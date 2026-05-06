«На нас стоит клеймо „Ворониных“»: как сложилась судьба звезд популярного ситкома после финала

Помните, как вся страна усаживалась у телевизора, чтобы посмотреть новые серии «Ворониных»(18+)? Ситком, который шел с 2009 по 2019 год, стал частью жизни миллионов зрителей, а его герои — почти родными.
Предлагаем узнать, как сложились судьбы тех, кто столько лет дарил нам улыбки.
Режиссеры видели только «Веру Воронину»
За десять лет съемок сериала режиссеры успели отснять 24 сезона и 552 серии. В 2010 году проект даже получил премию ТЭФИ в номинации «Ситком года». «Воронины» (18+) стали важной вехой в карьере многих актеров, хотя последствия этого были неоднозначными.
Веру Воронину сыграла актриса Екатерина Волкова. Роль в комедийном сериале стала для нее прорывом. До этого она снималась в сериалах «Люба, дети и завод…» (12+), «Кулагин и партнеры» (12+), «Адъютанты любви» (18+) и других. Картины помогали Волковой набираться профессионального опыта, но не давали большой узнаваемости.
«Воронины» (18+) принесли Волковой всенародную известность, стабильность и финансовый успех. Однако роль закрепила за ней образ комедийной актрисы, и режиссеры долгое время видели в ней только «Веру Воронину».
«На нас стоит клеймо „Ворониных“. Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают, говорят, что типаж не подходит. Иногда всё это так накапливается, и я плачу в ванной. Работы нет. Нечего показать на крупных кинофестивалях, и это, конечно, расстраивает», — делилась переживаниями Волкова в интервью.
После этого проекта у Волковой были крупные роли в сериале «СуперИвановы» (18+), мелодраме «Любовь лечит» (18+) и других проектах, но все они были не такими популярными, как ее первый большой сериальный опыт.
Зато на театральной сцене Екатерина Волкова стабильно сияет в разных амплуа. Она играла в популярной комедии «Идеальный муж» (16+), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (12+), «Пигмалион» (16+).
Многомиллионное имущество
В 2010 году Екатерина вышла замуж за архитектора Андрея Карпова. Пара вместе уже больше 15 лет, и за это время у них успела родиться дочка. Супруги нажили множество счастливых моментов, а также многомиллионное имущество.
Еще в 2016 году они купили коттедж в подмосковном поселке «Английский квартал». Дом построен из темного кирпича в георгианском стиле, с деревянными окнами и небольшим балконом на втором этаже. На этом крупные покупки в семье не закончились. В 2025 году для дочери была куплена квартира в новостройке с роскошным видом на Москву-Сити и реку.
«Хотим, чтобы она училась, росла и реализовывалась без вопросов, где жить, на что снимать квартиру, в голове. Чтобы у нее были своя база, надежный тыл и пространство, где можно ошибаться, мечтать и строить планы» — объяснила Волкова.
Арест брата, скандальное увольнение и перепалка с Маканом
Как это часто бывает с публичными людьми, из-за своей медийности они часто попадают в скандалы. Екатерина Волкова не стала исключением.
Первый большой скандал прогремел в 2023 году, когда младший брат Екатерины Волковой, Леонид, был арестован в США по подозрению в двойном убийстве. По версии следствия, между тремя мужчинами произошел конфликт из-за денег и квартиры.
Екатерина Волкова публично заявила, что не сомневается в невиновности брата. Из-за сильного стресса актриса попала в больницу. Вскоре брат Волковой скончался в тюрьме. Причина смерти не была публично раскрыта. Дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.
Еще одна стычка в жизни Волковой, которую поклонники бурно обсуждали в соцсетях, произошла в 2024 году с рэпером Маканом. В своем блоге актриса резко прокомментировала осуждающее высказывания артиста о девушках, которые выставляют фото в купальниках и ходят в клубы.
«Расскажите мне, пожалуйста, кто из артистов, футболистов и других медийных парней, представителей молодежи, встречается с простой девочкой, уделяющей время учебе, имеющей принципы, воспитание и всё то, что она „должна“?! Почему они все женаты на „дубайском“ типаже?» — вступилась за россиянок Волкова.
Макан на критику Волковой никак не ответил, но в соцсетях девушка получила сильную поддержку подписчиков.
В 2026 году имя актрисы вновь было на слуху из-за увольнения из Театра комедии по статье «старая». По словам актрисы, художественный руководитель Сергей Ефремов прямо указал в числе причин разрыва рабочих отношений ее возраст.
Волкова назвала ситуацию абсурдной и подчеркнула, что 44 года для актрисы — это возраст премьеры, а не завершения карьеры.
«Египетская сила!»
Еще одна звезда «Ворониных» (18+) — несомненно, Борис Клюев. На момент старта съемок сериала он уже был состоявшимся актером. Зрители знали его по таким крупных ролям, как граф Рошфор в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» (0+), Майкрофт Холмс в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (6+), герцог де Гиз в «Королеве Марго» (18+).
Параллельно со съемками Клюев преподавал в Щепкинском училище и играл в Малом театре. На его счету было более 70 театральных ролей.
«Играя Воронина, я ушел дальше всего от себя самого. Аристократы, князья — всё, что я играл до сих пор, гораздо проще, чем Воронин», — признавался Клюев.
В 2012 году актер получил премию ТЭФИ за лучшую мужскую роль в сериале. Параллельно он продолжал сниматься в других проектах, например, в «Физруке» (18+), проекте «Годунов» (16+).
В 2018 году у Бориса Клюева диагностировали рак легких, но он не прекращал работу. В 2020 году актер ушел из жизни, оставив в наследие более 100 киноролей, свыше 70 театральных образов и целую плеяду учеников.
Стала молодой мамой
Марии Ильюхиной было всего 6 лет, когда она получила роль Маши Ворониной, — старшей дочери Веры и Кости. На протяжении 10 лет зрители наблюдали, как ее героиня взрослеет на экране. Сама актриса тоже росла вместе с персонажем, и эта роль принесла ей широкую известность.
В 2019 году она поступила в Московский центр образования школьников имени М. В. Ломоносова, а в 2022 году вышла замуж за своего одногруппника Алексея Шарова. Через полгода после свадьбы у пары родилась дочка.
На данный момент Мария пробует себя в музыке и записывает песни под псевдонимом «Та самая Маша». Девушка также занимается воспитанием дочери. Статус отношений между супругами неизвестен. Кроме того, судя по соцсетям девушки, она переехала жить в Дагестан.
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