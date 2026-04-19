Вы видели, что они вытворяют? Эти 7 россиян из Книги рекордов Гиннесса поразили весь мир

Россияне умеют удивлять своими необычными умениями в спорте и творчестве Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Книга рекордов Гиннесса давно вышла за рамки сборника о силе, скорости и выносливости. Сегодня она стала площадкой для необычных идей, странных экспериментов и человеческого упорства. Россияне уже много лет удивляют мир, устанавливая громкие рекорды и поражая своей силой и талантом, — именно поэтому о них невозможно не рассказать.

Екатерина Лисина

Екатерина Лисина из Пензы попала в Книгу рекордов Гиннесса дважды. В 2017 году ее назвали самой высокой моделью в мире, а также обладательницей самых длинных ног. Рост Екатерины 205 сантиметров, из которых 133 — ноги.

— Очень надеюсь изменить мир моды и вывести его на более высокий уровень! Для меня большая честь попасть в Книгу рекордов Гиннесса, — радовалась Лисина.

В профиле Екатерины немало откровенных съемок Источник: ekaterina_lisina15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В детстве Екатерина и не думала, что будет счастлива, что такая высокая. В школе Лисина сильно комплексовала и не могла принять свою внешность. Только после того, как в 15 лет она занялась баскетболом и познакомилась с такими же высокими девушками, осознала, что рост не недостаток, а дар.

За свою спортивную карьеру Екатерина становилась серебряным призером чемпионата мира, участвовала в Олимпийских играх и набрала внушительный список наград. Правда, несмотря на популярность и достижения, в 2015 году Лисина захотела строить карьеру модели.

Вот что значит ноги от ушей — правда, не уточнили, от чьих Источник: ekaterina_lisina15 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы она живет в Лос-Анджелесе, где участвует в рекламе и ведет свой блог. В нем модель снимает забавные видео, где обыгрывает свой высокий рост. На профиль Екатерины подписано больше миллиона человек.

Александр Овечкин

В детстве Овечкин увлекся хоккеем благодаря родителям. Те и сами были профессиональными спортсменами и сначала предлагали Александру понаблюдать за игрой, а после отдали в спортивную секцию.

Еще до совершеннолетия Овечкин поставил свой первый рекорд — забил больше всего шайб на чемпионате в Москве. Видя, с каким рвением он играет, в 16 лет его приняли в основную команду «Динамо», а в 17 — включили в состав сборной России.

— «Доброжелатели» сразу начали говорить, мол, а что вы хотите, у Саши просто родители в спорте, — рассказывал Александр.

За многолетнюю карьеру Овечкин доказал, что его достижения не связаны с покровительством родителей. Он неоднократно становился чемпионом мира, получал кубок Стэнли и становился лучшим игроком НХЛ. Единственное, что так и не поддалось Александру, — Олимпийские игры. Он три раза выступал на них за Россию и каждый раз проигрывал.

Таким счастливым, как во время вручения кубка Стэнли, Овечкина еще не видели Источник: aleksandrovechkinofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я хочу попросить прощения у болельщиков. Может быть, это был единственный шанс выступить на Играх перед родной публикой. К сожалению, не удалось показать достойный результат и взять медаль, — публично извинился Овечкин после последнего участия в играх в 2014 году.

Количеству рекордов, которые поставил хоккеист Александр Овечкин, можно только позавидовать, притом часть из них он сам же перевыполняет. В разные годы Овечкин получал титулы спортсмена, который забил больше 30 шайб подряд, после улучшил результат, забив больше 45, также он быстрее всех набрал 2000 бросков и сделал больше всего голов за одну команду.

В 2025 году Овечкин получил новое достижение — стал вторым человеком в истории хоккея, забросившим 1000 шайб.

Виталий Вивчар

Виталий родился и живет в Томске. По профессии он программист, но с детства его привлекает не только компьютерное железо, но и спортивное. Еще когда Виталий учился в школе, он занялся отжиманием и тяганием гантелей.

С каждым годом Вивчар всё больше проверял пределы своих возможностей, увеличивая время и груз. Благодаря регулярным тренировкам Виталий неоднократно становился чемпионом России, Евразии, Сибири по жиму. Спортсмен также попал в Книгу рекордов России, когда за час отжал 55-килограммовую штангу 1006 раз.

Девушки, держите себя в руках — Виталий занят Источник: vivcharvitaly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда казалось, стремиться больше не к чему и все возможные награды уже есть на полочке, Виталий открыл для себя новый уровень — занялся фридайвингом и отжатием штанги под водой.

— Штанга под водой весит легче, чем на суше, но при этом там невозможно дышать, есть сопротивляемость воды, надо еще суметь удержаться на скамейке. Всё это усложняет сам процесс жима, — описывал Виталий.

Соревнований по такому виду спорта пока нет, но зато Виталий узнал, что есть рекорд в Книге Гиннесса. В 2019 году американец отжал штангу 62 раза. Вивчар, недолго думая, захотел побить этот результат: он подал заявку и в 2020 году при свидетелях поднял штангу 77 раз.

Кроме записи в самой Книге Гиннесса, Виталий также получил памятный сертификат Источник: vivcharvitaly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ради таких эмоций и стоит делать такие рекорды! Для меня сегодняшний результат — это преодоление себя, и еще будет что внукам показать и рассказать, — был вне себя от счастья Вивчар.

