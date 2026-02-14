Приготовьтесь поломать голову: 10 хитрых задач на логику

Сегодня не воскресенье, а завтра не среда. Вчера была не пятница, а позавчера был не понедельник. Завтра не воскресенье, и вчера было не воскресенье. Послезавтра не суббота и не воскресенье. Вчера был не понедельник и не среда. Позавчера была не среда, а завтра не вторник. Да и сегодня не среда. Какой же сегодня день недели, если учесть, что одно утверждение в списке ложно?