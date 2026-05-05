«Уходят проблемы последних месяцев»: Тамара Глоба рассказала, кому в мае станет легче жить

Май — время компромиссов и перемен. Победителями в нем выйдут люди, которые умеют договариваться и мириться даже со своими врагами. Особенно месяц будет удачным для тех, кто ищет работу и подумывает о покупке квартиры. Он даст твердую почву под ногами и хороший старт для лета. Однако, по словам Тамары Глобы, несмотря на то, что месяц благоприятный к изменениям, в некоторые дни стоит быть настороже: 5, 7, 12, 13; ночь с 14 на 15; ночь на 17, 20, 24, 25, 27 мая.
Май 2026 года отличается тем, что в этом месяце наконец уходят события и проблемы, которые мы переживали последние месяцы. Это время начала соглашений и поиска решений.
Овен
Овнам в мае предстоит погрузиться в решение домашних вопросов. Придется помогать семье, заниматься ремонтом или покупкой мебели. Также вам изрядно потреплют нервы поиск работы или проверка важных документов. Главное — не поддаваться панике и не пытаться решить всё за один день.
— Будьте очень внимательны в своих высказываниях. В первой половине мая возможны споры и трудности, которые принесут вам проблемы с властями и также с руководством, — предупреждает Тамара Глоба.
Решая чужие проблемы, не забывайте в мае и о себе. Месяц благоволит, чтобы вести публичную жизнь. Соглашайтесь на съемки и выступления — вы впечатлите людей своими умениями, а также на одном из мероприятий можете встретить человека, который повлияет на вашу жизнь.
Телец
Для Тельцов май — время, когда можно хорошо подзаработать. На работе появятся задачи, в которых захочется проявить себя. Начальство оценит ваши креативные идеи и поддержит их. Дополнительный доход также может прийти через друзей. Свои плоды принесут знакомства, которые вы копили с начала года.
Во второй половине месяца захочется перемен. Запланируйте время, чтобы перебрать гардероб или обновить интерьер. Позвольте себе вещи, которые давно откладывали до лучших времен. В конце месяца также хороший момент, чтобы записаться в спортзал или пойти на мастер-класс, о котором давно мечтали.
Близнецы
Близнецы в мае захотят разобраться в отношениях. Для одних будет важно серьезно поговорить и обсудить то, что наболело. Для других — разбавить быт романтическим вечером, например, уехать на природу только вдвоем или выбраться в ресторан на ужин.
К представителям знака будет заметно больше внимания. Коллектив прислушается к вашим идеям, собеседование или публичное выступление пройдет на ура.
— Удачный период для людей, которые связаны с вопросами медиа. Это интересное время для того, чтобы начать новый творческий проект. Выступления, поездки могут принести значительный успех, — считает астролог.
Ближе к концу месяца поступят денежные предложения. Друзья могут втянуть вас в общий стартап или поддержат ваш проект, который принесет хорошую прибыль.
Рак
Для Раков май разделится на две части. Первая половина месяца будет напоминать приключенческий фильм. Друзья будут звать в поездки, предлагать классные идеи новых проектов, от которых у вас загорятся глаза. Но не стоит воспринимать все разговоры всерьез, многое может поменяться или сложится совсем не так, как вы хотите.
Вторая половина мая не даст витать в облаках. Для одних наступит время экзаменов и закрытия долгов, другим придется побегать, чтобы собрать важные документы. Много внимания заберут родственники и семейные дела.
— В третьей декаде удачное время начать активно продвигать свои планы и проекты, чего бы они ни касались: финансовых, личных дел, отношений с близкими людьми, — рассказала Тамара Глоба.
Лев
Все самые важные события будут ждать Львов вдали от дома. Подальше от привычной обстановки вы заведете полезные знакомства или получите выгодное предложение о работе. Вам и самим будет дышаться легче вне дома — энергии станет больше, а мысли яснее.
В мае вам пригодится поддержка близких. Друзья помогут как финансово, так и морально. Помощь придет от тех, кто давно в вас верит, даже если вы сами сомневаетесь в себе.
— Сейчас открывается период, полный перспектив в личной жизни, а также в событиях, которые касаются творчества и отношений с окружающими. Вполне возможно, круг знакомств может поменяться и в нем появятся новые люди, — поделилась астролог.
Ближе к концу месяца позаботьтесь о своем здоровье. Если давно откладывали обследование или собирались вернуться к тренировкам или массажам, то май — подходящее время. От вашего самочувствия будет зависеть, насколько быстро получится решить вопросы с домашними делами и семейными планами.
Дева
В мае Девы не почувствуют себя одинокими. В нужный момент рядом с вами будут люди, которые помогут и поддержат. Опору в лице друзей и семьи вы увидите уже с первых дней. В остальном всё будет зависеть от того, насколько вы готовы выйти за из зоны комфорта.
— В мае во многом вам помогут подруги и женщины, которые вам покровительствуют. Они будут помогать вам не только весной, но и летом, — отмечает Тамара Глоба.