Сергей Пенкин

Сергей Пенкин попал в Книгу рекордов Гиннесса еще на заре своей карьеры. В 80-е он работал в ансамбле варьете московской гостиницы «Космос». Иногда ездил вместе с ними выступать за границу, где его и заметили.

— Это было в Канаде. Оттуда и пошло мое название «Принц серебряный». Я работал в Варьете в 1988 году. Мы поехали на гастроли в Канаду. Я могу петь баритоновые партии и теноровые. У меня драматический тенор и лирический баритон — это четыре октавы, и благодаря им я и занесен в книгу рекордов, — делился Пенкин.

Песня Feelings надолго стала визитной карточкой Пенкина, где можно услышать возможности его голоса Источник: Сергей Пенкин / vk.com

Сергей признавался, что и сам не знает, в какой именно момент и кто рассказал о нем составителям Книги Гиннесса. Сам певец не подавал заявку и никак не записывал свои выступления, всё получилось само собой.

Необычный титул практически никак не сказался на популярности Пенкина, и о том, что тот занесен в книгу рекордов, даже мало кто знает. Из той поездки в Канаду всем запомнилось совсем другое событие — Пенкин выступал на одной сцене с группой The Rolling Stones и впервые попал на американское и канадское телевидение.

Вот он — достойный противник Киркорову в экстравагантных костюмах Источник: penkinofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 90-е годы Сергей Пенкин начал сольную карьеру. Он выделялся среди других исполнителей яркими блестящими нарядами, которые создавал сам. По словам Сергея, один из его костюмов помогал украшать перед выступлением Виктор Цой.

Последние годы Сергей продолжает активно гастролировать по России, дает интервью и признаётся, что совсем не ощущает свой возраст.

Александра Трусова

Впервые Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ей было 14 лет. На юниорских соревнованиях она стала первой женщиной, которая сделала прыжок четверной тулуп. Спустя всего год она повторно вписала себя в историю, но уже со следующим достижением — Трусова стала первой женщиной, которая сделала четверной флип.

— Я прекрасно понимаю, что уже вписана в Книгу рекордов Гиннесса и в историю фигурного катания. Я работала ради этого, — говорила Трусова.

После череды достижений Александра надеялась так же всех поразить на Олимпийских играх в 2022 году, но тогда Трусова заняла только второе место, уступив первое российской спортсменке Анне Щербаковой.

Узнав о том, что получит лишь серебряную медаль, Трусова не смогла сдержать слёз, так как посчитала это полным поражением.

— Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! — кричала Трусова.

С годами Трусова ушла от своих огненно-рыжих волос, но сохранила любовь к фигурному катанию Источник: avtrusova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тем не менее после Олимпиады Трусова катается в шоу Евгения Плющенко, участвует в соревнованиях и телевизионных шоу. На время Александра брала паузу в 2025 году, когда стало известно, что она беременна. Однако всего через несколько месяцев после появления сына Александра стремительно вошла в форму и уже выходит на лед.

Евгений Папунаишвили

Хореограф попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году. Он вживую провел самый масштабный урок танцев, на который пришло 1820 человек.

Еще сам того не осознавая, Евгений начал готовиться к такому громкому мастер-классу, когда ему было 14 лет. В этом возрасте он начал проводить первые уроки по танцам и зарабатывать.

Вы в танцах! Источник: e_papunaishvili / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме множества наград на танцевальных конкурсах, Папунаишвили доказал, что может не только сам безупречно и грациозно кружиться на сцене, но и в короткие сроки научить этому людей. Евгений неоднократно участвовал в шоу «Танцы со звездами» (12+) в паре с известными девушками шоу-бизнеса: Марией Мироновой, Ксенией Собчак, Аленой Водонаевой и другими. Дважды он приводил пару к победе, когда его партнершами были Юлия Савичева и Глюкоза.

Последние годы хореограф продолжает часто появляться на телевизионных шоу, но в качестве приглашенного гостя или судьи. Несколько раз он оценивал творческие номера в шоу «Пацанки» (18+) и «Большие девочки» (18+), а также отбирал самых достойных в программе «Удивительные люди» (12+), где участники должны поразить своими умениями и способностями.

Александр Муромский

Звание русского богатыря современности смело можно отдать Александру Муромскому. У него не только подходящая фамилия, но и неслыханная сила. В детстве Александр катался на коньках, занимался карате — всё как у других мальчиков.

В какой-то момент он захотел тягать штангу, поднимать гирю и постепенно наращивать мышечную массу. В 1999 году Александр попал за кулисы американского шоу Knights of the Light, которое приехало в Россию. Он увидел, как качки эффектно скручивают в крендель металлические предметы, тягают многотонные грузы. Александр подумал: если они так могут, то почему бы и ему не попробовать?

С таким богатырем даже Арнольд Шварценеггер приуныл Источник: Александр Муромский / vk.com

Он создал в России шоу «Русский богатырь» и в рамках него в 2008 году впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса: согнул стальную трубу всего за несколько секунд. После этого случая рекорды посыпались один за другим: он гнул сковородки, огромные прутья, рвал справочники и каждый раз делал это всё за меньшее количество времени.

Некоторые задавались вопросом — зачем ему это, ведь попадание в Книгу рекордов Гиннесса не дает никакого денежного приза или награды, кроме титула. Александр объяснял, что именно регалии ему и нужны.