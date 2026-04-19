Как правильно ловить на спиннинг и для какой рыбы он подходит — советы бывалых рыболовов

Рыбалка на спиннинг отличается своей активностью Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Рыбалка на спиннинг — один из самых популярных и динамичных способов ловли рыбы. В отличие от традиционной поплавочной удочки, спиннинг предназначен для активной ловли хищника с использованием искусственных приманок. Такой способ рыбалки требует немного больше движения и техники, но именно за это его и любят рыболовы. Они поделились с нами хитростями, которые помогут получить большой улов.

Как правильно ловить на спиннинг

При ловле на спиннинг используется катушка и искусственная приманка (блесна, воблер, силикон). Приманка постоянно забрасывается и проводится в воде, рыболов активно ищет рыбу, перемещаясь по берегу или водоёму. Таким образом, спиннинговая ловля — это активная охота за рыбой, а не ожидание поклёвки. Но в зависимости от целей и условий могут отличаться и сами спиннинги.

— Спиннинг для активной рыбалки отличается для видов рыбалки, водоёмов и рыб. Например, для рыбалки на омуля летом с лодки нужен не сильно длинный спиннинг 2-2,5 метра. А на хариуса лучше 3,5 метра и телескопический для удобства передвижения по зарослям на берегу. Крупные виды рыб ловят на спиннинг: таймень, сиг, ленок, щука, крупный окунь — на блесну, — поделился секретами опытный рыбак Юрий Канджа.

Рыболовы говорят и о технике безопасности: спас-жилеты в лодке должны быть обязательно. В диких местах при ловле с берега стоит помнить о медведях и клещах в траве.

— Есть такая штука как «Правила рыболовства», они применяются к водоёмам, согласно географического расположения (нерест и так далее). Их тоже стоит изучить прежде, чем выходить на «тропу рыбака», — дополняет Юрий.

Принцип ловли

Главное отличие спиннинга от поплавочной удочки — принцип ловли. Удочка чаще используется для статичной рыбалки, когда приманка с поплавком находится в воде и рыболов просто ждёт поклёвку. Спиннинг в основном применяют для ловли хищной рыбы, которая реагирует на движение добычи.

Спиннинг в основном применяют для ловли хищной рыбы, которая реагирует на движение добычи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рыбалка возможна практически в любых водоёмах — на реках, озёрах, водохранилищах и прудах. Спиннинг также активно используют при рыбалке с лодки.

Основной принцип ловли на это устройство состоит из нескольких этапов: заброс приманки, проводка и поклёвка. Когда рыба атакует приманку, чувствуется удар или натяжение лески. В этот момент нужно сделать короткую подсечку удилищем и начать вываживание.

Со временем рыболов начинает лучше чувствовать снасть и понимать поведение рыбы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— Есть еще способ ловли, называемый «нахлыстом». В наших широтах он не сильно распространен, да и вообще по стране. Большей популярностью он пользуется в западных странах. У нас его пытаются популяризовать профессиональные рыбаки. На спиннинг несколько способов ловли. Поплавок, блесна, верховая приманка и так далее. Поплавок и блесна — с ними ясно, а вот в верховой рыбалке особенность в том, что поплавок находится на начале лески, а мухи либо наживка идут следом, находясь у самой поверхности, имитируя тем самым насекомых на водной глади. При ловле «нахлыстом» муха также находится на поверхности, — рассказал рыбак-любитель Игорь Кузнецов.