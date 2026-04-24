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Развлечения Тест Раньше этим пользовались миллионы людей: попробуйте угадать, как использовали эти вещи в XX веке

Раньше этим пользовались миллионы людей: попробуйте угадать, как использовали эти вещи в XX веке

Проверьте, что из прошлого века вам знакомо

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Прадедушек современных автомобилей вы наверняка узнали. А сможете угаадать, для чего нужны были остальные вещи в нашем тесте? | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUПрадедушек современных автомобилей вы наверняка узнали. А сможете угаадать, для чего нужны были остальные вещи в нашем тесте? | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Прадедушек современных автомобилей вы наверняка узнали. А сможете угаадать, для чего нужны были остальные вещи в нашем тесте?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Быт у людей меняется быстрее, чем поколения. То, что еще буквально недавно было в каждой квартире — от дисковых телефонов до кассетных магнитофонов, — сегодня вызывает недоумение и вопросы у зумеров и представителей поколения альфа. А вы сможете безошибочно назвать все эти вещи родом из XX века? Тогда пройдите тест и проверьте.

ТестПройден 185 раз
1 / 10

Что это за устройство?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Диапроектор

  • Фотоаппарат

  • Кинокамера

  • Астролябия

2 / 10

Зачем был нужен этот прибор?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Определение расстояний

  • Прокладка маршрутов

  • Прослушивание радиопередач

  • Слежение за плачем младенца

3 / 10

Какую функцию выполнял этот предмет?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Измельчитель бумаги

  • Точилка для карандашей

  • Штамп

  • Дырокол

4 / 10

Какая польза была от этого устройства?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Печка-буржуйка

  • Ночной горшок

  • Подставка для обуви

  • Кормушка для животных

5 / 10

А этот прибор узнаете?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Пишущая машинка

  • Телетайп

  • Телеграф

  • Калькулятор

6 / 10

Что это?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Кассовый аппарат

  • Генератор случайных чисел

  • Калькулятор

  • Компостер

7 / 10

Угадаете, что за аппарат такой?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Компьютер

  • Калькулятор

  • Пишущая машинка

  • Осциллограф

8 / 10

А это что за приспособление?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Портативная швейная машинка

  • Радиопередатчик

  • Пишущая машинка

  • Детская игрушка

9 / 10

Многие люди, заставшие СССР, правильно назовут этот предмет. А вы сможете?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Хлебопечка

  • Весы

  • Пульт дистанционного управления

  • Арифмометр

10 / 10

Что это за устройство?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Диктофон

  • Аудиоплеер

  • Накопитель данных

  • Дешифровщик

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Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
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Комментарии
3
Гость
25 апреля, 01:11
Интересный тест! Спасибо!
Гость
24 апреля, 22:06
Пользовались миллионы да не в нашей стране, в нашей не больше десятка.
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Гость
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