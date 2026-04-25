Павел Дуров опубликовал новый ИИ-трек с флагом Российской империи

Песни он опубликовали в личном телеграм-канале Источник: Lex Fridman / YouTube

Сооснователь Telegram Павел Дуров опубликовал новый трек, созданный им с помощью ИИ. На этот раз — в жанре военного марша. Две версии композиции он опубликовал 25 апреля.

«Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши», — написал Дуров.

Поется в треке военного жанра о VPN, прокси, IP-адресах и блокировках соцсетей. Следом Дуров опубликовал ту же композицию в другой версии, которую назвал «имперской».

«Имперская версія», — написал он и добавил изображение флага Российской империи.

Свой первый ИИ-трек Дуров под псевдонимом Дурикович опубликовал несколько дней назад. Тогда он рассказал, что увлекался подобным еще в 90-е, а теперь вернулся к хобби с использованием новых инструментов.

Журналисты «Фонтанки» попросили оценить ИИ-творчество Дурова у продюсера Иосифа Пригожина и критика Дениса Рубина.