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Развлечения Тест Тест для фанатов советского кино: попробуйте ответить на 10 из 10 без ошибок

Тест для фанатов советского кино: попробуйте ответить на 10 из 10 без ошибок

Уверены, что ни разу не ошибетесь?

1 644
Би и Уэф показывают, сколько правильных ответов они набрали в нашем тесте | Источник: кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (12+) реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1986 годБи и Уэф показывают, сколько правильных ответов они набрали в нашем тесте | Источник: кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (12+) реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1986 год

Би и Уэф показывают, сколько правильных ответов они набрали в нашем тесте

Источник:

кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (12+) реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1986 год

Советский кинематограф — это не просто старые пленки, а культурный код, который объединяет поколения. Мы знаем эти фильмы наизусть, цитируем героев за обедом и каждый год сопереживаем Жене Лукашину. Но так ли хорошо вы помните детали сюжетов, которые скрыты за легендарными фразами? Проверьте себя: сможете ли вы ответить на 10 вопросов нашего теста, в котором мы подготовили задания по фильмам, любимым не одним поколением. Будьте готовы к тому, что даже истинным киноманам придется напрячь память, чтобы набрать 10 из 10.

ТестПройден 427 раз
1 / 10

На каком балете Жеглов и Шарапов ловили Ручечника в фильме «Место встречи изменить нельзя» (18+)?

  • «Спящая красавица»

  • «Жизель»

  • «Щелкунчик»

  • «Лебединое озеро»

2 / 10

Главный герой какой кинокомедии носит фамилию Борщов?

  • «Афоня» (12+)

  • «Девчата» (0+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

3 / 10

Чье имя носил полк, в котором служил герой фильма «Белое солнце пустыни» (18+)?

  • Николая Гоголя

  • Исаака Бабеля

  • Августа Бебеля

  • Георга Гегеля

4 / 10

Благодаря фильму «Джентльмены удачи» (6+) все знают, что нехороший человек — это редиска. А как, по словарю того же фильма, называют хорошего человека?

  • Фуфлыжник

  • Фрей-фея

  • Фофаня

  • Фанфараон

5 / 10

Не напомните фамилию управдома Варвары Сергеевны из «Бриллиантовой руки» (18+)?

  • Плющ

  • Хвощ

  • Свищ

  • Кагарманова

6 / 10

В фильме «Кин-дза-дза!» (12+) жители планеты Плюк делятся на пацаков и четлан. Как назывался их самый ценный ресурс, заменявший деньги и топливо?

  • Чатл

  • Луц

  • ПЦ

  • КЦ

7 / 10

Как назывался ресторан, где Горбунков и Козодоев устроили дебош в «Бриллиантовой руке» (18+)?

  • «Прага»

  • «Плакучая ива»

  • «Арагви»

  • «Седьмое небо»

8 / 10

Кто из троицы (Трус, Балбес или Бывалый) в фильме «Операция „Ы“» прячет за пазуху бутылку водки, которая потом «разбивается»?

  • Трус

  • Балбес

  • Бывалый

  • Никто не прячет

9 / 10

Какой марки был автомобиль, на котором разъезжали Трус, Балбес и Бывалый в «Кавказской пленнице» (6+)?

  • «Москвич-408»

  • Cadillac de Ville

  • Adler Trumpf

  • Ford Prefect

10 / 10

А в фильме «Берегись автомобиля» (12+) Юрий Деточкин угонял машины у взяточников и спекулянтов. Куда он девал вырученные от продажи деньги?

  • Пропивал

  • Отправлял матери

  • Отправлял в дома старчества

  • Отправлял в детские дома

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
СССР Советское кино Фильм Развлечение
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Комментарии
5
Гость
20 апреля, 01:31
Оказывается, комментарии от ии-бота могут быть тупее совкового кинематографа
Гость
19 апреля, 16:01
Это предложение какое-то бессвязное, перечитайте, пожалуйста, и исправьте.
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Гость
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