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Развлечения Окна ТВ Обзор Вы точно не могли ответить на все вопросы: вся правда о шоу «Умники и умницы»

Вы точно не могли ответить на все вопросы: вся правда о шоу «Умники и умницы»

За одну программу можно было узнать больше, чем за долгие часы в библиотеке

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Программа до сих пор существует и помогает умным детям поступить в ВУЗ, но победить в ней сложнее, чем сдать экзамены | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПрограмма до сих пор существует и помогает умным детям поступить в ВУЗ, но победить в ней сложнее, чем сдать экзамены | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Программа до сих пор существует и помогает умным детям поступить в ВУЗ, но победить в ней сложнее, чем сдать экзамены

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

А вы в детстве тоже чувствовали себя немного дураком, когда смотрели «Умники и умницы» (12+)? Казалось, что ответить на вопросы этой программы просто невозможно? Обнимаем — вы не один. И неудивительно: это не развлекательная викторина, а настоящая телевизионная олимпиада, где главный приз не телевизор, а поступление в МГИМО.

Полностью погрузиться в эпоху 90-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

В 1992 году на ОРТ решили создать интеллектуальное шоу для старшеклассников и поручили задачу журналисту Юрию Вяземскому. Но тот сразу решил: это будет больше чем просто игра! Так в эфире появилась телевизионная олимпиада «Умники и умницы».

Юрий Вяземский не только ведет программу, он также сам составляет все вопросы | Источник: кадр из программы «Умники и умницы» (12+), Первый канал, 2000 годЮрий Вяземский не только ведет программу, он также сам составляет все вопросы | Источник: кадр из программы «Умники и умницы» (12+), Первый канал, 2000 год

Юрий Вяземский не только ведет программу, он также сам составляет все вопросы

Источник:

кадр из программы «Умники и умницы» (12+), Первый канал, 2000 год

Руководство канала не верило, что такой заумный проект понравится школьникам. Но Вяземский возражал: программа недетская! Истинная аудитория «Умников» — любители интеллектуальных игр. Школьников же к участию привлекает шанс легко поступить в МГИМО.

Но так ли это легко? Сам Вяземский считает, что сдать вступительные экзамены проще, чем выиграть в «Умники и умницы». Тем не менее за тридцать лет около четырехсот участников получили заветные места в МГИМО.

Далеко не все могут попасть в программу, вход закрыт детям сотрудников МИДа, преподавателей МГИМО и наследникам известных фамилий

Источник:

1tv.ru

Но не расстраивайтесь: тему выпусков участникам сообщают заранее, но списков необходимой литературы не дают. Вопросы держат в секрете, и составляет их лично ведущий.

После кризиса 1998 года ОРТ перестал финансировать проект, и Вяземский создал собственную продюсерскую компанию «Образ-ТВ». Программа изменила название на «Умницы и умники», но по сути осталась прежней.

Сначала шоу поддерживал МГИМО, позже появилось государственное финансирование. Передача выходит до сих пор — так что, если хотите узнать что-то новое из мира гуманитарных наук (или проверить на прочность свою самооценку), просто включайте Первый канал в субботу в 9:00. Приятного вам просмотра!

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Телевидение Отдых Ностальгия Умники и умницы
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Комментарии
4
Гость
18 апреля, 01:42
Кто поумнее давно свалили отсюда на запад.
Гость
17 апреля, 20:32
Интересно, как бы я справился с такими вопросами в школьные годы.
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Гость
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