в руках только в школе держали? Очень сложный тест по литературе

Уберите книги в сторонку — начинаем отвечать на вопросы

866
Пройдите наш тест по литературе и напишите в комментариях свой результат | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПройдите наш тест по литературе и напишите в комментариях свой результат | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пройдите наш тест по литературе и напишите в комментариях свой результат

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Хранители книжных библиотек здесь? Даже если у вас нет ни одной книги дома, это не повод переключаться. Пора проверить свои знания по литературе. Ничего сложного — десять вопросов про самые разные произведения.

Писателей тоже не забыли — Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Шарль Перро. Но не только они. Сегодня угадываем, какие слова пропущены в стихотворениях, кого Бунин называл словоблудом, кто был представителем «Бури и натиска» и многое другое. Вперед.

ТестПройден 132 раза
Тест по литературе
1 / 10

Вот вы, мужчина, у вас в усах <…>

Где-то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,

вы смотрите устрицей из раковин вещей

Что было в усах у мужчины в стихотворении Владимира Маяковского?

  • Картошка

  • Свекла

  • Капуста

  • Морковка

2 / 10

Как звали основателя города Макондо в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»?

  • Хосе Аркадио Буэндиа

  • Орасио Оливейра

  • Сантьяго Назар

  • Пауло Коэльо

3 / 10

Кто написал философскую повесть «Кандид, или Оптимизм»?

  • Виктор Гюго

  • Жан-Жак Руссо

  • Франсуа Рабле

  • Вольтер

4 / 10

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в <…>

Когда же?

  • В декабре

  • В январе

  • В феврале

  • В марте

5 / 10

Как называется один из сборников рассказов Сергея Довлатова?

  • «Портфель»

  • «Чемодан»

  • «Сумка»

  • «Багаж»

6 / 10

«Какой мошенник и словоблуд (часто просто косноязычный)» — про кого так писал Иван Бунин?

  • Про Владимира Набокова

  • Про Льва Толстого

  • Про Федора Достоевского

  • Про Максима Горького

7 / 10

В каком городе происходят действия романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы»?

  • В Санкт-Петербурге

  • В городе N

  • В Скотопригоньевске

  • В Глупове

8 / 10

Сколько произведений в прозе входят в классический сборник «Сказки матушки Гусыни» Шарля Перро?

  • Шесть

  • Семь

  • Восемь

  • Девять

9 / 10

Назовите представителя литературного движения «Буря и натиск»

  • Ги де Мопассан

  • Чарльз Диккенс

  • Джованни Боккаччо

  • Фридрих Шиллер

10 / 10

Кто является автором романа «Имя розы»?

  • Данте Алигьери

  • Умберто Эко

  • Джанни Родари

  • Луиджи Пиранделло

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Литература Тест
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
11 мая, 13:10
следующий тест про художников
Гость
10 мая, 22:47
Видимо я читал другие книг.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем