Стрельцов ждут опасные искушения, а Раков — яркие романы. Гороскоп на май от астролога

Что принесет на последний весенний месяц? Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Май покажется многим нестабильным и очень эмоциональным месяцем. Причинами тому послужат влияние ретроградного Плутона, транзита Урана в Близнецах и несколько важных лунных явлений. Что этот месяц будет значить для вас, читайте в гороскопе от астролога Эльзы Кушиной для портала 72.RU.

Овен

В ближайшее время Овнов ожидают перемены, которые будут иметь отношение к социальным связям: друзьям и единомышленникам. Это не просто сезон новых знакомств, а время, когда отношения пройдут через серию трансформаций, порой даже через неприятные. Например, обман и предательство.

Пазл планет может сыграть и в негативе: трагические обстоятельства (уход близких, смерть). Это заставит представителей знака посмотреть на свой круг общения с другого ракурса. Важно понимать, что бы ни происходило в майский период, Овну важно принять и не пускать всё на самотек, так как ветреность может усугубить ситуацию.

Телец

Этот знак зодиака в мае будет сражаться за свои цели (задумки, идеи, желания), возможно, это коснется карьеры. Важно понимать, что ради достижения цели Телец будет готов пойти на риск, что, безусловно, прибавит шансы на победу. Всем представителям этого знака важно понять, чего они действительно хотят от жизни, чтобы не гнаться за ложными или чужими целями и мечтами.

Также в этот период важно обратить внимание на свое здоровье и ни в коем случае не игнорировать тревожные звоночки, так как порой пустяковая инфекция может перерасти в тяжелую болезнь.

Близнецы

Май обещает Близнецам быть благоприятным и насыщенным. В этот период представители знака ощутят прилив энергии и вдохновения, что станет отличной основой для работы над своими внешними данными. Они также задумаются о своих привычках и здоровье, что будет плюсом для них и отразится во внешнем облике.

В этом месяце Близнецы обновят свой гардероб, будут изучать новые техники ухода за собой. Всё это поможет повысить им самооценку и сделает еще более привлекательными в глазах окружающих. А итогом последует привлечение новых партнеров в жизнь, партнеров по бизнесу или даже по браку.

Рак

Май для Раков — это время для общения с единомышленниками. Ощущение общности и совместной деятельности с людьми, разделяющими интересы и взгляды, станет мощнейшим источником энергии.

Ракам важно не бояться и посещать места, где собираются люди, особенно увлеченные схожими занятиями с ними, будь то клуб любителей шахмат или литературный кружок. Также в этот период Рак может создать собственное сообщество, где будет делиться своим опытом.

Важно понимать, что, находясь в коллективе, Рак почувствует особую силу, что повлияет на раскрытие его личности и впоследствии привлечет внимание со стороны окружающих, принесет щедрые плоды. Сейчас возможно всё — от исполнения заветного желания до головокружительного романа.

Лев

Месяц потребует от Львов особой бдительности и осторожности, особенно в отношении поездок, путешествий и командировок. Важно быть готовым к тому, что планы могут претерпеть неожиданные изменения. Могут возникнуть недоразумения, связанные с бронированиями и размещением. Всё это потребует от Льва не только терпения, но и умения быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Важно учесть, что дорожная обстановка может стать источником напряжения. Есть вероятность столкнуться с обманом или подставами на дорогах, а также с путаницей в навигации (либо документах), поэтому важно сохранять спокойствие и проверять информацию дважды.

Дева

Этот период обещает стать для знака периодом интеллектуального пробуждения, связанного с обучением и расширением горизонтов. Девы будут погружаться в новые знания с такой глубиной и усердием, что порой будут открывать то, что недоступно многим. Это может быть связано как с основной сферой деятельности, так и с совершенно новыми областями, требующими тонкого анализа.

Благодаря приобретенным знаниям, Дева будет способна стать учителем и наставником для своего окружения. Это поднимет ее авторитет в обществе и откроет новые перспективы.

Девам важно в мае инвестировать свое время и силы в накопление знаний, не боясь исследовать даже те области, которые кажутся для нее необычными либо слишком сложными. Именно там могут скрываться ключи к новым возможностям.

Весы

У Весов в сфере партнерских отношений (будь то брак или деловое сотрудничество) могут появиться ограничения, поэтому звезды призывают к повышенной осторожности.

В этот период Весы могут почувствовать, что партнеры создают определенные рамки или даже ставят жесткие условия, что заставит Весов глубоко переосмыслить взаимоотношения.

Крайне важно не полагаться только на доверие и добрые намерения, а регистрировать все устные договоренности официально подписывать соглашения, контракты, договоры. Это поможет обезопасить себя и избежать недоразумений.

Скорпион

В наступающий период Скорпионы могут столкнуться с двойственностью в вопросах здоровья. Возможно, им придется иметь дело с несколькими недомоганиями одновременно, или же они могут столкнуться с путаницей в диагнозах, когда лечение одной болезни может отвлекать от более серьезной проблемы.

Также важно быть внимательным при выборе медицинских учреждений: не исключено, что придется обратиться в два разных места для получения адекватной помощи, но, несмотря на это, важно помнить, что любые проблемы со здоровьем важно не пускать на самотек.

Стрелец

Стрельцам в мае важно не пойти на поводу у своего эгоизма. Это касается любых жизненных направлений, например стремления экономить, урезая выплаты партнерам (сотрудникам) или избегая финансовых обязательств.

Стрельцам важно учесть: получая желаемое легким путем, они будут отрабатывать все свои грехи в виде кармы. Поэтому, выбирая добрый путь, они закладывают прочный фундамент для своего процветания, которое уготовано им уже в этом году.

Козерог

Май 2026 года станет для Козерога периодом энергетического восстановления и расширения границ, поэтому звезды советуют отправляться в путешествие и выйти из зоны комфорта.

Именно вдали от привычной обстановки могут открыться новые возможности в виде раскрытия талантов (творческий и профессиональный рост), финансовых возможностей (новая работа, подработка, дополнительный источник дохода), личной жизни (встреча с будущим спутником жизни — супругой/супругом). В этот период важно действовать и не упускать возможностей, которые открываются Козерогу в текущий период.

Водолей

В мае Водолеев ожидает насыщенный событиями период, подобное особенно касается близкого окружения. Важно быть готовым к неожиданным обстоятельствам и адаптироваться под происходящее, сохраняя при этом спокойствие и позитивный настрой.

Также в этот период рекомендуется больше времени находить на здоровый сон и отдых, что поможет сохранить Водолеям ясность ума и принимать взвешенные решения в непростых ситуациях.

Рыбы

На протяжении месяца Рыбы получают большую поддержку и помощь от своих коллег, подобная удача может отразиться и в карьере, например в виде повышения по службе.

А те Рыбы, которые долго находились в поисках работы, наконец-то найдут работу по душе, поэтому важно брать быка за рога и не упускать тех возможностей, которые предоставляет им жизнь.