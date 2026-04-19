Вы действительно жили в 90-х? Если не мечтали попасть на эту передачу — есть вопросы

Тот случай, когда годы идут и теперь в шоу побороться за конструктор захотели бы не дети, а взрослые

LEGO — заветная мечта всех детей 90-х! И во многом эту мечту подпитывала программа «Лего-го!». Командное шоу, где каждый конкурс был пропитан магией конструктора: дети собирали фигурки на время, составляли слова из кубиков с буквами, носились по студии со специальными «лего-пылесосами», а в финале строили башню из полуметровых блоков! И главное — все участники уходили домой с наборами LEGO.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.