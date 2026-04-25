Забудьте про «Элиту»: 16 захватывающих турецких сериалов про школу и первую любовь

И какой же турецкий сериал без любовных страстей! Источник: кадр из сериала «Любовь для начинающих» (16+), студия Ay Yapım, реж. Ахмет Катыксыз, Дениз Йорулмазер, 2020–2021 годы

О, этот мир школьных коридоров в турецком исполнении — отдельный вид искусства! Если вы думали, что всё ограничивается взаимоотношениями учеников и коварными интригами взрослых, приготовьтесь: мир подростков — это настоящий полигон для испытаний, где искренность первой любви сталкивается с жестокими социальными играми и тайнами, разгадать которые не всегда под силу даже взрослым.

Держите наш список 16 турецких сериалов про школу — они докажут, что экзамены на человечность важнее оценок в дневнике, и зацепят даже тех, кто уже давно получил аттестат.

«Любовь для начинающих» (16+)

Действие сериала разворачивается в Турции в конце 1990-х годов. Группа подростков-изгоев, оказавшихся на грани исключения, объединяется и решается на отчаянную авантюру: они планируют влюбить свою любимую учительницу в нового тренера по баскетболу. Это единственный способ для них продолжать учебу и удержать в школе единственного взрослого, который в них верит.

Подросткам предстоит пройти через множество испытаний Источник: кадр из сериала «Любовь для начинающих» (16+), студия Ay Yapım, реж. Ахмет Катыксыз, Дениз Йорулмазер, 2020–2021 годы

Пытаясь стать купидонами для других, юные бунтари сами сталкиваются с неведомыми ранее чувствами. Им предстоит осознать, что любовь невозможно навязать.

«Маленькие тайны» (16+)

Жизнь группы стамбульских подростков, которых объединяет тяга к роскоши, превращается в бесконечный круговорот школьных интриг и опасных игр. Градус напряжения зашкаливает, когда скромная Су неожиданно побеждает в школьных соревнованиях по плаванию. Это приводит в бешенство местную королеву Айшегюль и ее свиту.

Этот турецкий сериал создан по мотивам американской теледрамы «Сплетница» (16+) Источник: кадр из сериала «Маленькие тайны» (16+), студия TIMS Productions, реж. Керем Чакыроглу, Танер Элхан, 2010–2011 годы

Су — добрая девушка, живущая с бабушкой и братом. Она талантлива, лишена амбиций и во всём советуется с семьей. На другом полюсе — Айшегюль и ее подруги, Джейла и Хевес. Их союз держится исключительно на деньгах и статусе. Айшегюль — прирожденный лидер, которая принимает все решения в группе. Она встречается с главным школьным красавчиком Али, но их отношения дают трещину, когда парень начинает проявлять интерес к Су. С этого момента ненависть Айшегюль к сопернице не знает границ.

«Красные бутоны» (18+)

Один из самых противоречивых сериалов, который вызывал критику в турецком обществе и получал предупреждения Высшего совета радио и телевидения Турции. Сериал рассказывает о пересечении судеб двух людей из полярных миров, и центральной темой становится обучение девочек и мальчиков.

В центре сериала — глубоко религиозные и консервативные круги Турции Источник: кадр из сериала «Красные бутоны» (18+), студия Gold Film, реж. Омюр Атай, 2023–2025 годы

Жизнь доктора Левента, приверженца светских взглядов, и судьба Мерьем, живущей в строгой консервативной среде религиозной общины, объединяются в одной точке — ради их детей. Главный конфликт сюжета строится на борьбе персонажей, чьи ценности и образы жизни кардинально расходятся.

«Плохая семерка» (18+)

Группа школьников лишается возможности учиться после того, как в их родной школе вспыхивает пожар. На помощь приходит госпожа Филиз, которая устраивает ребят в престижный частный колледж. Вот только новые одноклассники принимают их в штыки и с презрением обзывают нищебродами из трущоб.

