Развлечения Тест Приготовьтесь поломать голову: 10 хитрых задач на логику

Приготовьтесь поломать голову: 10 хитрых задач на логику

Чтобы решить их, не нужно знаний, но очень пригодится мышление

В некоторых случаях логику лучше и не искать, но в вопросах нашего теста она точно есть!
Иногда окружающий мир оказывается совсем не тем, чем кажется. Это прекрасно доказывают десять логических задач, которые мы собрали в этом тесте. На первый взгляд, они выглядят очень простыми, но не торопитесь с ответами. Даже если считаете их единственно верными.

Чтобы справиться с каждым заданием, вам нужно будет как следует сосредоточиться и какое-то время не отвлекаться по мелочам. Так что найдите место, где вас никто не достанет, и уделите несколько минут себе и своим мыслям. Даже если и не справитесь с каждым вопросом, то хотя бы отдохнете от суеты.

1 / 10

Дана последовательность чисел: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 50. Какое число лишнее?

  • 1

  • 4

  • 9

  • 16

  • 25

  • 36

  • 49

  • 50

2 / 10
Два художника могут разрисовать две комнаты за два часа. Сколько потребуется художников, чтобы разрисовать 18 комнат за шесть часов?
  • 24
  • 18
  • 12
  • 6
3 / 10

Шесть рыбаков съели шесть судаков за шесть дней. За сколько дней 10 рыбаков съедят 10 судаков?

  • 12

  • 10

  • 8

  • 6

4 / 10
В квартире живут собаки и кошки. Из всех животных только одно не является собакой, при этом все питомцы, кроме одного, — кошки. Сколько всего кошек и собак?
  • Три собаки и одна кошка
  • Одна собака и три кошки
  • Одна собака и одна кошка
  • Две собаки и две кошки
5 / 10

По стеблю растения высотой 1 метр от земли ползет гусеница. Днем она поднимается на 3 дм, а ночью опускается на 2 дм. Когда гусеница доползет до верхушки растения?

  • На пятые сутки

  • На восьмые сутки

  • На десятые сутки

  • Никогда

6 / 10

Построен новый дом. В доме 10 этажей, пять подъездов и четыре квартиры на каждом этаже. К каждой входной двери в квартиру привинчен ее номер, состоящий из медных цифр. Сколько потребовалось цифр 2?

  • 38

  • 41

  • 46

  • 51

7 / 10
Сколько раз можно вычесть 2 из 100?
  • 100
  • 50
  • 25
  • 1
8 / 10

На ферме были два коня, один кролик, один щенок, одна кошка, свинья и поросенок, корова и теленок, индюк и гусь. Пришел хозяин с собакой. Сколько на ферме стало ног?

  • Две
  • 44
  • 46
  • 26
9 / 10

Сегодня не воскресенье, а завтра не среда. Вчера была не пятница, а позавчера был не понедельник. Завтра не воскресенье, и вчера было не воскресенье. Послезавтра не суббота и не воскресенье. Вчера был не понедельник и не среда. Позавчера была не среда, а завтра не вторник. Да и сегодня не среда. Какой же сегодня день недели, если учесть, что одно утверждение в списке ложно?

  • Понедельник

  • Среда

  • Пятница

  • Воскресенье

10 / 10
Кто лишний в этом списке? Сельдь, кит, акула, тунец, треска.
  • Сельдь
  • Акула
  • Тунец
  • Кит
  • Треска
  • Лишних нет
Илья Ненко
yuliasmirnova20

14 февраля, 14:13
про дом не верный ответ. почему 10 раз? если квартиры 21,22,23....
Гость
14 февраля, 16:40
Ии-бота тупого сумели подключить, а количество двоек в сотне посчитать слабо. Их 19! 19 + 19 + 1 = 39. ПОЗОРИЩЕ! При чём тут на конце? Ни о каком конце у условиях не сказано!
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
