Любовь бывает и с клыками: 10 сериалов для тех, кто скучает по «Дневникам вампира»

Мистика, запретная любовь и опасные тайны возвращаются в сериалах о вампирах, ведьмах и оборотнях Источник: кадр из сериала «Дневники вампира» (18+), реж. Крис Грисмер, Джошуа Батлер и др., CBS Television Studios, 2009–2017 годы

Городок, где каждый второй хранит мрачную тайну, любовные треугольники накалены до предела, а вечная жизнь оказывается совсем не подарком судьбы — именно за эту смесь романтики, опасности и подростковой драмы зрители когда-то влюбились в историю о вампирах и их соседях.

«Дневники вампира» (18+) ценят за харизматичных антигероев, драматичные сцены под дождем, внезапные финты сценаристов и ощущение, что за любым сюжетным штилем последует настоящий конец света. Если вам не хватает именно такой атмосферы — с готическими страстями, мистикой и судьбоносными дилеммами, — представляем вам десять проектов, способных вернуть это сладостное чувство.

«Настоящая кровь» (18+)

Вампиры пытаются ужиться с людьми в одном городе. Ненависть и любовь в мелодраме с черным юмором Источник: кадр из сериала «Настоящая кровь» (18+), реж. Майкл Леманн, Скотт Уинант и др., HBO, 2008–2014 годы

Сюжет переносит зрителя в провинциальную Луизиану, где после появления искусственного заменителя крови вампиры перестали скрываться и официально заявили о себе. Сьюки Стэкхаус, способная слышать мысли окружающих, неожиданно оказывается втянутой в опасную игру. Ее связь с вампиром Биллом запускает цепочку событий, в которых страсть переплетается с жестокой борьбой за влияние.

Проект от HBO заметно откровеннее и мрачнее привычных подростковых историй. Здесь хватает и политики, и социальной сатиры, и кровавых разборок. Мир показан без прикрас: интриги, манипуляции и вспышки насилия — обычное дело.

«Древние» (18+)

Семья первородных вампиров возвращается в Новый Орлеан, чтобы вернуть себе город. «Древние» — это собственно спин-офф «Дневников вампира» Источник: кадр из сериала «Древние» (18+), реж. Мэттью Хатингс, Крис Грисмер и др., CBS Television Studios, 2013–2018 годы

Посмотреть «Древних» стоит хотя бы потому, что это спин-офф «Дневников вампира». История переносится в Новый Орлеан и сосредотачивается на семье первородных вампиров. Клаус Майклсон возвращается туда, где когда-то заложил основы своей власти, чтобы вернуть утраченное влияние и разобраться с врагами.

В центре внимания — сложные семейные отношения, древние заклинания и постоянная борьба за лидерство в сверхъестественном сообществе. Атмосфера ощутимо темнее, конфликты масштабнее, а герои — куда менее однозначны.

«Наследие» (18+)

«Наследие» — это новая глава во вселенной «Дневников вампира». Юные вампиры, оборотни и ведьмы учатся магии Источник: кадр из сериала «Наследие» (18+), реж. Джеффри Дж. Хант, Майкл А. Алловиц и др., CBS Television Studios, 2018–2022 годы

Еще один проект из вселенной «Дневников вампира». Действие разворачивается в школе Сальваторе, где обучаются подростки с необычными способностями. Хоуп Майклсон, обладающая уникальной природой, пытается разобраться в себе и одновременно спасать окружающих от новых угроз.

По настроению проект легче, чем его предшественники. Здесь больше юмора и школьных будней, но магические дуэли, моральные дилеммы и романтические переживания остаются важной частью повествования.

«Сверхъестественное» (18+)

Братья Винчестеры стараются не выпустить демонов. Фантастический сериал, вдохновленный «Сумеречной зоной» (18+) Источник: кадр из сериала «Сверхъестественное» (18+), реж. Роберт Сингер, Филип Сгриккиа и др., The CW, 2005–2020 годы

На протяжении пятнадцати сезонов братья Винчестеры путешествуют по США, выслеживая демонов, призраков и прочих созданий из мифов. За охотой скрывается личная драма — отношения в семье, чувство вины и постоянная угроза потери.

Проект умело сочетает хоррор, иронию и эмоциональные сцены. Сверхъестественные существа здесь не просто фон, а повод для разговоров о судьбе, выборе и цене жертвы.