Этот сериал порвал рейтинги в Турции Источник: кадр из сериала «Плохая семерка» (18+), студия Tükenmezkalem Film, реж. Халюк Бенер, Сулейман Сечик, Картал Чидамлы, Доан Умит Караджа, Осман Ташчы, 2011–2014 годы

Директор школы Эсма Султан, помешанная на рейтингах и успеваемости, тоже не рада новым ученикам. Она опасается, что те испортят имидж заведения и занизят средний балл. Но благодаря поддержке добросердечного завуча Хасана Паши и госпожи Филиз для семерых подростков в стенах элитного колледжа начинается совершенно новая, полная испытаний жизнь.

«Учитель» (18+)

Главный герой истории, учитель физики Акиф Эрдем, хочет преподать своим ученикам «урок человечности». Однако методы Акифа далеки от привычных школьных стандартов.

Сериал получился сильным и очень противоречивым Источник: кадр из сериала «Учитель» (18+), студия Medyapım и MF Yapım, реж. Корай Керимоглу, 2020 год

Для своего последнего урока он берет в заложники учеников класса 12 «А», подрывает часть здания и полностью изолирует их от остальной школы. Теперь ни дети, ни сам Акиф не могут выйти наружу. Учитель задает классу лишь один вопрос: «Кто из вас стал причиной смерти ученицы класса 12 „А“ Рюйи Орнек?»

У заложников есть только один путь к спасению — сказать правду. Со временем ребята начинают понимать и даже сопереживать Акифу, который пытается донести важность того, что нужно быть хорошим человеком, учит думать и сострадать. Осознав свои ошибки, ученики смогут усвоить самый важный урок в их жизни.

«В ожидании солнца» (12+)

Демет и Жале в молодости были влюблены в одного парня, Джихана. Демет забеременела, а Жале из ревности скрыла это от отца ребенка.

Проходят годы. Демет переехала в провинциальный город и в одиночку растит дочь Зейнеп. Чтобы скрыть правду об отце, женщина придумывает легенду о его гибели в море и показывает дочери фото случайного мужчины в форме моряка. Зейнеп годами хранит этот снимок, веря, что это ее отец.

Сериал старый, но темы в нем вечные Источник: кадр из сериала «В ожидании солнца» (12+), студия D Productions, реж. Алтан Дёнмез, 2013–2014 годы

После того как бизнес Демет рухнул, старая подруга предлагает ей перебраться обратно в Стамбул. Там Зейнеп идет в престижный колледж, где с первого же дня наживает себе врага в лице главного бунтаря и «хозяина» школы, а учитель физкультуры Джихан и есть ее родной отец, о чем ни он, ни она даже не подозревают.

«Школьный патруль» (16+)

Заместитель комиссара полиции Йигит Догрусёз получает спецзадание от начальника полиции Недждета Йылмаза. Чтобы добраться до неуловимого мафиозного босса Четина Сойера, Йигит вместе со своей группой должен внедриться в лицей и втереться в доверие к сыну мафиози Фырату.

Узнали Гёркем из «Клюквенного шербета» (18+)? Источник: кадр из сериала «Школьный патруль» (16+), студия ARC Film, реж. Яхъя Саманджы, 2017 год

Ради долга Йигит готов снова сесть за парту, но ситуацию осложняет ученица той же школы по имени Ишил, которая постоянно путается у него под ногами. Йигит еще не догадывается, что бойкая девушка — дочь его непосредственного начальника, Недждета Йылмаза.

«Дочери Гюнеш» (12+)

Гюнеш — 35-летняя учительница литературы из Измира, воспитывающая в одиночку трех дочерей. Ее жизнь вращается вокруг 17-летних двойняшек с абсолютно разными характерами, Назлы и Селин, а также младшей дочери Пери, которая на два года младше сестер.

Их тихий и привычный мир меняется, когда Гюнеш встречает Халюка Мертоглу, бизнесмена из Стамбула. Они влюбляются друг в друга, и неожиданно быстрое предложение руки и сердца повергает женщину в шок. Гюнеш готова ответить согласием, но есть одна проблема: дочери еще даже не знают о существовании Халюка.

