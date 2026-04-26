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Развлечения Фоторепортаж Милонов награждал Шуфутинского, Круг рассказывала про свадьбу. Как в Москве прошла премия «Шансон года»

Милонов награждал Шуфутинского, Круг рассказывала про свадьбу. Как в Москве прошла премия «Шансон года»

Показываем кадры церемонии

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Милонов награждал Шуфутинского, Круг рассказывала про свадьбу. Как в Москве прошла премия «Шансон года» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Милонов награждал Шуфутинского, Круг рассказывала про свадьбу. Как в Москве прошла премия «Шансон года» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На площадке «Live Арена» в Москве прошла церемония вручения премии «Шансон года — 2025». На сцене выступили Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, SHAMAN, группа «Лесоповал», Ирина Круг, Олег Газманов и многие другие артисты. Ведущими вечера стали Александр Маршал и Светлана Зейналова. MSK1.RU показывает самые яркие фото торжества.

Первым к фанатам вышел Стас Михайлов. Он пожелал всем счастья, любви и здоровья. 27 апреля певец отметит 57-летие. Артист рассказал журналистам, как собирается праздновать очередную дату.

Стас Михайлов рассказал журналистам, как отметит день рождения | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Стас Михайлов рассказал журналистам, как отметит день рождения | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стас Михайлов рассказал журналистам, как отметит день рождения

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«С семьей хочу, дома. Близкий, самый близкий круг, — поделился артист. — Нечем меня порадовать. Я тебя умоляю, только не аксессуары, что люди подумают? Пусть мои близкие будут живы и здоровы. Внимание от детей и семьи — больше ничего не надо».

Ведущие премии «Шансон года»&nbsp;— Светлана Зейналова и Александр Маршал | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Ведущие премии «Шансон года»&nbsp;— Светлана Зейналова и Александр Маршал | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ведущие премии «Шансон года» — Светлана Зейналова и Александр Маршал

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

С красочной подтанцовкой выступил SHAMAN. Зрители услышали его песню «Гуляй, Россия». После артисту вручили награду «Шансон года».

SHAMAN и Никита Осин на сцене | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU SHAMAN и Никита Осин на сцене | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

SHAMAN и Никита Осин на сцене

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стас Михайлов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Стас Михайлов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стас Михайлов

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Ирина Круг подробно рассказала журналистам о свадьбе своего сына Александра. Торжество должно пройти в конце мая, гостей будет не больше ста. Ирина помогает будущей невестке с платьем, но в остальные детали подготовки не вмешивается.

«Нет, они сами всё делают, они современные, пусть сами. Хочу просто прийти и увидеть», — сказала она.

Ирина Круг добавила, что общий язык с девушкой нашла сразу. Ее она считает своей дочкой. Перед тем как сделать предложение, сын посоветовался с ней. Певица считает, что если мужчина не делает предложение в течение года, то не сделает его уже никогда. Молодым она уже подарила деньги.

Ирина Круг | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Ирина Круг | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ирина Круг

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Встречая следующих исполнителей, зал не мог перестать аплодировать. Поклонники ждали Олега и Родиона Газмановых, а также Дениса и Влада Майдановых. И тогда поклонники услышали «Включай нашу».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Денису Майданову вручили специальная награду — диплом премии «Шансон года» за вклад в развитие отечественной музыки.

Денис Майданов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Денис Майданов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Денис Майданов

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Олег Газманов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Олег Газманов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Олег Газманов

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Михаил Шуфутинский | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Михаил Шуфутинский | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Михаил Шуфутинский

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Виталий Милонов вручил награду Михаилу Шуфутинскому | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Виталий Милонов вручил награду Михаилу Шуфутинскому | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Виталий Милонов вручил награду Михаилу Шуфутинскому

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Михаил Шуфутинский появился на церемонии вместе с женой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Михаил Шуфутинский появился на церемонии вместе с женой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Михаил Шуфутинский появился на церемонии вместе с женой

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Виктор Королев | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Виктор Королев | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Виктор Королев

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Султан Лагучев | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Султан Лагучев | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Султан Лагучев

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Алла Рид | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Алла Рид | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Алла Рид

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сергей Любавин | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Сергей Любавин | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сергей Любавин

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Алекс Лим | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Алекс Лим | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Алекс Лим

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Аркадий Укупник | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Аркадий Укупник | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Аркадий Укупник

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Группа «Лесоповал» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Группа «Лесоповал» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Группа «Лесоповал»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Жека | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Жека | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Жека

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Кай Метов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Кай Метов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Кай Метов

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Подробнее о том, как прошла церемония вручения премии «Шансон года», мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Ранее в центре Москвы закрыли ММКФ-2026.

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Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Премия Музыка Шансон Фото
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Комментарии
6
Гость
26 апреля, 08:45
милонова послали , есть видос )))
Инженер1

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Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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26 апреля, 07:39
Буээээ
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