«Лунный свет» (18+)

Главный герой этого сериала — 85-летний вампир, который живет по своим правилам. Вместо гроба он спит в морозильнике, людей ради еды не кусает, а кровь добывает в морге у патологоанатома-вампира Источник: кадр из сериала «Лунный свет» (18+), реж. Фред Туа, Крис Фишер, CBS, 2007–2008 годы

В центре истории — вампир Мик Сент-Джон, который в Лос-Анджелесе работает частным детективом. Его прошлое не отпускает, а чувства к журналистке Бет добавляют драматизма.

Сериал делает ставку на атмосферу городского нуара и внутреннюю борьбу героя. Мик старается сохранить человеческие принципы, несмотря на свою природу, и именно это создает основное напряжение.

«Оборотень» (16+)

Всего один небольшой укус — и с тобой начинают твориться странные дела Источник: кадр из сериала «Оборотень» (16+), реж. Рассел Малкэй, Тим Эндрю, MTV Production Development, 2011–2017 годы

Скотт МакКолл был обычным школьником, пока случайный укус не превратил его в оборотня. С этого момента его жизнь наполняется тайнами, новыми способностями и опасностями.

История строится вокруг взросления, дружбы и любовных переживаний. Постоянные угрозы и неожиданные повороты делают сюжет динамичным, а эмоциональные линии добавляют глубины.

«Тайный круг» (12+)

После трагической гибели матери старшеклассница Кэсси Блейк переезжает к своей бабушке в маленький городок Ченс-Харбор. И понеслось Источник: кадр из сериала «Тайный круг» (12+), реж. Лиз Фридлендер, Дэвид Баррет, CBS Television Studios, 2011–2012 годы

Кэсси переезжает в новый город и вскоре узнает, что принадлежит к древнему роду ведьм. Вместе с другими подростками она формирует магическое сообщество и начинает осваивать силу, о которой раньше даже не подозревала.

Проект строится на тайнах прошлого, напряженных отношениях и борьбе с темной стороной магии. Несмотря на короткую жизнь на экране, сериал сумел завоевать преданных поклонников.

«Леденящие душу приключения Сабрины» (18+)

Сабрина давно перестала обращать внимание на обращение «Ах, ты, маленькая ведьма!» Источник: кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» (18+), реж. Роб Шейденгланц, Кевин Родни Салливан и др., Netflix, 2018–2020 годы

Юная Сабрина Спеллман живет двойной жизнью: днем она обычная школьница, а ночью — наследница древнего колдовского рода. В день шестнадцатилетия ей предстоит сделать выбор между миром людей и служением Темному повелителю.

Сериал выдержан в мрачной готической эстетике и постепенно уходит в сторону темного фэнтези. Здесь поднимаются темы веры, свободы воли и искушения. Романтические линии переплетаются с демоническими заговорами, а каждая ошибка может обернуться катастрофой.

«Тайный орден» (16+)

Первокурсник Джек Мортон узнает о существовании древней тайной организации и становится значимой фигурой в войне оборотней и темных магов Источник: кадр из сериала «Тайный орден» (16+), реж. Матиас Хендл, Лесли Хоуп, Netflix, 2019–2020 годы

Студент Джек Мортон поступает в престижный университет и вскоре становится участником закрытого магического общества. За красивыми словами о знаниях и традициях скрываются древние ритуалы, опасные договоры и борьба за власть.

Постепенно герой оказывается втянут в противостояние темных магов и оборотней. Сюжет соединяет университетскую драму, мистику и элементы триллера. Здесь есть и предательства, и неожиданные союзы, и любовные линии, которые только усложняют происходящее.

«Вампиры средней полосы» (18+)

Если вы еще не знакомы с миролюбивым семейством деда Славы, сейчас — самое время Источник: кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (18+), реж. Антон Маслов, Андрей Богатырев и др., START, 2021–2026 годы

Внезапно, но да. Действие разворачивается в Смоленске, где много веков тайно живет семья вампиров. Они стараются соблюдать негласные правила и не привлекать к себе внимания, однако внезапная серия убийств нарушает хрупкий баланс.

Сериал сочетает мистику с ироничным взглядом на российскую действительность. Герои спорят, шутят, переживают бытовые трудности и при этом остаются древними существами со своими законами. В истории есть и семейные конфликты, и детективная интрига, и щедрая порция черного юмора.

Если вам кажется, что после Мистик Фоллс уже ничто не удивит, спешим разубедить. Миры, где ночь живет по своим законам, а чувства становятся опаснее заклинаний, продолжают множиться. Где-то герои спасают близких, где-то — пытаются не потерять себя, а иногда просто отчаянно цепляются за любовь, даже если у нее клыки.