«Шоу не совсем про вокал»: Месяц идеально спела, но ее всё равно выгнали из «Маски» — причина

Месяц одиннадцать выпусков брала небывалые высоты в прямом и переносном смысле Источник: «Маска» / Vk.com

До финала седьмого сезона шоу «Маска» (12+) осталась всего неделя. Жюри всё труднее выбирать, кто достоин выйти в финал. Если раньше участников можно было критиковать за невыразительные номера или голос, то полуфиналистов не упрекнешь в этом. Чтобы определить четверых лучших из лучших, судьи стали обращать внимание на то, насколько разнообразны были маски в течение сезона. Месяц не смог удивить разносторонностью и покинул проект. Однако перед этим снял костюм, и все узнали, кто находился внутри.

Одиннадцатый выпуск сразу начался со снятия маски, но только не с участника, а с приглашенного гостя. На сцену вышел грустный, посиневший Клоун.

— Сразу видно, человек пьющий! — заключил Тимур Родригез.

Гость в подсказках заявил, что сам не страдает коулрофобией, да и чего ему бояться самого себя Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

Клоун честно рассказал, что занимается музыкой, а идти смешить людей или выступать в театре ему уже не позволяет возраст. Гость также раскрыл, что он впервые появился на «Маске» и очень этому рад. В подсказках Клоун о себе сказал, что он ого-го и суперстар, что сразу отослало к одноименному шоу.

Музыкант исполнил песню «Я — заводной» Валерия Леонтьева, и по голосу судьи сразу поняли, что перед ними действительно человек взрослый.

— Мне кажется, я этого артиста узнал сразу, как только он произнес две фразы. Я ребятам говорю: это он — Стас Михайлов, — выдвинул версию Филипп Киркоров.

Несмотря на то, что, пока шел номер, Сергей Лазарев поддерживал идею, после выступления Клоуна он засомневался.

— Я никогда его не видел таким активным и танцующим, — возразил Лазарев. — Может быть, там Григорий Лепс или Владимир Кузьмин?

Перед тем как снять маску, жюри остановились на финальных версиях: Стас Михайлов, Emin, Аркадий Укупник, Леонид Агутин, Александр Шоуа. Но ни одна из этих версий не оказалась верной — перед судьями был победитель второго сезона шоу «Суперстар!» (12+) Виктор Салтыков.

Виктор Салтыков ни разу не соврал, когда отвечал на вопросы судей, но мастерски прятал свой голос Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

— Я купился на эту интонацию, как мальчишка. Как мне стыдно! — закричал Киркоров.

После того как судьи разогрелись, угадывая гостевую маску, на сцене один за другим стали появляться участники. Первой стала Месяц. Она пришла не с пустыми руками, а с огромной корзиной цветов, которую вручила певице Валерии.

— Дорогая Валерия, у вас позавчера наступил день рождения, я от Месяца и лично от себя хочу вас поздравить, — обратилась участница к певице.

Номер Месяца также стал настоящим подарком для судей. Она спела композицию Селин Дион All by Myself, и вся звездная коллегия аплодировала ей стоя, что считается высшей похвалой.

Половину номера Месяц пела на фоне красного занавеса, за которым после появилась эффектная подтанцовка Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

— Я говорить даже буду стоя, потому что это грандиозно, — был покорен Филипп Киркоров. — Я всегда знал, что вы невероятная вокалистка. Вы с такой душой и глубиной пели, даже за маской чувствуется всё, что переживаете и что хотите донести до зрителей. Невозможно не влюбиться в ваш голос.

Однако несмотря на то, что все оценили вокальное мастерство артистки, Сергею Лазареву нашлось за что пожурить участницу.

— Хотелось, чтобы вы похулиганили. Одиннадцать программ мы слышали супер-пупер вокалистку, но это шоу не совсем про вокал. Вы каждый раз как на экзамене, — высказался Лазарев.

За Месяца заступился Филипп Киркоров, который посчитал, что сильный голос и выступление — это подарок.

— На федеральных каналах такая музыка нечасто звучит, а шоу «Маска» дает возможность прикоснуться к хорошему материалу, с которым в нашей стране дефицит, — возразил король поп-музыки.

Жюри уже несколько выпусков уверены, что под маской победительница шоу «Голос» (12+) Александра Воробьева, которая когда-то выиграла у SHAMANa. Лазарев посчитал, что певица до сих пор не может принять факт, что она полноценная артистка и ей не нужно больше ничего никому доказывать.

— Саша, нужно расслабиться и поверить, что все конкурсы уже позади. Тебе нужно быть собой, быть артисткой и кайфовать от того, что ты можешь быть разной, можешь хулиганить и ошибаться, — порекомендовал участнице Лазарев.

Перед тем как определить, кто станет вторым номинантом на вылет, перед судьями появилась еще одна гостевая маска — Пуш. Артист исполнил песню Rich Girl Гвен Стефани.

В огромной маске Пуш с трудом передвигался по сцене и ограничивался частыми приседаниями Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

— Ребята, я понял, это же подгоревший Колобок! — выдал Лазарев.

Пуш заигрывал с ведущими, подмигивая им разными глазами, в шутку называл Лазарева дядей Сережей и рассказывал, что он многодетный отец пушат. По такому поведению Тимур Родригез подумал, что перед ними комик.

— По поведению для меня это Илюша Соболев, — озвучил он версию.

Судьи также сошлись во мнении, что в маске может быть ведущий или актер, например, Александр Пушной, у которого созвучная фамилия, Паша Воля, Роман Емельянов или Денис Дорохов. Но и со второй гостевой маской вышла осечка — на самом деле под ней скрывался Стас Ярушин.

Стас Ярушин уже участвовал в шоу «Маска» в пятом сезоне, но его выгнали уже в четвертом выпуске Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

После такой разрядки судьям пришло время выбирать второго номинанта на вылет, и им стал Сурикат. Хотя появление участника на сцене ничего не предвещало. Сначала Сурикат подарил зрителям подарок — картину-мозаику из кадров со всех сезонов, на которой расписался каждый член жюри. После этого Киркоров дал Сурикату персональное напутствие, чем может похвастаться далеко не каждый.

— Улыбайтесь, господа, как говорил Мюнхгаузен, серьезное лицо — это еще не признак ума. Улыбайся и получи удовольствие от сегодняшнего выступления для того, чтобы стремительно ворваться в Кремлевский дворец, в финал, — обратился к Сурикату Киркоров.

Сурикат последовал совету поп-короля. Он спел песню Бенсона Буна Beautiful Things и в своем номере показал, насколько разнообразным может быть, окружив себя другими сурикатами. На фоне транслировались кадры из предыдущих номеров, а также то, что происходило в ту же минуту, снятое с разных ракурсов.

Сурикатов много не бывает Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

— По аналогии с Месяцем мне и здесь стоит сказать определенные вещи, — начал Лазарев. — Сурикат тоже всегда выбирает сложные композиции и показывает голос. Но в отличие от Месяца, который мне близок, у Суриката больше куража, хотя оба артиста уже поют своими голосами. Я большой поклонник Сократа (жюри с первых выпусков предполагают, что этот певец в маске. — Прим. ред.), но я никогда не видел, чтобы он так себя вел во время своих выступлений.

В итоге такое различие между Сурикатом и Месяцем сыграло решающую роль, и снять маску судьи выбрали с последней. Перед тем как участница сняла костюм, жюри последний раз выдвинули версию, что перед ними Александра Воробьева.

В своей речи Александра отметила, что ей очень лестно, что ее голос узнают Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год