Всё, что связано с поездками и общением с людьми из других городов, будет складываться удачно. Вы можете получить предложение о сотрудничестве, а переписка с дальними родственниками или партнерами откроет новые возможности для заработка.
Конец мая обещает быть насыщенным, так что спешка в нем ни к чему. Перепроверяйте лишний раз билеты и документы и не откладывайте важные мелочи на последний момент.
Весы
Для Весов май начинается с событий, которые зададут настроение всему месяцу. В центре окажутся личные решения: от работы и творчества до возможного переезда. Важную роль в этих событиях сыграют женщины. Они могут подсказать направление или помочь увидеть ситуацию с другой стороны.
Первая половина месяца может быть нервной. Возможны споры с начальством, но в это же время у вас появится информация, которая поможет не застрять в конфликте и вовремя повернуть ситуацию в свою пользу.
Во второй половине мая важно не откладывать решения. Появятся шансы, в которые нужно включаться быстро — они могут касаться работы или поездок. К концу мая стоит замедлиться и обратить внимание на самочувствие. Перегруз сейчас легко не заметить, но он чреват серьезными последствиями.
Скорпион
В мае на первом месте у вас семья. Нужно будет поддержать детей, помочь родственникам. Иногда от вас будет требоваться только посидеть рядом и выслушать всё, что наболело. Пока вы будете сильно влиять на жизнь вашего окружения, они также в ответ поменяют ваши планы к лучшему. Особенно ждите помощи от женщин.
— В течение всего мая следите за своим здоровьем. Обязательно занимайтесь гимнастикой. Также необходимы дыхательные упражнения для того, чтобы выйти из тесноты, в которую вы можете попасть в связи со своими и чужими делами, — предупреждает Тамара Глоба.
Перед летом отдохнуть от работы не получится. Наоборот, дел станет больше обычного, и не выгореть поможет только короткая поездка и ваш внутренний стоп, к которому иногда полезно прислушаться.
Стрелец
Если хочется изменить свою жизнь — начните выходить из дома. В мае не бойтесь взять билеты и рвануть в другой город, там вас ждут новые возможности, которые вы упускаете. Месяц также будет удачен для творчества и креатива. Только не стоит тянуть всё на себе — этап реализации можно и делегировать другим людям.
— Во второй половине месяца вам необходимо будет договориться с вашим конкурентом. Люди поддержат вас, но необходимо сделать шаг навстречу. Совместная работа принесет удачу, несмотря на то, что доходы могут быть чуть-чуть урезаны в этот период, — рассказала астролог.
Козерог
Козерогам пришло время поменять работу. Необязательно, что вы смените компанию или сферу деятельности — возможно, вы получите повышение или переведетесь в другой отдел.
— Во второй половине месяца удачное время для того, чтобы начать интеллектуальные проекты. В вашу жизнь войдут новые сотрудники, люди с интересными идеями, — поделилась Тамара Глоба.
Май для представителей знака станет месяцем, когда весь рост произойдет через знания. Расширяйте свой кругозор, не бойтесь пробовать новое. Не отказывайтесь от командировок, а также слушайте, что вам говорят дети — они также могут раскрыть вам глаза на детали, которые раньше выпадали из поля зрения.
Водолей
Водолеи с головой уйдут в вопросы имущества, семьи и детей. Это хорошее время, чтобы заняться домом: обновить интерьер, навести порядок или решить вопрос с ремонтом. Лучший отдых, чтобы выдохнуть от проблем, также будет дома. К вам будут часто приходить гости, среди них будут женщины, которые помогут вам в работе. Вы сами будете чаще собирать близких вокруг себя.
Во второй половине месяца хорошие новости могут прийти от детей или младших в семье. Это период, когда учиться будет в разы проще, а полезные идеи сами собой появятся в голове. Захочется делиться опытом и вернуться к забытым увлечениям.
В течение всего мая рядом могут появляться новые люди и неожиданные интересы. У кого-то это перерастет в сильное увлечение или роман, у кого-то — в новый проект. Также будет шанс вместе с близкими обсудить деньги и совместные дела.
Рыбы
Жизнь дома будет бить ключом. Близкие родственники и знакомые будут чаще появляться рядом, возможны гости и разговоры о переменах в жизни. Всё это создает ощущение, что жизнь дома становится более живой и насыщенной.
Первая половина месяца будет насыщена на рабочие дела и учебу. Вас могут отправить на курсы повышения квалификации или сделают предложение о новой работе. Но, несмотря на суету, денег больше от этого не станет, и вы даже можете почувствовать, что они уходят быстрее, чем обычно.
Если первые недели вы погрязнете в рабочих задачах, то во второй половине мая станет легче совмещать работу и отдых. Вы чаще будете выходить на улицу и позволите себе небольшую поездку. Это хорошее время, чтобы сменить обстановку и немного выдохнуть.