Чувства взрослых идут вразрез с ожиданиями подростков Источник: кадр из сериала «Дочери Гюнеш» (12+), студия Süreç Film, реж. Садуллах Джелен, 2015–2016 годы

Реакция детей оказывается неоднозначной. Назлы категорически выступает против этого брака. Селин же, напротив, видит в нем отличный шанс на блестящее будущее как для матери, так и для себя. Младшая Пери просто хочет, чтобы мама была счастлива.

«На заднем ряду» (16+)

Сериал рассказывает про не самый благополучный лицей, где вместо уроков — разборки банд, торговля запрещенкой и вымогательство. Школа годами не выпускала будущих студентов, а учителя давно махнули на всех рукой. Пока директор подыскивает покупателя на школьную землю, в этом тупике появляется новый учитель.

В этом сериале — без богатых и успешных Источник: кадр из сериала «На заднем ряду» (16+), студия MinT Prodüksiyon, реж. Али Бильгин, Хамди Алкан, 2007–2011 годы

Он единственный, кто верит, что этих подростков еще можно спасти. Сможет ли один человек изменить судьбу «безнадежной» школы и вытащить учеников из криминального болота, когда против него и мафия, и сама система?

«Мечтатели» (16+)

Дружба четырех подростков — Эфе, Аслы, Дениза и Мине, которая началась в небольшом курортном городке на побережье Эгейского моря, со временем продолжилась в шумном Стамбуле. С приходом Атакана, Су и Гювена их компания стала еще больше, а дружба — крепче.

Сериал в свое время произвел фурор на турецком телевидении Источник: кадр из сериала «Мечтатели» (16+), студия TIMS Productions, реж. Жале Инджекол, Керем Чакыроглу, Танер Элхан, 2007–2011 годы

За амбициозными целями, учебой, карьерой и мыслями о свадьбе годы юности пролетели незаметно, и герои сами не заметили, как им перевалило за двадцать пять. Эфе, которого все считали погибшим в роковой аварии, спустя годы внезапно возвращается. Теперь он — человек с совершенно другим именем и прошлым, которому предстоит заново встретиться со старыми друзьями и своей первой любовью, Аслы.

«Услышь меня» (16+)

Эким — старшеклассница из обычного рабочего квартала. Однажды утром ее жизнь переворачивается: на глазах у девочки машина сбивает ее лучшую подругу Лейлу. Виновник скрывается с места преступления, спрятав автомобиль за воротами элитной частной школы, где учатся дети богачей.

Любовь, школьная жизнь и детектив — в этом сериале есть всё Источник: кадр из сериала «Услышь меня» (16+), студия Süreç Film, реж. Али Балджы, 2022 год

Доказать вину никого из учеников не удается. Чтобы замять скандал и восстановить репутацию, руководство школы выделяет три стипендии для подростков из пострадавшего района. Эким оказывается в числе счастливчиков, но учеба ее не интересует — она одержима целью найти того, кто покалечил Лейлу. Вместе с ней в школу приходят Бекир и Айше.

С первого же дня на новичков смотрят с презрением, а вскоре они узнают о более страшной стороне школы — системном буллинге. Местная золотая молодежь ради забавы и адреналина создала свои жестокие правила, которые они называют «традициями». Долгое время никто не смел им противостоять, пока в школе не появился новый учитель — Селим Бендер. Он сразу понимает, что ученики скрывают мрачную тайну, и намерен вывести их на чистую воду.

«Пыльный воротник» (16+)

Привычная и счастливая жизнь Али и его друзей меняется за одну ночь. Теперь у них не остается ничего, кроме подозрений и гнетущих тайн. В тот момент, когда они окончательно разуверились в справедливости, происходит чудо.

