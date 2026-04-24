«Мы никогда не были близкими друзьями»: что стало с золотым составом группы «Корни»

После окончания контракта золотой состав группы «Корни» рассыпался: одни решили строить сольную карьеру, другие готовы петь старые хиты вечно Источник: Арсений Несходимов / ТАСС

Нулевые на российском телевидении стали временем, когда оказалось, что с экранов можно рассказывать не только новости и анекдоты. На разных каналах друг за другом стали появляться реалити-шоу, а зрители следили, как их герои голодали, строили дом, выживали без еды, жили за стеклом и становились звездами. Для такого становления на Первом канале открыли целый конвейер — «Фабрику звезд» (16+). Неизвестные никому ребята, прошедшие кастинг, жили в телевизионной общаге, занимались с педагогами, а по пятницам давали гала-концерты.

Одними из тех, кто прошел горнило звездопроизводства, стали четыре парня, до телепроекта друг с другом не знакомые: Павел Артемьев, Александр Асташенок, Александр Бердников и Алексей Кабанов. В 2002 году они победили на «Фабрике», объединившись в бойз-бенд «Корни», который свел с ума половину девчонок страны. Вот только проверку временем этот квартет не прошел — стоило закончиться контракту, как звездная четверка распалась. Кабанов и Бердников остались в группе, а Артемьев и Асташенок пошли своими дорогами.

Источник: Городские медиа

Павел Артемьев

Для Павла Артемьева группа «Корни» была исключительно работой. Он признавался, что за пределами студий, сцен и съемочных площадок четверка особо никогда не общалась.

— Группа «Корни» всегда была искусственным продюсерским проектом. У нас были разные вкусы в музыке и жизненные позиции. Мы никогда не были близкими друзьями, — говорил Артемьев.

Источник: artpasha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

То, чем занимались «Корни», ему великого удовольствия не приносило. Поэтому, когда в 2010 году у него закончился контракт, артист не стал его продлевать. Да и с попсой завязал. Ему не нравилось, что в этом жанре всё стало слишком одинаковым, а в песнях пропала поэзия.

— Ее в поп-музыке раньше было значительно больше, — рассказывал Артемьев в беседе с РБК. — Большие поэты, тот же Павел Жагун, писали для эстрадных исполнителей. Сейчас артисты очень часто сочиняют для себя сами, и это уже совсем другая история. С точки зрения текстов, смыслов и даже самого наблюдения за собой и миром вокруг.

Покинув коллектив, Павел всерьез занялся сольным творчеством и запустил проект ARTEMIEV. В нем уже больше инди-рока и альтернативного звучания.

Источник: music.yandex.ru

Кроме того, Павел увлекся актерским мастерством. Попал в труппу театра «Практика», активно снимается в кино. На его счету 25 фильмов и сериалов, а в 2025 году на экраны вышла картина «Главное к этой минуте» (18+), ставшая для Артемьева режиссерским дебютом.

О личной жизни Павел распространяться не любит, но в 2025 году его выдала фабричная однокурсница Ирина Тонева, которая походя обмолвилась, что Артемьев стал отцом.

— Паша папой стал недавно. Ну пару лет назад, — рассказала Ирина.

И хотя сам Павел свое отцовство никак не комментировал, стало известно, что матерью его ребенка стала актриса Инна Сухорецкая.

Источник: artpasha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Асташенок

Александр Асташенок тоже не стал задерживаться в группе после окончания контракта.

— Если коротко, то это очень серьезное недопонимание внутри коллектива, что происходит, — объяснял Александр причины своего ухода из «Корней» в интервью телеканалу 360. — Как таковых конфликтов у нас не было внутри, но я не понимал, чего добрая половина коллектива хочет от жизни.

Тем более что «Корни» и так принесли ему самое главное — любовь всей жизни. Артист без памяти влюбился в концертного директора группы Елену Венгржиновскую, и 13-летняя разница в возрасте не стала помехой их отношениям. В 2004 году у пары родилась дочь.

