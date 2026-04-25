Онкобольная Лерчек запустила новый бренд косметики, а Киркоров показал кукольные копии Пугачевой: новости из мира шоу-бизнеса

Валерия старательно прячет последствия болезни под макияжем, но получается у нее это не всегда Источник: eyya.skin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За последнюю неделю в мире шоу-бизнеса произошло сразу несколько громких событий. Певец Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукольных копий певицы Аллы Пугачевой. Рэпер Джиган перестал общаться со старшей дочерью после развода с блогером Оксаной Самойловой. Певец Николай Басков подарил букет цветов своей поклоннице, а больная раком Лерчек (Валерия Чекалина) запустила новый бренд косметики. Подробности этих и других событий из жизни звезд — в нашем дайджесте.

Роман Курцын создал черный список своих коллег

Актер Роман Курцын признался в существовании перечня артистов, с которыми он принципиально не сотрудничает в кино. Он заявил, что в его черный список попадают те, кто проявляет непрофессиональное поведение и неуважение к окружающим.

«У меня есть черный список артистов, с которыми я не снимаюсь. Кто-то истерит, кто-то хамит всем вокруг — мне с такими „мужчинами“ просто некомфортно рядом находиться. А уж если неуважительно общаются при мне с женщинами — и вовсе кулаки чесаться начинают, очень хочется им по зубам дать», — поделился актер в беседе с «Леди Mail».

Также он добавил, что часто отказывается от ролей из-за несовпадения творческих взглядов с режиссерами или высокой занятости. Личности тех, кто находится в этом списке, он раскрывать не стал, так как считает это дурным тоном.

Джиган перестал общаться со старшей дочерью после развода

Рэпер Джиган (Денис Устименко) рассказал о сложных отношениях со старшей дочерью после развода с блогером Оксаной Самойловой. По его словам, сейчас он практически не поддерживает общение с Ариелой.

«Не общаюсь, да, натянутые отношения. Слушайте, она подросток. Просто я ее не дергаю по каким-то воспитательным процессам. Она хочет свободы, легкости. Пока что я доверяю Оксане в этот период ее возраста», — поделился артист в беседе с «Комсомольской правдой».

Он добавил, что воспринимает происходящее как типичную ситуацию для подросткового возраста. По его мнению, сложности в отношениях между отцами и детьми в такой период встречаются достаточно часто.

Филипп Киркоров хранит кукольные копии Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров много лет коллекционирует кукол, изображающих знаменитых людей. Но любимые его экспонаты — миниатюрные копии его бывшей жены.

Среди необычных декоративных игрушек у певца есть и советские актеры: Броневой, Янковский и Тихонов. Еще есть и любимцы поп-короля — звезды группы ABBA.

Однако самая дорогая коллекция Киркорова — это куклы, изображающие Аллу Пугачеву. Он отмечает, что они символизируют разные этапы ее творчества. Каждая кукла точно передает образы Примадонны: «Арлекино», «Времена позади», «Маэстро», «Звездное лето», «Женщина, которая поет» и другие.

Киркоров признался, что сама Пугачева эту коллекцию не видела, так как они не общаются уже семь лет. Поп-король разругался с Примадонной на праздновании своего дня рождения в 2019 году, с тех пор они на связь друг с другом не выходили. Но Киркоров всё равно остается ей верен.

«Это неотъемлемая часть моей жизни. Я всегда храню в душе добрые и позитивные воспоминания любого периода. А с Аллой я прожил большой период. Это моя молодость, мое становление… Всё было искренне, что бы она там ни говорила. У нас не сложилось по многим причинам: объективным, субъективным… Но то, что это был прекрасный и яркий период, 10 звездных лет моей жизни, с 27 до 37, — это факт», — поделился артист в интервью для шоу Alekó.

Источник: Alekó

Алла Пугачева игнорирует собственную внучку

Алла Пугачева не общается с двоюродной внучкой, которая живет в России. Об этом рассказали родственники певицы.

По их словам, Пугачева получает сообщения с фотографиями ребенка, однако не отвечает на них.

«Да и вообще я несколько раз отправляла Алле Борисовне фотографии внучки, хотела, чтобы она хотя бы знала о ней. Сообщения прочитаны, но ответа до сих пор нет. Зачем ребенку знать о человеке, который не хочет с ней общаться?» — поделилась мать девочки в разговоре с «Комсомольской правдой».

Семья отмечает, что до этого у близких были хорошие отношения с артисткой, но впоследствии ухудшились.

Сейчас девочка не знает о родстве со знаменитой бабушкой, а родители не спешат рассказывать ей об этом, чтобы избежать лишних ожиданий.

Егор Бероев женился на балерине, которая младше его на 27 лет

Актер Егор Бероев впервые после расставания с Ксенией Алферовой сделал публичное заявление о своей личной жизни. Он раскрыл, что в феврале этого года он скрепил отношения с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

В интервью «Комсомольской правде» артист рассказал, что ушел от Алферовой еще в 2022 году. Официально они развелись в 2025-м — процесс прошел без конфликтов. В феврале этого года Бероев и Панкратова зарегистрировали брак.

Выяснилось, что роман между актером и балериной завязался в 2024 году — после работы над совместным фильмом. Артист отметил, что обычно не выносит личную жизнь на публику, но решил сделать исключение, чтобы избежать слухов.

Оксану Акиньшину подозревают в беременности от Данилы Козловского

Актрису Оксану Акиньшину заподозрили в беременности от коллеги Данилы Козловского. По словам продюсера, близкого к паре, роды могут состояться уже в конце мая.

«Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы», — поделился источник в интервью с «Комсомольской правдой».

