Кривое зеркало: проверьте, как часто ваш мозг искажает реальность — психологический тест

Наш мозг — великий упроститель. Чтобы не перерабатывать тонны информации каждый раз, когда мы общаемся или оцениваем себя, он использует готовые шаблоны. Это экономит энергию, но часто подводит: мы приписываем людям то, чего в них нет, считаем свою правоту очевидной, а чужие промахи — злым умыслом. При этом нам кажется, что мы видим ситуацию объективно.
Этот тест — не проверка знаний, а зеркало. Ответьте честно, как вы обычно думаете и поступаете, и узнайте, насколько ваше восприятие близко к реальности или же попадает в ловушки, знакомые каждому.
Друг снова опоздал на встречу. Что вы обычно думаете об этом?
Он безответственный, не уважает мое время.
Наверное, что-то случилось, бывает.
Он всегда таким был, ничего не изменится.