Источник: astashenok.ru / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На одном семейном счастье Александр не сосредоточился. После ухода из «Корней» он окончил ГИТИС, успешно штурмовал киноиндустрию.

— Когда я понял, что я ухожу из группы и у меня случился первый кинопроект, для меня это стало такой терапией. Это терапия, отдушина и понимание, что я могу быть нужен где-то еще. Что не только это звездная история, а что я что-то еще могу из себя представить. Для меня саморазвитие является ключевой темой, — рассказывал Асташенок.

Начал с сериала «Дар» (16+), следом была «Закрытая школа» (18+). Фильмы и сериалы с участием Александра выходили каждый год, а их общее число перевалило за два десятка.

— У меня за плечами уже внушительный список и киноролей, и музыкальная история у меня вполне себе нестыдная. Я не страдаю о том, чего у меня сейчас нет, я просто иду своей дорогой. Я понимаю, что надо просто двигаться к своей цели, — рассказывал недавно Александр в интервью с Сатьей Дас.

Источник: astashenok.ru / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последним на текущий момент экранным появлением Асташенка стала картина «Хоккейные папы» (6+), вышедшая в 2023 году. Но из-за временного отсутствия работы в кино Александр не страдает.

— Настоящее творчество — это не рост цифр. Это рост души. Это путь внутрь себя, а не освоение кнопок на компьютере, — говорит Александр. — Я могу не остаться завтра в ленте. Алгоритмы меняются быстро. Но у меня остается главное — удовлетворенность тем, что я сделал это своими руками и своей головой.

Алексей Кабанов

В отличие от Артемьева и Асташенка, Алексея Кабанова вполне устраивала роль участника группы «Корни», и обустраивать сольную карьеру он не торопился. Сложившаяся ситуация его вполне устраивает.

— Амбиций у меня уже давно нету, — признавался Алексей в интервью Алене Жигаловой в 2024 году. — Я уже и музыку не пишу сто лет. Может быть, я к этому и вернусь, но что-то мне так лень в последнее время, как будто и так всё хорошо.

Источник: «Корни» / Vk.com

Кабанов уверен: хиты группы «Корни» будут кормить его еще долго.

— Пока будут жить эти хиты, а жить они будут вечно, я думаю, мы и будем работать. Я знаю большое количество примеров людей, которые нигде не светятся, но при этом они когда-то написали одну песню и ездят до сих пор и отлично себя чувствуют.

Иногда Алексей не исключает, что у него рано или поздно может появиться желание построить карьеру, но всерьез этот вопрос он пока не рассматривает.

— У меня дома есть уголок небольшой, метр на метр. На нем стоит компьютер, экран, «сонька плей стейшен», мне этого достаточно. Мне никуда больше не надо. Это мое любимое место. Я надеюсь, что, когда я умру, я попаду в рай и там будет то же самое. Но это я образно. На самом деле я атеист. Никакого рая нету.

Александр Бердников

Александр Бердников — самый «семейный» участник группы «Корни». Вместе с супругой он воспитывает четверых детей.

Со своей будущей женой он познакомился во время гастролей. Зашел к друзьям в гости, где была девушка. Слово за слово, и вот знакомство переросло в постоянные телефонные разговоры, а уже через два месяца Александр сделал предложение своей избраннице.

Источник: sashaberdnikov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Все восхищались неотразимой семьей Александра, но сам он однажды начал терять свою цыганскую красоту. Виной тому стала пандемия коронавируса. Как и многие, во время карантина он большую часть времени проводил дома и однажды понял, что заметно прибавил в весе.

А когда пришел в больницу на осмотр, там артисту рассказали о начавшемся у него ожирении. Оставлять это без внимания Бердников не стал и взялся за себя, в результате чего скинул 13 кило. Останавливаться на достигнутом Александр не стал и теперь следит за своим весом.

Источник: sashaberdnikov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо участия в группе «Корни», Александр пробовал себя в кино, но дальше одной роли — Розенкранца в фильме «Гамлет ХХI век» (16+) — дело не пошло.