Вы точно не могли ответить на все вопросы: вся правда о шоу «Умники и умницы»

Программа до сих пор существует и помогает умным детям поступить в ВУЗ, но победить в ней сложнее, чем сдать экзамены

А вы в детстве тоже чувствовали себя немного дураком, когда смотрели «Умники и умницы» (12+)? Казалось, что ответить на вопросы этой программы просто невозможно? Обнимаем — вы не один. И неудивительно: это не развлекательная викторина, а настоящая телевизионная олимпиада, где главный приз не телевизор, а поступление в МГИМО.

Полностью погрузиться в эпоху 90-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.