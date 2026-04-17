Вы точно не могли ответить на все вопросы: вся правда о шоу «Умники и умницы»

А вы в детстве тоже чувствовали себя немного дураком, когда смотрели «Умники и умницы» (12+)? Казалось, что ответить на вопросы этой программы просто невозможно? Обнимаем — вы не один. И неудивительно: это не развлекательная викторина, а настоящая телевизионная олимпиада, где главный приз не телевизор, а поступление в МГИМО.
Полностью погрузиться в эпоху 90-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
В 1992 году на ОРТ решили создать интеллектуальное шоу для старшеклассников и поручили задачу журналисту Юрию Вяземскому. Но тот сразу решил: это будет больше чем просто игра! Так в эфире появилась телевизионная олимпиада «Умники и умницы».
Руководство канала не верило, что такой заумный проект понравится школьникам. Но Вяземский возражал: программа недетская! Истинная аудитория «Умников» — любители интеллектуальных игр. Школьников же к участию привлекает шанс легко поступить в МГИМО.
Но так ли это легко? Сам Вяземский считает, что сдать вступительные экзамены проще, чем выиграть в «Умники и умницы». Тем не менее за тридцать лет около четырехсот участников получили заветные места в МГИМО.
Но не расстраивайтесь: тему выпусков участникам сообщают заранее, но списков необходимой литературы не дают. Вопросы держат в секрете, и составляет их лично ведущий.
После кризиса 1998 года ОРТ перестал финансировать проект, и Вяземский создал собственную продюсерскую компанию «Образ-ТВ». Программа изменила название на «Умницы и умники», но по сути осталась прежней.
Сначала шоу поддерживал МГИМО, позже появилось государственное финансирование. Передача выходит до сих пор — так что, если хотите узнать что-то новое из мира гуманитарных наук (или проверить на прочность свою самооценку), просто включайте Первый канал в субботу в 9:00. Приятного вам просмотра!