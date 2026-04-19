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Развлечения Окна ТВ Обзор Вы действительно жили в 90-х? Если не мечтали попасть на эту передачу — есть вопросы

Вы действительно жили в 90-х? Если не мечтали попасть на эту передачу — есть вопросы

Об этом шоу сейчас мало кто помнит, но 30 лет назад на него хотел попасть каждый ребенок

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Тот случай, когда годы идут и теперь в шоу побороться за конструктор захотели бы не дети, а взрослые | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаТот случай, когда годы идут и теперь в шоу побороться за конструктор захотели бы не дети, а взрослые | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Тот случай, когда годы идут и теперь в шоу побороться за конструктор захотели бы не дети, а взрослые

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

LEGO — заветная мечта всех детей 90-х! И во многом эту мечту подпитывала программа «Лего-го!». Командное шоу, где каждый конкурс был пропитан магией конструктора: дети собирали фигурки на время, составляли слова из кубиков с буквами, носились по студии со специальными «лего-пылесосами», а в финале строили башню из полуметровых блоков! И главное — все участники уходили домой с наборами LEGO.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Зависть одолевала каждого тинейджера после просмотра этой программы, ведь позволить себе знаменитый конструктор могла не каждая семья. Большинство довольствовались отечественными аналогами, где детали порой не стыковались друг с другом — в LEGO такое было немыслимо! Кто-то собирал свою коллекцию, покупая «Волшебный сундучок MilkyWay» — помните? В нем было всего несколько элементов, но с каждой новой покупкой твой запас LEGO медленно, но верно рос.

Из деталей в сундучке можно было собрать птиц, животных, машины и самолеты | Источник: кадр из рекламы MilkyWayИз деталей в сундучке можно было собрать птиц, животных, машины и самолеты | Источник: кадр из рекламы MilkyWay

Из деталей в сундучке можно было собрать птиц, животных, машины и самолеты

Источник:

кадр из рекламы MilkyWay

«Лего-го!» — это гениальный рекламный продукт. Каждая секунда эфира работала на бренд, но кто-то замечал это? Дети — точно нет.

Производством шоу занималась телекомпания «Класс!» Сергея Супонева. Первым ведущим был Георгий Галустьян, но его быстро сменил Федор Стуков — тот самый Том Сойер из фильма 1981 года и будущий режиссер сериалов «Восьмидесятые» (12+) и «Физрук» (18+).

Несмотря на популярность проекта, теперь в Сети можно найти только видео-заставку и запись трех выпусков

Источник:

lego.com

Шоу выходило на ОРТ с 1995-го по март 1998-го, а в 2000 году вернулось на СТС под названием «КБ-Легонавт» — уже в новом формате, где участники соревновались за поездку в датский «Леголенд». Однако через год программу закрыли.

С тех пор прошло почти 30 лет, и теперь выросшие дети 90-х покупают огромные наборы LEGO… для себя. Потому что детская мечта должна сбываться — даже спустя годы.

А какой набор LEGO есть у вас?

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Ностальгия Lego
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Комментарии
10
Гость
20 апреля, 07:10
Вообще не видел и лего никогда не было .
Гость
20 апреля, 07:02
Бред какой.
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Гость
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