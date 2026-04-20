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Развлечения Тест Кривое зеркало: проверьте, как часто ваш мозг искажает реальность — психологический тест

Кривое зеркало: проверьте, как часто ваш мозг искажает реальность — психологический тест

В этом может крыться причина тревожности

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Узнайте, насколько вы склонны к типичным ловушкам мышления в общении и самооценке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУзнайте, насколько вы склонны к типичным ловушкам мышления в общении и самооценке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Узнайте, насколько вы склонны к типичным ловушкам мышления в общении и самооценке

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Наш мозг — великий упроститель. Чтобы не перерабатывать тонны информации каждый раз, когда мы общаемся или оцениваем себя, он использует готовые шаблоны. Это экономит энергию, но часто подводит: мы приписываем людям то, чего в них нет, считаем свою правоту очевидной, а чужие промахи — злым умыслом. При этом нам кажется, что мы видим ситуацию объективно.

Этот тест — не проверка знаний, а зеркало. Ответьте честно, как вы обычно думаете и поступаете, и узнайте, насколько ваше восприятие близко к реальности или же попадает в ловушки, знакомые каждому.

ТестПройден 342 раза
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Друг снова опоздал на встречу. Что вы обычно думаете об этом?

  • Он безответственный, не уважает мое время.

  • Наверное, что-то случилось, бывает.

  • Он всегда таким был, ничего не изменится.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Психология Тест Мышление
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Комментарии
5
Гость
21 апреля, 03:18
А тест то где?
Гость
20 апреля, 22:36
Мозг искажает, вы посмотрите телевизор, там такие искажения реальности, до которых мозгу еще и не снилось.
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Гость
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