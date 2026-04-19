Вы действительно жили в 90-х? Если не мечтали попасть на эту передачу — есть вопросы

LEGO — заветная мечта всех детей 90-х! И во многом эту мечту подпитывала программа «Лего-го!». Командное шоу, где каждый конкурс был пропитан магией конструктора: дети собирали фигурки на время, составляли слова из кубиков с буквами, носились по студии со специальными «лего-пылесосами», а в финале строили башню из полуметровых блоков! И главное — все участники уходили домой с наборами LEGO.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Зависть одолевала каждого тинейджера после просмотра этой программы, ведь позволить себе знаменитый конструктор могла не каждая семья. Большинство довольствовались отечественными аналогами, где детали порой не стыковались друг с другом — в LEGO такое было немыслимо! Кто-то собирал свою коллекцию, покупая «Волшебный сундучок MilkyWay» — помните? В нем было всего несколько элементов, но с каждой новой покупкой твой запас LEGO медленно, но верно рос.
«Лего-го!» — это гениальный рекламный продукт. Каждая секунда эфира работала на бренд, но кто-то замечал это? Дети — точно нет.
Производством шоу занималась телекомпания «Класс!» Сергея Супонева. Первым ведущим был Георгий Галустьян, но его быстро сменил Федор Стуков — тот самый Том Сойер из фильма 1981 года и будущий режиссер сериалов «Восьмидесятые» (12+) и «Физрук» (18+).
Шоу выходило на ОРТ с 1995-го по март 1998-го, а в 2000 году вернулось на СТС под названием «КБ-Легонавт» — уже в новом формате, где участники соревновались за поездку в датский «Леголенд». Однако через год программу закрыли.
С тех пор прошло почти 30 лет, и теперь выросшие дети 90-х покупают огромные наборы LEGO… для себя. Потому что детская мечта должна сбываться — даже спустя годы.
А какой набор LEGO есть у вас?