Этот сериал нельзя назвать длинным: в нем всего 26 серий Источник: кадр из сериала «Пыльный воротник» (16+), студия NTC Medya, реж. Семих Баджы, 2022 год

Оказывается, всё совсем не так, как кажется на первый взгляд. Чтобы докопаться до истины, герои бесстрашно пытаются приподнять завесу тайн той роковой ночи одну за другой. Но найти ключи к разгадке будет совсем непросто.

«Иногда жизнь прекрасна» (12+)

Хайят — учительница литературы, которая привыкла жить по строгим принципам. Она рано потеряла родителей, и ей пришлось стать для своей младшей сестры Гёзде и матерью, и отцом. После того как Хайят бросил любимый перед свадьбой, единственным смыслом ее жизни остались работа и сестра.

Имя главной героини, Хайят, переводится как «жизнь» Источник: кадр из сериала «Иногда жизнь прекрасна» (12+), студия Süreç Film, реж. Хамди Алкан, 2016–2017 годы

В отличие от Хайят, Гёзде — избалованная девушка. В нее безответно влюблен Корай — младший брат бывшего мафиози. Узнав, что парень преследует ее сестру, Хайят решает сменить место работы и уехать как можно дальше. Так они оказываются на другом конце Стамбула.

Но и здесь Хайят не находит покоя: школой руководит директор Шериф, которого не интересует ничего, кроме денег, да и Корай переводится в ту же школу вслед за Гёзде. Учительнице приходится одновременно бороться с выходками неуправляемых учеников и защищать сестру. Однако в этом хаосе она встретит свою любовь.

«Жизнь как она есть» (16+)

В центре сериала история Дерьи, которая во время службы в военном госпитале безумно влюбилась в Сади Паяслы, но тот внезапно исчез, оставив лишь прощальное письмо. Их новая встреча спустя годы приоткроет тайны, которые хранились десятилетиями. Для самого Сади Паяслы встреча с женщиной, которую он так и не смог забыть, становится переломной.

Профессия учителя пользуется уважением в Турции Источник: кадр из сериала «Жизнь как она есть» (16+), студия BKM, реж. Алтан Дёнмез, 2022–2023 годы

Оставив криминальное прошлое позади и пойдя на сделку с полицией, Сади начинает новую жизнь и становится учителем географии. В лицее «Карабайыр» его путь пересекается с пятью подростками, переведенными из исправительного учреждения. Теперь им всем предстоит доказать, что каждый заслуживает второго шанса, даже если груз прошлого тянет ко дну.

«В пух и прах» (16+)

В центре сюжета — двойняшки Эдже и Керем, чья жизнь меняется в один миг. Семья переезжает из провинции в элитный район Стамбула, в старинный особняк строгой и властной бабушки.

Эта молодежная драма — турецкая адаптация культового хита «Беверли-Хиллз, 90210» Источник: кадр из сериала «В пух и прах» (16+), студия Ay Yapım, реж. Дениз Йорулмазер, 2022 год

Для близнецов это столкновение с миром золотой молодежи, где за ослепительными улыбками и дорогими брендами скрываются жестокие интриги. Эдже и Керем мечтают лишь о том, чтобы не выделяться и спокойно доучиться, но знакомство с местными звездами — дерзкой Дерин и загадочным Эвреном — с первого дня втягивает их в опасный водоворот.

Пока подростки пытаются выжить в «джунглях» частного колледжа, их родители сталкиваются с призраками прошлого в стенах семейного поместья. Один неверный шаг, и жизнь семьи уже никогда не будет прежней.

«Лицей свободы» (18+)

Ученики профессионально-технического лицея «Куртулуш» отправляются в поход перед выпускным. Поездка оборачивается трагедией: автобус, в котором находились двадцать пять подростков, срывается в пропасть по пути к горной деревне.

Этот турецкий сериал стал адаптацией популярной японской манги, известной под названием «Лимит» (18+) Источник: кадр из сериала «Лицей свободы» (1+), студия GAIN, реж. Мюге Угурлар, 2024 год