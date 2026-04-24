Раньше этим пользовались миллионы людей: попробуйте угадать, как использовали эти вещи в XX веке

Быт у людей меняется быстрее, чем поколения. То, что еще буквально недавно было в каждой квартире — от дисковых телефонов до кассетных магнитофонов, — сегодня вызывает недоумение и вопросы у зумеров и представителей поколения альфа. А вы сможете безошибочно назвать все эти вещи родом из XX века? Тогда пройдите тест и проверьте.