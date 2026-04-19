Тест для фанатов советского кино: попробуйте ответить на 10 из 10 без ошибок

Советский кинематограф — это не просто старые пленки, а культурный код, который объединяет поколения. Мы знаем эти фильмы наизусть, цитируем героев за обедом и каждый год сопереживаем Жене Лукашину. Но так ли хорошо вы помните детали сюжетов, которые скрыты за легендарными фразами? Проверьте себя: сможете ли вы ответить на 10 вопросов нашего теста, в котором мы подготовили задания по фильмам, любимым не одним поколением. Будьте готовы к тому, что даже истинным киноманам придется напрячь память, чтобы набрать 10 из 10.