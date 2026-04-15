Постапокалипсис, спасение мира и вопросы человечности: 7 сериалов в духе «Сотни»

Главные герои пережили не один апокалипсис Источник: «Сотня», реж. Джейсон Ротенберг, 2014–2020 г.

Постапокалиптические сериалы часто имели успех, поэтому не удивительно, что «Сотня» (18+) захватила зрителей с первой серии. На протяжении семи сезонов мы следили за подростками, которые учатся жить на Земле. Сериал полюбился многим за атмосферу, сюжетные повороты и моральный выбор, с которым каждый раз сталкивались герои. Для фанатов «Сотни» мы собрали похожие картины, которые бьют в те же точки: борьба за ресурсы, столкновение цивилизаций и цена лидерства.

«Сквозь снег» (18+, 2020–2024 г.)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5

Чем похоже: классовое расслоение и замкнутая экосистема

Если в «Сотне» авторы задавались вопросом, можно ли построить рай на пепелище, то «Сквозь снег» — про ад на рельсах. В 2013 году вышел одноименный полнометражный фильм с Крисом Эвансом в главной роли. Сюжет, конечно, похож, но сериал полноценно раскрывает не только мотивы героев, но и причины, по которым мир превратился в ледяную пустыню. В поезде, где собрались последние выжившие на Земле, как и на «Ковчеге», царит жесткая иерархия: хвост умирает с голоду, а первые вагоны утопают в роскоши.

Главный герой — детектив Андре Лейтон — живет в хвосте, но его вызывают расследовать убийство в элитном вагоне, и это становится детонатором классовой войны.

«Укрытие» (18+, 2023 г. — н. в.)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8

Чем похоже: тайны прошлого и жизнь в изоляции

Это, пожалуй, самый близкий «родственник» «Сотни» по атмосфере паранойи. По сюжету в недалеком будущем выжили 10 тысяч человек, которые теперь находятся в огромном бункере глубиной 144 этажа. Люди верят, что воздух снаружи отравлен и мир мертв, поэтому ни в коем случае нельзя выходить. Всю информацию они получают с огромных экранов, которые транслируют то, что якобы происходит наверху. Но инженер Джульетта Никольс начинает раскапывать правду, и это запускает настоящую цепную реакцию.

«Пространство» (18+, 2015–2022 г.)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

Чем похоже: политические интриги и космическое пространство

«Пространство» придется вам по душе, если в «Сотне» вам нравились космические битвы и конфликт между станциями. Человечество колонизировало Солнечную систему, но Земля, Марс и пояс астероидов балансируют на грани войны. Сюжет начинается с того, что детектив расследует дело об исчезновении молодой женщины и оказывается на борту звездолета.

Создатели консультировались с астрофизиками, поэтому сериал достаточно реалистичен.

«Видоизмененный углерод» (18+, 2018–2020 г.)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4

Чем похоже: мрачное будущее и идея перерождения

Киберпанк-нуар похож на «Сотню» мыслью, что человеческое тело — расходный материал. По сюжету мы переносимся в XXVII век, где сознание хранится на «стеках», а богатые могут менять тела как перчатки. Бывший военный спецназовец и в прошлом повстанец Такеши Ковач просыпается в новом теле спустя 250 лет. Его задача — расследовать смерть миллиардера Бэнкрофта, которое внешне выглядит как самоубийство.

Как и в «Сотне», эта картина поднимает вопрос, что значит быть человеком. Сериал жесток и философски сложен, хоть и визуально красив.

«Терра Нова» (16+, 2011 г.)

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9

Чем похоже: идея колонизации и попытка начать заново

Сериал закрыли после первого сезона, но он отлично попадает в вайб первого сезона «Сотни». По сюжету в 2149 году Земля перенаселена, а большинство растений и животных уже исчезли. Будущее человечества под сомнением, а надежда на выживание — в прошлом. Благодаря обнаруженному пространственно-временному порталу люди получают возможность переселиться на 85 миллионов лет назад и основать новую цивилизацию. Среди тех, кому выпала такая честь, оказывается семья Шеннонов. Но идиллия быстро превращается в кошмар: джунгли кишат динозаврами, а в колонии зреет заговор.

Продюсировал проект Стивен Спилберг, поэтому картинка — высший класс.

«Общество» (18+, 2019 г.)

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9

Чем похоже: идея выживания детей без взрослых и построение порядка

По сюжету группа подростков возвращается с экскурсии и выясняет, что все взрослые исчезли. А при попытке выехать из города герои попадают обратно в него же. Сериал обыгрывает не только идеи «Сотни» без радиации и космоса, но и «Повелителя мух» в современных реалиях.

«12 обезьян» (16+, 2015–2018 г.)

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9

Чем похоже: путешествия во времени и спасение мира

Сериал рассказывает об уголовнике из постапокалиптического будущего Джеймсе Коуле, который стал «подопытной свинкой». Некий вирус в 2015 году уничтожил почти всех людей, выжившие укрылись под землей. Тогда же ученые разработали технологию путешествия во времени. Теперь Коул должен вернуться в прошлое и предотвратить пандемию.