Раньше этим пользовались миллионы людей: попробуйте угадать, как использовали эти вещи в XX веке

Быт у людей меняется быстрее, чем поколения. То, что еще буквально недавно было в каждой квартире — от дисковых телефонов до кассетных магнитофонов, — сегодня вызывает недоумение и вопросы у зумеров и представителей поколения альфа. А вы сможете безошибочно назвать все эти вещи родом из XX века? Тогда пройдите тест и проверьте.
Что это за устройство?
Диапроектор
Фотоаппарат
Кинокамера
Астролябия
Зачем был нужен этот прибор?
Определение расстояний
Прокладка маршрутов
Прослушивание радиопередач
Слежение за плачем младенца
Какую функцию выполнял этот предмет?
Измельчитель бумаги
Точилка для карандашей
Штамп
Дырокол
Какая польза была от этого устройства?
Печка-буржуйка
Ночной горшок
Подставка для обуви
Кормушка для животных
А этот прибор узнаете?
Пишущая машинка
Телетайп
Телеграф
Калькулятор
Что это?
Кассовый аппарат
Генератор случайных чисел
Калькулятор
Компостер
Угадаете, что за аппарат такой?
Компьютер
Калькулятор
Пишущая машинка
Осциллограф
А это что за приспособление?
Портативная швейная машинка
Радиопередатчик
Пишущая машинка
Детская игрушка
Многие люди, заставшие СССР, правильно назовут этот предмет. А вы сможете?
Хлебопечка
Весы
Пульт дистанционного управления
Арифмометр
Что это за устройство?
Диктофон
Аудиоплеер
Накопитель данных
Дешифровщик