Однако сама Акиньшина слухи о своей беременности не подтверждает и называет их выдумкой. Козловский никак не комментирует эту информацию.

Если она всё-таки подтвердится, то у пары появится первый общий ребенок. У актрисы уже трое детей от предыдущих отношений, а у Козловского — один ребенок от актрисы Ольги Зуевой.

Ольга Бузова назвала идеального мужчину

Певица Ольга Бузова раскрыла, какого мужчину считает подходящим для отношений. Она перечислила качества, которыми должен обладать ее партнер.

Артистке важно, чтобы мужчина был уверенным и принимал сильный характер женщины.

«Мне нужен сильный мужчина, который не боится сильной девушки рядом», — призналась певица в разговоре с «Лентой.ру».

Звезда отметила, что научилась понимать внутреннюю гармонию. По ее словам, только любовь к себе и принятие своих качеств позволяют выстраивать здоровые и устойчивые отношения.

Роза Сябитова призналась, что делала пластику

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, что в прошлом прибегала к пластическим операциям ради сохранения молодости. Она подчеркнула, что это было связано с публичной профессией и вниманием к внешности.

«Это было уже давно. Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я всё-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть», — поделилась телеведущая в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Телеведущая вовсе не скрывает количество вмешательств. Но сейчас она ограничивается базовым уходом за кожей — кремами, сыворотками и лосьонами — и больше не прибегает к хирургическим процедурам.

Анна Семенович раскрыла секрет красоты

О том, как подготовиться к лету и поддерживать фигуру, рассказала певица Анна Семенович. Ее главный принцип в этом деле — сократить количество еды, особенно в вечернее время.

«Я мало ем. Просто надо закрывать рот вечером и не есть. Но сегодня съем что-нибудь вкусненькое», — поделилась артистка в разговоре с «Газетой.Ru».

Певица не сидит на строгих диетах и практикует умеренность в питании.

Алексей Макаров полностью изменил свою жизнь ради любимой

Долгие годы актера Алексея Макарова называли дебоширом, ловеласом и алкоголиком. Звезда сериалов пристрастился к спиртному еще в 17 лет. Зависимость он оправдывал неудачами в личной жизни или отсутствием интересных ролей.

У актера нередко случались затяжные запои, во время которых он терял над собой контроль.

«Конечно, были проблемы в молодости, потому что это вещество, которое ломает жизни и судьбы, и ничего хорошего в нем нет», — цитирует Макарова Пятый канал.

На взрывной характер артиста жаловались и его бывшие избранницы. Макаров пытался обрести семейное счастье с актрисой Викторией Богатыревой.

В этих отношениях актер впервые познал радость отцовства, любимая подарила ему дочь Варвару. Но и этот брак продержался менее двух лет, а вскоре практически сошло на нет и общение артиста с собственной наследницей.

К моменту знакомства с четвертой супругой Макаров уже не слыл завидным женихом. Помимо алкогольной зависимости, у актера развилась привычка заедать свои проблемы. Тогда его вес достиг 127 килограммов, поэтому при первой встрече девушка попросту не узнала в нем звезду.

Но именно это знакомство перевернуло всю дальнейшую жизнь актера. Полина Загоскина, которая оказалась моложе него на 23 года, сумела совершить невозможное. Ради нее Макаров бросил пить, пересмотрел питание, начал активно заниматься спортом и заметно сбросил вес.

Николай Басков отправил букет цветов своей поклоннице

Певец Николай Басков спустя много лет сдержал обещание и подарил букет цветов своей поклоннице. Эта история появилась в соцсети Threads (соцсеть Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Девушка зарегистрировалась там и отметила, что певец комментирует и отвечает на этой площадке многим людям. Она решила напомнить Баскову о том, что в далеких 2000-х каждый год на Славянском базаре дарила ему белые розы. Однажды он убрал микрофон и прошептал ей на ухо: «И я тебе их подарю».

С тех пор прошло много лет, но обещанного букета от Баскова так и не было, и девушка решила напомнить об этом артисту.

«Девочка давно выросла, ей уже за 30, а где цветы-то мои? Коля? И как будем решать вопрос?» — поинтересовалась поклонница и отметила Баскова под своим постом.

На следующий день певец ответил девушке и попросил скинуть ее свой адрес ему в личные сообщения. Вскоре девушка поделилась, что Басков выполнил свое обещание и действительно прислал ей большой букет белых роз.

«Вероятность того, что Николай Басков подарит тебе цветы, мал, но никогда не равен нулю. Спасибо», — поблагодарила поклонница певца и прикрепила фото букета.

Онкобольная Лерчек запустила новый бренд косметики

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) уже несколько месяцев борется с раком четвертой стадии. Несмотря на проблемы со здоровьем, она находит в себе силы на работу.

На этой неделе она представила новый проект — косметический бренд Eyya Skin. Линию средств многодетная мама разработала еще во время домашнего ареста, когда располагала большим объемом свободного времени.

В рекламном ролике Чекалина предстала в новом имидже, который обрела вынужденно, побрившись наголо на фоне химиотерапии.

«Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготована. И я не знаю. Хочется просто… даже если меня не будет, чтобы этот бренд жил и нес мой главный посыл… Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте. Мне бы хотелось, чтобы во всей этой суете, в стрессе, который проживают наши женщины 24 часа в сутки, чтобы они находили святое время для себя. Очень рада, если косметика Eyya вам в этом поможет. Девчонки, люблю вас!» — сквозь слезы произнесла Лерчек.

Известно, что бренд создавался на протяжении двух лет. Также активно в этом Лерчек помогал ее избранник Луис Сквиччиарини.

Источник: im_lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)