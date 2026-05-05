«Уходят проблемы последних месяцев»: Тамара Глоба рассказала, кому в мае станет легче жить

Овнам в мае предстоит погрузиться в решение домашних вопросов. Придется помогать семье, заниматься ремонтом или покупкой мебели. Также вам изрядно потреплют нервы поиск работы или проверка важных документов. Главное — не поддаваться панике и не пытаться решить всё за один день.

— Будьте очень внимательны в своих высказываниях. В первой половине мая возможны споры и трудности, которые принесут вам проблемы с властями и также с руководством, — предупреждает Тамара Глоба.

Решая чужие проблемы, не забывайте в мае и о себе. Месяц благоволит, чтобы вести публичную жизнь. Соглашайтесь на съемки и выступления — вы впечатлите людей своими умениями, а также на одном из мероприятий можете встретить человека, который повлияет на вашу жизнь.