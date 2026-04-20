Кривое зеркало: проверьте, как часто ваш мозг искажает реальность — психологический тест

Наш мозг — великий упроститель. Чтобы не перерабатывать тонны информации каждый раз, когда мы общаемся или оцениваем себя, он использует готовые шаблоны. Это экономит энергию, но часто подводит: мы приписываем людям то, чего в них нет, считаем свою правоту очевидной, а чужие промахи — злым умыслом. При этом нам кажется, что мы видим ситуацию объективно.