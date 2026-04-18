Приближается самый мощный день года: что сделать каждому знаку зодиака, чтобы не упустить удачу

Астролог рассказала о самом лучшем дне в году Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

19 апреля нас ждет самый мощный день в году. Как рассказала ведический астролог из Ярославской области Мария Орлова, это день Акшая Тритья.

По ведическому лунному календарю Акшая Тритья считается самым лучшим днем года. Слово «Акшая» на санскрите означает «непобедимый, неуничтожаемый», что говорит о силе энергий этого дня. «Тритья» — третий лунный день, который благоприятен для любого начинания. Эзотерики считают, что это время — период исполнения самых сокровенных желаний. Всё начатое в этот день будет удаваться, инвестиции принесут прибыль. Но чтобы всё прошло удачно, нужно иметь хорошую карму.

Мария рассказала, как действовать представителям каждого знака зодиака в этот сильный период, чтобы желания исполнились.

Овен

Пик вашей силы — на рассвете. Придется встать в пять утра и написать свои главные цели на этот год. До 06:08. Сделайте самое главное до завтрака. А после отдыхайте, расслабляйтесь и получайте удовольствие от этого дня.

Телец

Вам разрешается быть даже жесткими в своих целях в этот день. Не просите разрешения, берите любую ситуацию напором. Самое мощное время для любых важных действий, в том числе для написания целей, — с 06:08 до 07:37.

Близнецы

Если у вас есть какие-то незакрытые гештальты, особенно в теме финансов, срочно их завершите. Верните, примите, простите долг. Хорошая пустота притянет новое. Скидывайте с себя всё лишнее. Ваше волшебное время — 07:38–10:04.

Рак

Действуйте через свой дом. Почистите его физически и энергетически. Зажгите свечи, позвоните маме или тому человеку, кто вас растил. Ваша опора — это ваши корни. А самое мощное время для написания ваших целей — с 10:05 до 13:02.

Лев

Не тратьте энергию на какие-то объяснения или оправдания, просто делайте то, что пообещали самому себе. Тишина усилит ваш результат. А ваше лучшее время в этот день — с 13:03 до 16:03.

Дева

Организуйте пространство вокруг себя. Порядок в комнате в этот день равен порядку в голове до конца лета. Ваши звездные часы для написания целей — с 16:04 до 19:03.

Весы

Составьте четкий план, чего вы ждете от второго полугодия, и особенно от осени. Положите листок со своими целями в книгу и не перечитывайте до сентября, а потом увидите результат. Ваше мощное время — с 19:04 до 22:04.

Скорпион

Расстаньтесь с привычкой, которая работает против вас, хотя бы с одной, но именно 19 апреля. Это сломает старый сценарий жизни и даст энергию на новый. А ваше волшебное время для написания целей — с 22:05 19 апреля до 00:48 20 апреля.

Стрелец

Начните какой-то путь или обучение в этот день. Купите билет или оплатите курс. Обязательно отметьте эту точку старта — не важно куда, важен сам факт движения. А время для написания целей — с 00:49 до 02:40 20 апреля.

Козерог

Скажите кому-то спасибо за то, что обычно принимаете как должное. Поблагодарите материально своих наставников. Это усилит вашу карму в этот день в два раза. А лучшее время для написания своих целей — с 02:41 до 03:44 20 апреля.

Водолей

Сделайте добрый поступок в этот день для кого-либо. Например, можно помочь животным или людям, оставить чаевые в ресторане или сделать репост о сборе денежных средств для ребенка. Время для написания целей — с 03:45 до 04:28 20 апреля.

Рыбы

Не плывите по течению. Выберите одно движение против своей привычки и выведите его на постоянную основу. Например, вставать на час раньше или сказать то, о чем вы раньше боялись сказать окружающим. Это изменит вашу траекторию плавания. А время для написания целей — с 04:29 до 05:09 20 апреля.

Важно!

Те, кому совсем не вариант сидеть до ночи или до утра следующего дня, чтобы написать свои желания, могут воспользоваться «лазейкой».

— В этом дне есть одно общее универсальное время, которое подойдет для написания целей абсолютно каждому знаку зодиака — с 10:05 до 13:02, — подсказала астролог.