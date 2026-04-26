Милонов награждал Шуфутинского, Круг рассказывала про свадьбу. Как в Москве прошла премия «Шансон года»

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На площадке «Live Арена» в Москве прошла церемония вручения премии «Шансон года — 2025». На сцене выступили Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, SHAMAN, группа «Лесоповал», Ирина Круг, Олег Газманов и многие другие артисты. Ведущими вечера стали Александр Маршал и Светлана Зейналова. MSK1.RU показывает самые яркие фото торжества.

Первым к фанатам вышел Стас Михайлов. Он пожелал всем счастья, любви и здоровья. 27 апреля певец отметит 57-летие. Артист рассказал журналистам, как собирается праздновать очередную дату.

Стас Михайлов рассказал журналистам, как отметит день рождения Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«С семьей хочу, дома. Близкий, самый близкий круг, — поделился артист. — Нечем меня порадовать. Я тебя умоляю, только не аксессуары, что люди подумают? Пусть мои близкие будут живы и здоровы. Внимание от детей и семьи — больше ничего не надо».

Ведущие премии «Шансон года» — Светлана Зейналова и Александр Маршал Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

С красочной подтанцовкой выступил SHAMAN. Зрители услышали его песню «Гуляй, Россия». После артисту вручили награду «Шансон года».

SHAMAN и Никита Осин на сцене Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стас Михайлов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Ирина Круг подробно рассказала журналистам о свадьбе своего сына Александра. Торжество должно пройти в конце мая, гостей будет не больше ста. Ирина помогает будущей невестке с платьем, но в остальные детали подготовки не вмешивается.

«Нет, они сами всё делают, они современные, пусть сами. Хочу просто прийти и увидеть», — сказала она.

Ирина Круг добавила, что общий язык с девушкой нашла сразу. Ее она считает своей дочкой. Перед тем как сделать предложение, сын посоветовался с ней. Певица считает, что если мужчина не делает предложение в течение года, то не сделает его уже никогда. Молодым она уже подарила деньги.

Ирина Круг Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Встречая следующих исполнителей, зал не мог перестать аплодировать. Поклонники ждали Олега и Родиона Газмановых, а также Дениса и Влада Майдановых. И тогда поклонники услышали «Включай нашу».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Денису Майданову вручили специальная награду — диплом премии «Шансон года» за вклад в развитие отечественной музыки.

Денис Майданов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Олег Газманов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Михаил Шуфутинский Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Виталий Милонов вручил награду Михаилу Шуфутинскому Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Михаил Шуфутинский появился на церемонии вместе с женой Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Виктор Королев Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Султан Лагучев Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Алла Рид Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сергей Любавин Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Алекс Лим Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Аркадий Укупник Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Группа «Лесоповал» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Жека Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Кай Метов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Подробнее о том, как прошла церемония вручения премии «Шансон года», мы рассказывали в онлайн-трансляции.