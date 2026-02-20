Миллионный штраф и даже тюрьма: что грозит за бурное веселье на Масленицу

Приближается Масленица, и во многих городах и дворах готовятся к традиционному сжиганию чучела. Однако эта забава несет серьезные риски: за нарушение правил пожарной безопасности грозят крупные штрафы, а в отдельных случаях — даже уголовная ответственность. Об этом «Городским медиа» рассказал практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член ассоциации юристов России, учредитель АК «Betrozoff и Законъ» Шон Бетрозов.

Как подготовиться к празднику

Допустим, вы решили устроить небольшое масленичное гуляние во дворе или на даче. Формально, разрешение на сжигание чучела получать не нужно. Однако это вовсе не значит, что можно просто взять и поджечь соломенную фигуру где попало. Закон требует соблюдать правила пожарной безопасности и учитывать местные ограничения — а они есть почти везде.

А вот если вы задумали масштабное мероприятие — скажем, праздник на городской площади или в парке, — тут уже без согласований не обойтись. Придется обратиться в местные органы власти и МЧС, представить план площадки, обеспечить дежурство ответственных лиц и запастись средствами пожаротушения.

Чтобы разжечь сам костер необходимо соблюдать правила. А они достаточно строги.

«Место для сжигания чучела должно быть удалено от зданий, сооружений и транспорта не менее чем на 50 метров, а подъезд для спецтехники должен оставаться свободным», — рассказал Шон Бетрозов.

В радиусе не менее десяти метров необходимо очистить территорию от сухой травы и мусора, оборудовать кострище или металлическую емкость. Обязательно нужно иметь под рукой не менее двух порошковых огнетушителей объемом от пяти литров, а также воду, песок или землю для тушения.

Разводить огонь при сильном ветре запрещено — это повышает риск перекидывания искр и возникновения пожара, предостерег юрист. А если на территории введен особый противопожарный режим, сжигание чучел и разведение костров полностью запрещены.

Чем рискуете, если нарушите правила

Давайте разберемся, какие суммы могут прилететь в случае нарушений. Для обычных граждан штраф за несоблюдение правил составляет от 4000 до 5000 рублей. Но если обстоятельства отягчающие (например, действует особый противопожарный режим или случился пожар), сумма вырастает до 50 000 рублей, предупредил юрист. А если вы решили развести костер в лесу или в запрещенном месте, готовьтесь выложить от 1500 до 5000 рублей — и это без учета возможных дополнительных санкций.

Должностные лица (директора, заведующие, руководители) рискуют гораздо больше: за нарушение правил им грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей. Если же из‑за их действий возник пожар (но без тяжких последствий), сумма может достичь 150 000 рублей и выше.

Юридические лица (торговые центры, дома культуры, администрации парков) платят еще серьезнее. Стандартный штраф — от 350 000 до 400 000 рублей. При грубых нарушениях, приведших к пожару, суммы увеличиваются до 600 000–1 000 000 рублей. А если в результате пострадали люди, штраф может составить до 2 000 000 рублей, а деятельность организации могут приостановить на 90 дней.

Когда дело доходит до уголовного наказания

Уголовная ответственность наступает, если:

нарушение допустил человек, который по должности обязан следить за пожарной безопасностью;

из‑за его действий кто‑то получил тяжкий вред здоровью.

В таком случае суд может назначить штраф до 80 000 рублей, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет. При гибели двух и более человек нарушителю грозит до семи лет лишения свободы, предупредил Шон Бетрозов.

При этом даже обычный человек, не связанный с обеспечением безопасности, может попасть под статью 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Например, если он использовал бензин для розжига или оставил детей без присмотра у костра. Наказание здесь тоже серьезное: штраф до 80 000 рублей, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до трех лет или арест до шести месяцев.

Помимо общероссийских норм, в каждом регионе могут действовать свои ограничения. Где‑то запрещено сжигать чучела во дворах, где‑то — в лесопарках или у водоемов. Игнорирование таких запретов тоже влечет штрафы — по местным законам об административных правонарушениях.

За что конкретно наказывают организаторов

Организатора мероприятия могут наказать за целый ряд нарушений, отметил юрист. Среди самых распространенных — выбор опасного места (слишком близко к домам, линиям электропередачи или припаркованным автомобилям), отсутствие огнетушителей и иных средств пожаротушения, блокирование подъездов для пожарной техники, использование бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей, недостаточный контроль за участниками (особенно за детьми), а также оставление костра без присмотра.

Как избежать проблем

Чтобы масленичное гуляние не закончилось неприятностями, запомните три простых правила:

Заранее узнайте, какие требования действуют в вашем регионе. Выберите безопасное место для костра, соблюдая все нормы. Подготовьте средства пожаротушения и не оставляйте огонь без присмотра.