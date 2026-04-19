Тест для фанатов советского кино: попробуйте ответить на 10 из 10 без ошибок

Советский кинематограф — это не просто старые пленки, а культурный код, который объединяет поколения. Мы знаем эти фильмы наизусть, цитируем героев за обедом и каждый год сопереживаем Жене Лукашину. Но так ли хорошо вы помните детали сюжетов, которые скрыты за легендарными фразами? Проверьте себя: сможете ли вы ответить на 10 вопросов нашего теста, в котором мы подготовили задания по фильмам, любимым не одним поколением. Будьте готовы к тому, что даже истинным киноманам придется напрячь память, чтобы набрать 10 из 10.
На каком балете Жеглов и Шарапов ловили Ручечника в фильме «Место встречи изменить нельзя» (18+)?
«Спящая красавица»
«Жизель»
«Щелкунчик»
«Лебединое озеро»
Главный герой какой кинокомедии носит фамилию Борщов?
«Афоня» (12+)
«Девчата» (0+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
Чье имя носил полк, в котором служил герой фильма «Белое солнце пустыни» (18+)?
Николая Гоголя
Исаака Бабеля
Августа Бебеля
Георга Гегеля
Благодаря фильму «Джентльмены удачи» (6+) все знают, что нехороший человек — это редиска. А как, по словарю того же фильма, называют хорошего человека?
Фуфлыжник
Фрей-фея
Фофаня
Фанфараон
Не напомните фамилию управдома Варвары Сергеевны из «Бриллиантовой руки» (18+)?
Плющ
Хвощ
Свищ
Кагарманова
В фильме «Кин-дза-дза!» (12+) жители планеты Плюк делятся на пацаков и четлан. Как назывался их самый ценный ресурс, заменявший деньги и топливо?
Чатл
Луц
ПЦ
КЦ
Как назывался ресторан, где Горбунков и Козодоев устроили дебош в «Бриллиантовой руке» (18+)?
«Прага»
«Плакучая ива»
«Арагви»
«Седьмое небо»
Кто из троицы (Трус, Балбес или Бывалый) в фильме «Операция „Ы“» прячет за пазуху бутылку водки, которая потом «разбивается»?
Трус
Балбес
Бывалый
Никто не прячет
Какой марки был автомобиль, на котором разъезжали Трус, Балбес и Бывалый в «Кавказской пленнице» (6+)?
«Москвич-408»
Cadillac de Ville
Adler Trumpf
Ford Prefect
А в фильме «Берегись автомобиля» (12+) Юрий Деточкин угонял машины у взяточников и спекулянтов. Куда он девал вырученные от продажи деньги?
Пропивал
Отправлял матери
Отправлял в дома старчества
Отправлял в детские дома